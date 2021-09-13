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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210913/politizatsiya-1749859434.html
Лавров призвал Европу не политизировать тему российских вакцин от COVID-19
Лавров призвал Европу не политизировать тему российских вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 13.09.2021
Лавров призвал Европу не политизировать тему российских вакцин от COVID-19
Москва рассчитывает, что европейские страны откажутся от политизации темы российских вакцин от коронавируса, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T14:06
2021-09-13T14:06
распространение коронавируса
в мире
сан-марино
франция
москва
евросоюз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей лавров
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Москва рассчитывает, что европейские страны откажутся от политизации темы российских вакцин от коронавируса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Предвзятость, конечно, присутствует, но наши министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, ученые - у них есть контакты с Европейским агентством по лекарственным препаратам. Мы за то, чтобы эти контакты были максимально профессиональны - без какой-либо политизации", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Сан-Марино в Москве.Министр не стал называть страны, которые занимают жесткую позицию в отношении российских вакцин, но упомянул критику со стороны ряда стран, в том числе Франции, при этом отметив, что в Евросоюзе нет жесткого требования, которое означало бы, что все страны должны дожидаться, пока европейское профильное агентство вынесет вердикт по российским препаратам.Лавров также напомнил, что использование российской вакцины одобрили Венгрия и Словакия.Ни одна российская вакцина против COVID-19 пока не признана европейским лекарственным регулятором. Некоторые страны ЕС отдельно применяли у себя "Спутник V". Эта российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), которое рекомендует применение препаратов для использования в Евросоюзе.
https://ria.ru/20210913/vaktsinatsiya-1749854437.html
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в мире, сан-марино, франция, москва, евросоюз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей лавров, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:06 13.09.2021
 
Лавров призвал Европу не политизировать тему российских вакцин от COVID-19

Глава МИД Лавров призвал Европу не политизировать тему российских вакцин от коронавируса

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Москва рассчитывает, что европейские страны откажутся от политизации темы российских вакцин от коронавируса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Предвзятость, конечно, присутствует, но наши министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, ученые - у них есть контакты с Европейским агентством по лекарственным препаратам. Мы за то, чтобы эти контакты были максимально профессиональны - без какой-либо политизации", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Сан-Марино в Москве.
Министр не стал называть страны, которые занимают жесткую позицию в отношении российских вакцин, но упомянул критику со стороны ряда стран, в том числе Франции, при этом отметив, что в Евросоюзе нет жесткого требования, которое означало бы, что все страны должны дожидаться, пока европейское профильное агентство вынесет вердикт по российским препаратам.
Лавров также напомнил, что использование российской вакцины одобрили Венгрия и Словакия.
Ни одна российская вакцина против COVID-19 пока не признана европейским лекарственным регулятором. Некоторые страны ЕС отдельно применяли у себя "Спутник V". Эта российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), которое рекомендует применение препаратов для использования в Евросоюзе.
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Распространение коронавирусаВ миреСан-МариноФранцияМоскваЕвросоюзФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей ЛавровЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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