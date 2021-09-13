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В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве во вторник
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве во вторник - РИА Новости, 13.09.2021
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве во вторник
Температура в Москве и области во вторник понизится на 10 градусов, до +10…+13 градусов, в дальнейшем похолодает еще на 1-2 градуса, сообщил РИА Новости научный РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T00:50
2021-09-13T00:50
2021-09-13T00:50
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москва
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Температура в Москве и области во вторник понизится на 10 градусов, до +10…+13 градусов, в дальнейшем похолодает еще на 1-2 градуса, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что, несмотря на резкое понижение, температура во вторник будет соответствовать норме."Со среды уже будет на 1-2 градуса ниже нормы", - уточнил Вильфанд.
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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве во вторник
Руководитель Гидрометцентра Вильфанд: в Москве во вторник похолодает на десять градусов