14:17 13.09.2021 (обновлено: 14:21 13.09.2021)
Эксперт рассказала о препятствиях для запуска "Северного потока — 2"
Эксперт Цыганкова: политические препятствия для запуска "Северного потока —2" остаются
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости, Мария Князева. Политические препятствия могут встать на пути ввода в эксплуатацию полностью достроенного газопровода "Северный поток — 2", сказала РИА Новости старший газовый аналитик международной аналитической компании Refinitiv Марина Цыганкова.
Хотя 10 сентября "Газпром" сообщил, что строительство трубопровода полностью завершено, а глава концерна Алексей Миллер отмечал, что компания может поставить первый газ на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне, и до конца года поставки по нему могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа, до начала коммерческих поставок нужно завершить процесс сертификации оператора трубопровода.
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"И это станет основным сдерживающим фактором для начала поставок. Я думаю, что не следует исключать политических препятствий, поскольку мы знаем, что есть несколько стран, выступающих против проекта", - считает Цыганкова. Среди таких стран ранее назывались Украина, Польша, США.
Некоторые опасения связаны и с результатами федеральных выборов в Германии, которые состоятся 26 сентября, считает эксперт. "Зеленые" выступают против проекта, и чем лучше они выступят на выборах, тем сложнее будет сохранить политическую поддержку трубопровода в правительстве Германии, считает Цыганкова. А именно в Германии в настоящее время идёт первый этап сертификации оператора "Северного потока — 2".
"Не стоит забывать и о санкциях США, которые почти на год приостановили строительство газопровода. Администрация (президента США Джозефа - ред.) Байдена отменила санкции в мае, но в июле Германия и США пришли к соглашению о наложении ограничений на Россию, если она будет использовать газопроводы, включая "Северный поток — 2", в качестве оружия против Украины и других стран Центральной Европы", - заключает она.
"Северный поток — 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовые партнеры компании - европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.