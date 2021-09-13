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Правительство выделит регионам средства на борьбу с лесными пожарами

Правительство выделит регионам средства на борьбу с лесными пожарами - РИА Новости, 13.09.2021

Правительство выделит регионам средства на борьбу с лесными пожарами

Объем субвенций, которые выделяются регионам для борьбы с лесными пожарами, в 2022 году вырастет до 14 миллиарда рублей, заявил вице-премьер Юрий Борисов на... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T12:50

2021-09-13T12:50

2021-09-13T12:50

михаил мишустин

юрий борисов (вице-премьер)

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Объем субвенций, которые выделяются регионам для борьбы с лесными пожарами, в 2022 году вырастет до 14 миллиарда рублей, заявил вице-премьер Юрий Борисов на совещании с вице-премьерами под председательством премьера Михаила Мишустина.О необходимости увеличить с 6 до 14 миллиардов рублей выделяемые для регионов средства на борьбу с лесными пожарами глава Минприроды Александр Козлов говорил в начале августа на совещании у президента РФ Владимира Путина."Чтобы нарастить возможности регионов в защите лесов и борьбе с природным пожарами, поручено дополнительно на эти цели выделить 24 миллиарда рублей до 2024 года. Общий объем субвенций регионам на осуществление полномочий в сфере лесных отношений в следующем году составит около 41 миллиарда рублей. Из них на профилактику и борьбу с лесными пожарами в следующем году регионам будет выделено около 14 миллиардов рублей. Такое решение позволит довести финансирование субъектов до нормативного уровня. Средства, прежде всего, пойдут на профилактику и борьбу с пожарами в наиболее горимых регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов", - сказал Борисов.По его словам, за счет дополнительных средств регионы получат новые средства для мониторинга и тушения пожаров, увеличат численность парашютно-десантных пожарных служб почти на 1400 человек, получат 35 авиационных средств. Это позволит обнаруживать возгорание на площади, не превышающей 200 гектаров, и обеспечить их тушение в первые сутки, пояснил вице-премьер.Ранее глава Рослесхоза Иван Советников в интервью РИА Новости рассказал, что в 2021 году регионы получили на лесное хозяйство 33 миллиарда рублей, а необходимо порядка 93 миллиардов.

россия

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михаил мишустин, юрий борисов (вице-премьер), россия, природные пожары в россии