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Нижегородская область
https://ria.ru/20210913/predprinimatelstvo-1749891671.html
Нижегородская область стала лидером по числу социальных предпринимателей
Нижегородская область стала лидером по числу социальных предпринимателей - РИА Новости, 13.09.2021
Нижегородская область стала лидером по числу социальных предпринимателей
Нижегородская область по итогам I полугодия вошла в тройку лидеров среди субъектов России по числу организаций, включенных в реестр социальных предприятий,... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T17:07
2021-09-13T17:07
нижегородская область
нижегородская область
москва
совет федерации рф
глеб никитин
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Нижегородская область по итогам I полугодия вошла в тройку лидеров среди субъектов России по числу организаций, включенных в реестр социальных предприятий, сообщает пресс-служба правительства региона.Об этом стало известно в ходе Форума социальных инноваций регионов, организованного Советом Федерации и правительством Москвы."Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, количество социальных предпринимателей, вступивших в реестр, продолжает расти, по итогам полугодия их уже более 300", – говорится в сообщении.Глава региона отметил, что в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" выстроена целая система поддержки таких предпринимателей. "Это обучение в рамках образовательных акселераторов, консультации, семинары, тренинги, мастер-классы для бизнеса. Кроме того, нижегородцы активно участвуют в грантовых программах и конкурсах, разработанных специально для поддержки социального бизнеса", — цитирует пресс-служба слова Никитина.По словам губернатора Нижегородской области, в регионе также создано активное сообщество социальных предпринимателей, объединяющее на данный момент более 3500 человек. Совместно они участвуют в различных мероприятиях, направленных на улучшение жизни нижегородцев. Одним из таких стал ежегодный инклюзивный слет для социальных предпринимателей "Территория ритма"."Вступление в реестр — это официальное подтверждение статуса социального предприятия. Подать заявку можно на сайте Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области, причем прием теперь идет на постоянной основе. Решение о соответствии предприятия всем необходимым критериям принимается экспертной комиссией, в которую входят представители регионального Минпрома и инфраструктуры поддержки предпринимательства. В случае принятия положительного решения данные о социальном предприятии направляются в федеральные налоговые органы для включения в реестр", — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.Отмечается, что в рамках форума в Москве состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект 2020 года". Автором одного из них стал нижегородец Игорь Катков, представивший проект "Разработка и производство подъемных устройств для маломобильных групп населения". Он был признан победителем в номинации "Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества".
https://ria.ru/20210912/putin-1749748514.html
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нижегородская область, москва, совет федерации рф, глеб никитин, россия
17:07 13.09.2021
 
Нижегородская область стала лидером по числу социальных предпринимателей

Нижегородская область вошла в тройку лидеров по числу социальных предпринимателей

© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Нижегородская область по итогам I полугодия вошла в тройку лидеров среди субъектов России по числу организаций, включенных в реестр социальных предприятий, сообщает пресс-служба правительства региона.
Об этом стало известно в ходе Форума социальных инноваций регионов, организованного Советом Федерации и правительством Москвы.
"Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, количество социальных предпринимателей, вступивших в реестр, продолжает расти, по итогам полугодия их уже более 300", – говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" выстроена целая система поддержки таких предпринимателей. "Это обучение в рамках образовательных акселераторов, консультации, семинары, тренинги, мастер-классы для бизнеса. Кроме того, нижегородцы активно участвуют в грантовых программах и конкурсах, разработанных специально для поддержки социального бизнеса", — цитирует пресс-служба слова Никитина.
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По словам губернатора Нижегородской области, в регионе также создано активное сообщество социальных предпринимателей, объединяющее на данный момент более 3500 человек. Совместно они участвуют в различных мероприятиях, направленных на улучшение жизни нижегородцев. Одним из таких стал ежегодный инклюзивный слет для социальных предпринимателей "Территория ритма".
"Вступление в реестр — это официальное подтверждение статуса социального предприятия. Подать заявку можно на сайте Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области, причем прием теперь идет на постоянной основе. Решение о соответствии предприятия всем необходимым критериям принимается экспертной комиссией, в которую входят представители регионального Минпрома и инфраструктуры поддержки предпринимательства. В случае принятия положительного решения данные о социальном предприятии направляются в федеральные налоговые органы для включения в реестр", — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Отмечается, что в рамках форума в Москве состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект 2020 года". Автором одного из них стал нижегородец Игорь Катков, представивший проект "Разработка и производство подъемных устройств для маломобильных групп населения". Он был признан победителем в номинации "Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества".
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