https://ria.ru/20210913/politizatsiya-1749859434.html

Лавров призвал Европу не политизировать тему российских вакцин от COVID-19

Лавров призвал Европу не политизировать тему российских вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 13.09.2021

Лавров призвал Европу не политизировать тему российских вакцин от COVID-19

Москва рассчитывает, что европейские страны откажутся от политизации темы российских вакцин от коронавируса, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T14:06

2021-09-13T14:06

2021-09-13T14:06

распространение коронавируса

в мире

сан-марино

франция

москва

евросоюз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей лавров

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Москва рассчитывает, что европейские страны откажутся от политизации темы российских вакцин от коронавируса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Предвзятость, конечно, присутствует, но наши министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, ученые - у них есть контакты с Европейским агентством по лекарственным препаратам. Мы за то, чтобы эти контакты были максимально профессиональны - без какой-либо политизации", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Сан-Марино в Москве.Министр не стал называть страны, которые занимают жесткую позицию в отношении российских вакцин, но упомянул критику со стороны ряда стран, в том числе Франции, при этом отметив, что в Евросоюзе нет жесткого требования, которое означало бы, что все страны должны дожидаться, пока европейское профильное агентство вынесет вердикт по российским препаратам.Лавров также напомнил, что использование российской вакцины одобрили Венгрия и Словакия.Ни одна российская вакцина против COVID-19 пока не признана европейским лекарственным регулятором. Некоторые страны ЕС отдельно применяли у себя "Спутник V". Эта российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), которое рекомендует применение препаратов для использования в Евросоюзе.

https://ria.ru/20210913/vaktsinatsiya-1749854437.html

сан-марино

франция

москва

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