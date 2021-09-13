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Появилась новая информация о пострадавших при жесткой посадке L-410
Появилась новая информация о пострадавших при жесткой посадке L-410 - РИА Новости, 13.09.2021
Появилась новая информация о пострадавших при жесткой посадке L-410
Три человека, пострадавшие при падении самолета в Иркутской области, находятся в реанимации, заявил РИА Новости представитель пресс-службы правительства... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T02:20
2021-09-13T02:31
происшествия
иркутск
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
l-410
россия
жесткая посадка l-410 в иркутской области
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ИРКУТСК, 13 сен — РИА Новости. Три человека, пострадавшие при падении самолета в Иркутской области, находятся в реанимации, заявил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Ранее МЧС сообщало, что в результате инцидента четыре человека погибли, 12 госпитализированы."В стационаре 11 человек: три тяжелые, в реанимации, у трех легкие степени (тяжести. — Прим. ред.), остальные — средние. Одна ушла домой", — сообщил собеседник агентства.Он также отметил, что борт санавиации из Иркутска прибыл в Казачинское, врачи едут в медучреждение.L-410 авиакомпании "Сила", летевший из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге. Машина приземлилась в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения. По предварительным данным, на борту присутствовали два члена экипажа и 14 пассажиров.СК открыл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.
https://ria.ru/20210912/passazhirka-1749774809.html
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происшествия, иркутск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), l-410, россия, жесткая посадка l-410 в иркутской области
02:20 13.09.2021 (обновлено: 02:31 13.09.2021)
 
Появилась новая информация о пострадавших при жесткой посадке L-410

Трое пострадавших при аварийной посадке L-410 в Иркутской области находятся в реанимации

© МЧС РФ / Перейти в фотобанкЖёсткая посадка самолёта L-410 в Иркутской области
Жёсткая посадка самолёта L-410 в Иркутской области
© МЧС РФ
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ИРКУТСК, 13 сен — РИА Новости. Три человека, пострадавшие при падении самолета в Иркутской области, находятся в реанимации, заявил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Ранее МЧС сообщало, что в результате инцидента четыре человека погибли, 12 госпитализированы.
"В стационаре 11 человек: три тяжелые, в реанимации, у трех легкие степени (тяжести. — Прим. ред.), остальные — средние. Одна ушла домой", — сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что борт санавиации из Иркутска прибыл в Казачинское, врачи едут в медучреждение.
L-410 авиакомпании "Сила", летевший из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге. Машина приземлилась в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения. По предварительным данным, на борту присутствовали два члена экипажа и 14 пассажиров.
СК открыл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.
Самолет Л-410 - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
Вчера, 20:32
Выжившая пассажирка рассказала о жесткой посадке самолета L-410 в тайге
 
ПроисшествияИркутскИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)L-410РоссияЖесткая посадка L-410 в Иркутской области
 
 
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