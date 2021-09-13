https://ria.ru/20210913/pozhar-1749872524.html
В Свердловской области при тушении пожара нашли тела трех человек
В Свердловской области при тушении пожара нашли тела трех человек - РИА Новости, 13.09.2021
В Свердловской области при тушении пожара нашли тела трех человек
Тела троих мужчин найдены во время тушения пожара на даче в селе Логиново Белоярского района Свердловской области, сообщает в понедельник прокуратура региона. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:21
2021-09-13T15:21
2021-09-13T15:21
происшествия
белоярский район
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Тела троих мужчин найдены во время тушения пожара на даче в селе Логиново Белоярского района Свердловской области, сообщает в понедельник прокуратура региона."Белоярская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с обнаружением тел троих мужчин 1995 года рождения и 1996 года рождения во время тушения пожара в дачном некоммерческом партнерстве "Златобор" в селе Логиново Белоярского района. Установлено, что около 10.20 (8.20 мск) сегодня, 13 сентября 2021 года, в дачном некоммерческом партнерстве (ДНП) "Златобор" села Логиново произошел пожар в одном из садовых домиков. Во время тушения пожара обнаружены тела троих мужчин", - говорится в сообщении.По предварительной информации, хозяин садового домика со своими знакомыми в ночь на понедельник распивал спиртные напитки. В процессе распития спиртного хозяин домика уснул в беседке, а когда проснулся, увидел горящий садовый домик и позвонил в пожарную охрану. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.Органами предварительного расследования назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выезжал и.о. Белоярского межрайонного прокурора Николай Кузнецов. Ход и результаты доследственной проверки находятся под контролем межрайонной прокуратуры, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210830/pozhar-1747788028.html
https://ria.ru/20210512/kuban-1731890977.html
белоярский район
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51075e37b930dc86b0bd2baa70f84a3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белоярский район, свердловская область
В Свердловской области при тушении пожара нашли тела трех человек
В Свердловской области при тушении пожара в садовом доме нашли тела трех мужчин
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен - РИА Новости.
Тела троих мужчин найдены во время тушения пожара на даче в селе Логиново Белоярского района Свердловской области
, сообщает в понедельник прокуратура региона.
"Белоярская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с обнаружением тел троих мужчин 1995 года рождения и 1996 года рождения во время тушения пожара в дачном некоммерческом партнерстве "Златобор" в селе Логиново Белоярского района. Установлено, что около 10.20 (8.20 мск) сегодня, 13 сентября 2021 года, в дачном некоммерческом партнерстве (ДНП) "Златобор" села Логиново произошел пожар в одном из садовых домиков. Во время тушения пожара обнаружены тела троих мужчин", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, хозяин садового домика со своими знакомыми в ночь на понедельник распивал спиртные напитки. В процессе распития спиртного хозяин домика уснул в беседке, а когда проснулся, увидел горящий садовый домик и позвонил в пожарную охрану. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.
Органами предварительного расследования назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выезжал и.о. Белоярского межрайонного прокурора Николай Кузнецов. Ход и результаты доследственной проверки находятся под контролем межрайонной прокуратуры, уточняется в сообщении.