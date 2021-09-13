https://ria.ru/20210913/pozhar-1749872524.html

В Свердловской области при тушении пожара нашли тела трех человек

В Свердловской области при тушении пожара нашли тела трех человек - РИА Новости, 13.09.2021

В Свердловской области при тушении пожара нашли тела трех человек

Тела троих мужчин найдены во время тушения пожара на даче в селе Логиново Белоярского района Свердловской области, сообщает в понедельник прокуратура региона. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T15:21

2021-09-13T15:21

2021-09-13T15:21

происшествия

белоярский район

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Тела троих мужчин найдены во время тушения пожара на даче в селе Логиново Белоярского района Свердловской области, сообщает в понедельник прокуратура региона."Белоярская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с обнаружением тел троих мужчин 1995 года рождения и 1996 года рождения во время тушения пожара в дачном некоммерческом партнерстве "Златобор" в селе Логиново Белоярского района. Установлено, что около 10.20 (8.20 мск) сегодня, 13 сентября 2021 года, в дачном некоммерческом партнерстве (ДНП) "Златобор" села Логиново произошел пожар в одном из садовых домиков. Во время тушения пожара обнаружены тела троих мужчин", - говорится в сообщении.По предварительной информации, хозяин садового домика со своими знакомыми в ночь на понедельник распивал спиртные напитки. В процессе распития спиртного хозяин домика уснул в беседке, а когда проснулся, увидел горящий садовый домик и позвонил в пожарную охрану. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.Органами предварительного расследования назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выезжал и.о. Белоярского межрайонного прокурора Николай Кузнецов. Ход и результаты доследственной проверки находятся под контролем межрайонной прокуратуры, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210830/pozhar-1747788028.html

https://ria.ru/20210512/kuban-1731890977.html

белоярский район

свердловская область

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происшествия, белоярский район, свердловская область