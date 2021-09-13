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Путин поручил выделить дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами
Путин поручил выделить дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами - РИА Новости, 13.09.2021
Путин поручил выделить дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами
Президент России Владимир Путин поручил кабмину дополнительно выделять регионам не менее 8 миллиардов рублей ежегодно на охрану лесов от пожаров,... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T10:08
2021-09-13T10:08
общество
владимир путин
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину дополнительно выделять регионам не менее 8 миллиардов рублей ежегодно на охрану лесов от пожаров, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации &lt;...&gt; с учетом ранее данных поручений обеспечить выделение субъектам Российской Федерации из федерального бюджета дополнительно не менее 8 миллиардов рублей ежегодно на охрану лесов от пожаров", - говорится в сообщении.Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 ноября, далее – ежегодно.
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общество, владимир путин, россия, природные пожары в россии
10:08 13.09.2021
 
Путин поручил выделить дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами

Путин поручил ежегодно выделять не менее восьми миллиардов рублей на борьбу с пожарами

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛесные пожары
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину дополнительно выделять регионам не менее 8 миллиардов рублей ежегодно на охрану лесов от пожаров, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации <...> с учетом ранее данных поручений обеспечить выделение субъектам Российской Федерации из федерального бюджета дополнительно не менее 8 миллиардов рублей ежегодно на охрану лесов от пожаров", - говорится в сообщении.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 ноября, далее – ежегодно.
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ОбществоВладимир ПутинРоссияПриродные пожары в России
 
 
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