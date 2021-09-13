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Вильфанд пообещал июльскую погоду в Москве в понедельник
Вильфанд пообещал июльскую погоду в Москве в понедельник - РИА Новости, 13.09.2021
Вильфанд пообещал июльскую погоду в Москве в понедельник
Череда теплых, но облачных дней, которую можно обозначить как "неклассическое бабье лето", окончится в понедельник, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T00:15
2021-09-13T00:15
общество
москва
роман вильфанд
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Череда теплых, но облачных дней, которую можно обозначить как "неклассическое бабье лето", окончится в понедельник, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что в понедельник в атмосфере будет происходить перестройка, которая и приведет к заметным переменам."Период неклассического бабьего лета закончится в понедельник. Все-таки было облачно, а бабье лето подразумевает солнечную погоду, но было очень-очень тепло", - сказал Вильфанд.Вместе с тем, другой синоптик - ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец – ранее заявлял РИА Новости, что бабье лето в Москве стоит ждать только во второй половине сентября.
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общество, москва, роман вильфанд, евгений тишковец, погода
00:15 13.09.2021
 
Вильфанд пообещал июльскую погоду в Москве в понедельник

Руководитель Гидрометцентра Вильфанд: погода в Москве в понедельник составит 22-24 градуса

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкМолодая пара гуляет в Москве
Молодая пара гуляет в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Череда теплых, но облачных дней, которую можно обозначить как "неклассическое бабье лето", окончится в понедельник, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В понедельник воздух будет теплым. В понедельник еще будет настоящее бабье лето. Погода будет соответствовать июльским значениям температуры в Москве и области. Днем будет 22-24 градуса, ночь тоже будет теплая - 11-13 градусов. Солнце, небольшой дождь", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что в понедельник в атмосфере будет происходить перестройка, которая и приведет к заметным переменам.
"Период неклассического бабьего лета закончится в понедельник. Все-таки было облачно, а бабье лето подразумевает солнечную погоду, но было очень-очень тепло", - сказал Вильфанд.
Вместе с тем, другой синоптик - ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец – ранее заявлял РИА Новости, что бабье лето в Москве стоит ждать только во второй половине сентября.
Москва - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
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ОбществоМоскваРоман ВильфандЕвгений ТишковецПогода
 
 
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