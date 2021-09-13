Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210913/pozhar-1749872524.html
В Свердловской области при тушении пожара нашли тела трех человек
В Свердловской области при тушении пожара нашли тела трех человек - РИА Новости, 13.09.2021
В Свердловской области при тушении пожара нашли тела трех человек
Тела троих мужчин найдены во время тушения пожара на даче в селе Логиново Белоярского района Свердловской области, сообщает в понедельник прокуратура региона. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:21
2021-09-13T15:21
происшествия
белоярский район
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Тела троих мужчин найдены во время тушения пожара на даче в селе Логиново Белоярского района Свердловской области, сообщает в понедельник прокуратура региона."Белоярская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с обнаружением тел троих мужчин 1995 года рождения и 1996 года рождения во время тушения пожара в дачном некоммерческом партнерстве "Златобор" в селе Логиново Белоярского района. Установлено, что около 10.20 (8.20 мск) сегодня, 13 сентября 2021 года, в дачном некоммерческом партнерстве (ДНП) "Златобор" села Логиново произошел пожар в одном из садовых домиков. Во время тушения пожара обнаружены тела троих мужчин", - говорится в сообщении.По предварительной информации, хозяин садового домика со своими знакомыми в ночь на понедельник распивал спиртные напитки. В процессе распития спиртного хозяин домика уснул в беседке, а когда проснулся, увидел горящий садовый домик и позвонил в пожарную охрану. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.Органами предварительного расследования назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выезжал и.о. Белоярского межрайонного прокурора Николай Кузнецов. Ход и результаты доследственной проверки находятся под контролем межрайонной прокуратуры, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210830/pozhar-1747788028.html
https://ria.ru/20210512/kuban-1731890977.html
белоярский район
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51075e37b930dc86b0bd2baa70f84a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, белоярский район, свердловская область
15:21 13.09.2021
 
В Свердловской области при тушении пожара нашли тела трех человек

В Свердловской области при тушении пожара в садовом доме нашли тела трех мужчин

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Тела троих мужчин найдены во время тушения пожара на даче в селе Логиново Белоярского района Свердловской области, сообщает в понедельник прокуратура региона.
"Белоярская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с обнаружением тел троих мужчин 1995 года рождения и 1996 года рождения во время тушения пожара в дачном некоммерческом партнерстве "Златобор" в селе Логиново Белоярского района. Установлено, что около 10.20 (8.20 мск) сегодня, 13 сентября 2021 года, в дачном некоммерческом партнерстве (ДНП) "Златобор" села Логиново произошел пожар в одном из садовых домиков. Во время тушения пожара обнаружены тела троих мужчин", - говорится в сообщении.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 09:48
На Ямале при тушении пожара в бывшей школе нашли тело мужчины
По предварительной информации, хозяин садового домика со своими знакомыми в ночь на понедельник распивал спиртные напитки. В процессе распития спиртного хозяин домика уснул в беседке, а когда проснулся, увидел горящий садовый домик и позвонил в пожарную охрану. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.
Органами предварительного расследования назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выезжал и.о. Белоярского межрайонного прокурора Николай Кузнецов. Ход и результаты доследственной проверки находятся под контролем межрайонной прокуратуры, уточняется в сообщении.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 10:01
На Кубани на месте пожара нашли тела трех человек, зарубленных топором
 
ПроисшествияБелоярский районСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36В МВД рассказали, какое наказание ждет операторов связи за подмену номеров
05:27Суд в Приамурье ужесточил приговор одному из убивших амурского тигра
05:09Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса
04:26В Японии выявили масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1"
04:15Синоптик рассказал, ждет ли Москву настоящее бабье лето
03:43Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность
03:26Эксперт оценил возможность перехода украинского языка на иероглифы
03:24Рубль вошел в список 20 самых популярных валют в мире
03:20Российские ученые нашли "эликсир молодости" в сибирской пихте
03:17В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации
03:15Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам
03:09Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком
02:52Политолог рассказал, как Зеленский оскорбил Макрона и Меркель
02:46США осудили власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе
02:21Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
02:17В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
02:15Эксперт предупредил, как можно потерять деньги, скупая акции
02:15Врач назвала признаки испорченного варенья
02:06В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией
01:56В Раде раскрыли условие Москвы для встречи Путина и Зеленского
Лента новостейМолния