https://ria.ru/20210913/postradavshie-1749794970.html

Появилась новая информация о пострадавших при жесткой посадке L-410

Появилась новая информация о пострадавших при жесткой посадке L-410 - РИА Новости, 13.09.2021

Появилась новая информация о пострадавших при жесткой посадке L-410

Три человека, пострадавшие при падении самолета в Иркутской области, находятся в реанимации, заявил РИА Новости представитель пресс-службы правительства... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T02:20

2021-09-13T02:20

2021-09-13T02:31

происшествия

иркутск

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

l-410

россия

жесткая посадка l-410 в иркутской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0c/1749789136_0:27:896:531_1920x0_80_0_0_d2d061baf88341eb7bcf8788facfc267.jpg

ИРКУТСК, 13 сен — РИА Новости. Три человека, пострадавшие при падении самолета в Иркутской области, находятся в реанимации, заявил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Ранее МЧС сообщало, что в результате инцидента четыре человека погибли, 12 госпитализированы."В стационаре 11 человек: три тяжелые, в реанимации, у трех легкие степени (тяжести. — Прим. ред.), остальные — средние. Одна ушла домой", — сообщил собеседник агентства.Он также отметил, что борт санавиации из Иркутска прибыл в Казачинское, врачи едут в медучреждение.L-410 авиакомпании "Сила", летевший из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге. Машина приземлилась в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения. По предварительным данным, на борту присутствовали два члена экипажа и 14 пассажиров.СК открыл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.

https://ria.ru/20210912/passazhirka-1749774809.html

иркутск

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), l-410, россия, жесткая посадка l-410 в иркутской области