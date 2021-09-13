https://ria.ru/20210913/pogoda-1749791879.html

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве во вторник

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве во вторник - РИА Новости, 13.09.2021

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве во вторник

Температура в Москве и области во вторник понизится на 10 градусов, до +10…+13 градусов, в дальнейшем похолодает еще на 1-2 градуса, сообщил РИА Новости научный РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T00:50

2021-09-13T00:50

2021-09-13T00:50

общество

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Температура в Москве и области во вторник понизится на 10 градусов, до +10…+13 градусов, в дальнейшем похолодает еще на 1-2 градуса, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что, несмотря на резкое понижение, температура во вторник будет соответствовать норме."Со среды уже будет на 1-2 градуса ниже нормы", - уточнил Вильфанд.

https://ria.ru/20210913/pogoda-1749790046.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода