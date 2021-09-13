https://ria.ru/20210913/pogoda-1749790046.html

Вильфанд пообещал июльскую погоду в Москве в понедельник

Вильфанд пообещал июльскую погоду в Москве в понедельник - РИА Новости, 13.09.2021

Вильфанд пообещал июльскую погоду в Москве в понедельник

Череда теплых, но облачных дней, которую можно обозначить как "неклассическое бабье лето", окончится в понедельник, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T00:15

2021-09-13T00:15

2021-09-13T00:15

общество

москва

роман вильфанд

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Череда теплых, но облачных дней, которую можно обозначить как "неклассическое бабье лето", окончится в понедельник, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что в понедельник в атмосфере будет происходить перестройка, которая и приведет к заметным переменам."Период неклассического бабьего лета закончится в понедельник. Все-таки было облачно, а бабье лето подразумевает солнечную погоду, но было очень-очень тепло", - сказал Вильфанд.Вместе с тем, другой синоптик - ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец – ранее заявлял РИА Новости, что бабье лето в Москве стоит ждать только во второй половине сентября.

https://ria.ru/20210912/osen-1749752711.html

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общество, москва, роман вильфанд, евгений тишковец, погода