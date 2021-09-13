https://ria.ru/20210913/pozhar-1749811324.html

Путин поручил выделить дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами

Путин поручил выделить дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами - РИА Новости, 13.09.2021

Путин поручил выделить дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами

Президент России Владимир Путин поручил кабмину дополнительно выделять регионам не менее 8 миллиардов рублей ежегодно на охрану лесов от пожаров,... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T10:08

2021-09-13T10:08

2021-09-13T10:08

общество

владимир путин

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину дополнительно выделять регионам не менее 8 миллиардов рублей ежегодно на охрану лесов от пожаров, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации <...> с учетом ранее данных поручений обеспечить выделение субъектам Российской Федерации из федерального бюджета дополнительно не менее 8 миллиардов рублей ежегодно на охрану лесов от пожаров", - говорится в сообщении.Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 ноября, далее – ежегодно.

https://ria.ru/20210908/pozhary-1749097497.html

россия

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2021

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общество, владимир путин, россия, природные пожары в россии