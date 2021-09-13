https://ria.ru/20210913/praga-1749836818.html

В Киеве запросили выдачу задержанного в Праге гражданина России

В Киеве запросили выдачу задержанного в Праге гражданина России - РИА Новости, 13.09.2021

В Киеве запросили выдачу задержанного в Праге гражданина России

Задержание в Праге гражданина РФ Александра Франчетти стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей, Киев работает над... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T12:15

2021-09-13T12:15

2021-09-13T12:21

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КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Задержание в Праге гражданина РФ Александра Франчетти стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей, Киев работает над завершением процедур для передачи задержанного Украине, сообщил в понедельник представитель украинского МИД Олег Николенко."Задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности участие в российской оккупации Крыма. Украинская сторона в настоящее время работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти правосудию в Украине", - цитирует Николенко издание "РБК-Украина".В воскресенье пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости о том, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру, сообщается на сайте СК РФ.

https://ria.ru/20210912/franchetti-1749740690.html

https://ria.ru/20210907/chekhiya-1749027563.html

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в мире, украина, прага, чехия, мид украины, россия, олег николенко, александр франчетти