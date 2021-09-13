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Власти Ставрополья в разы увеличат поддержку пищевиков

Власти Ставрополья в разы увеличат поддержку пищевиков - РИА Новости, 13.09.2021

Власти Ставрополья в разы увеличат поддержку пищевиков

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил в шесть раз увеличить поддержку пищевой и перерабатывающей отрасли региона, сообщает краевой комитет РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T13:46

2021-09-13T13:46

2021-09-13T13:46

ставропольский край

экономика

ставропольский край

владимир владимиров

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СТАВРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил в шесть раз увеличить поддержку пищевой и перерабатывающей отрасли региона, сообщает краевой комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.Речь идет о финансировании региональной программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка", позволяющей возмещать затраты на приобретение технологического оборудования.Так, в 2022 году на эти цели из краевого бюджета будут направлены 36,6 миллиона рублей."Это беспрецедентное решение. Кратное увеличение финансирования госпрограммы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" позволит ставропольским предприятиям своевременно проводить техническое перевооружение и модернизацию производства, повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции, наращивать объемы производства и выполнять поручение Президента России о развитии глубокой переработки продукции агропромышленного комплекса", - отметил председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.Ранее Ставропольский край при поддержке губернатора впервые получил субсидию на возмещение затрат производителям муки, хлеба, сахарного песка и растительного масла. Сумма, доведенная региону, была увеличена и составила на сегодняшний день 338,2 миллионов рублей. Данная мера позволила сдерживать цены на эти социально значимые продукты.

https://ria.ru/20210818/tseny-1746242098.html

ставропольский край

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экономика, ставропольский край, владимир владимиров