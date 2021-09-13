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Правительство выделит регионам средства на борьбу с лесными пожарами
Правительство выделит регионам средства на борьбу с лесными пожарами - РИА Новости, 13.09.2021
Правительство выделит регионам средства на борьбу с лесными пожарами
Объем субвенций, которые выделяются регионам для борьбы с лесными пожарами, в 2022 году вырастет до 14 миллиарда рублей, заявил вице-премьер Юрий Борисов на... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T12:50
2021-09-13T12:50
михаил мишустин
юрий борисов (вице-премьер)
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Объем субвенций, которые выделяются регионам для борьбы с лесными пожарами, в 2022 году вырастет до 14 миллиарда рублей, заявил вице-премьер Юрий Борисов на совещании с вице-премьерами под председательством премьера Михаила Мишустина.О необходимости увеличить с 6 до 14 миллиардов рублей выделяемые для регионов средства на борьбу с лесными пожарами глава Минприроды Александр Козлов говорил в начале августа на совещании у президента РФ Владимира Путина."Чтобы нарастить возможности регионов в защите лесов и борьбе с природным пожарами, поручено дополнительно на эти цели выделить 24 миллиарда рублей до 2024 года. Общий объем субвенций регионам на осуществление полномочий в сфере лесных отношений в следующем году составит около 41 миллиарда рублей. Из них на профилактику и борьбу с лесными пожарами в следующем году регионам будет выделено около 14 миллиардов рублей. Такое решение позволит довести финансирование субъектов до нормативного уровня. Средства, прежде всего, пойдут на профилактику и борьбу с пожарами в наиболее горимых регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов", - сказал Борисов.По его словам, за счет дополнительных средств регионы получат новые средства для мониторинга и тушения пожаров, увеличат численность парашютно-десантных пожарных служб почти на 1400 человек, получат 35 авиационных средств. Это позволит обнаруживать возгорание на площади, не превышающей 200 гектаров, и обеспечить их тушение в первые сутки, пояснил вице-премьер.Ранее глава Рослесхоза Иван Советников в интервью РИА Новости рассказал, что в 2021 году регионы получили на лесное хозяйство 33 миллиарда рублей, а необходимо порядка 93 миллиардов.
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михаил мишустин, юрий борисов (вице-премьер), россия, природные пожары в россии
12:50 13.09.2021
 
Правительство выделит регионам средства на борьбу с лесными пожарами

Регионам выделят 14 миллиардов рублей на борьбу с лесными пожарами в 2022 году

© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых / Перейти в фотобанкЛесной пожар у федеральной трассы Екатеринбург - Пермь
Лесной пожар у федеральной трассы Екатеринбург - Пермь - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Объем субвенций, которые выделяются регионам для борьбы с лесными пожарами, в 2022 году вырастет до 14 миллиарда рублей, заявил вице-премьер Юрий Борисов на совещании с вице-премьерами под председательством премьера Михаила Мишустина.
О необходимости увеличить с 6 до 14 миллиардов рублей выделяемые для регионов средства на борьбу с лесными пожарами глава Минприроды Александр Козлов говорил в начале августа на совещании у президента РФ Владимира Путина.
"Чтобы нарастить возможности регионов в защите лесов и борьбе с природным пожарами, поручено дополнительно на эти цели выделить 24 миллиарда рублей до 2024 года. Общий объем субвенций регионам на осуществление полномочий в сфере лесных отношений в следующем году составит около 41 миллиарда рублей. Из них на профилактику и борьбу с лесными пожарами в следующем году регионам будет выделено около 14 миллиардов рублей. Такое решение позволит довести финансирование субъектов до нормативного уровня. Средства, прежде всего, пойдут на профилактику и борьбу с пожарами в наиболее горимых регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов", - сказал Борисов.
По его словам, за счет дополнительных средств регионы получат новые средства для мониторинга и тушения пожаров, увеличат численность парашютно-десантных пожарных служб почти на 1400 человек, получат 35 авиационных средств. Это позволит обнаруживать возгорание на площади, не превышающей 200 гектаров, и обеспечить их тушение в первые сутки, пояснил вице-премьер.
Ранее глава Рослесхоза Иван Советников в интервью РИА Новости рассказал, что в 2021 году регионы получили на лесное хозяйство 33 миллиарда рублей, а необходимо порядка 93 миллиардов.
Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии
© AP Photo / Ivan Nikiforov

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

Лесной пожар в Якутии
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
© AP Photo / Alexey Vasilyev

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© REUTERS / Roman Kutukov

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

Лесной пожар в Якутии
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
© REUTERS / Roman Kutukov

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

Пожарные тушат лесной пожар в Якутии
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

Самолёт Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров в Якутии
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

На месте тушения лесных пожаров в Якутии
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

Смог, вызванный лесными пожарами, в городе Якутске
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесных пожаров в Якутии
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexey Vasilyev

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

Лесной пожар в Якутии
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

Лесной пожар в Якутии
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexey Vasilyev

Тушение лесных пожаров в Якутии.

Люди копают траншеи во время тушения лесных пожаров в Якутии
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
 
Михаил МишустинЮрий Борисов (вице-премьер)РоссияПриродные пожары в России
 
 
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