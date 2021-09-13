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Ставропольский край
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Власти Ставрополья в разы увеличат поддержку пищевиков
Власти Ставрополья в разы увеличат поддержку пищевиков - РИА Новости, 13.09.2021
Власти Ставрополья в разы увеличат поддержку пищевиков
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил в шесть раз увеличить поддержку пищевой и перерабатывающей отрасли региона, сообщает краевой комитет РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:46
2021-09-13T13:46
ставропольский край
экономика
ставропольский край
владимир владимиров
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СТАВРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил в шесть раз увеличить поддержку пищевой и перерабатывающей отрасли региона, сообщает краевой комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.Речь идет о финансировании региональной программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка", позволяющей возмещать затраты на приобретение технологического оборудования.Так, в 2022 году на эти цели из краевого бюджета будут направлены 36,6 миллиона рублей."Это беспрецедентное решение. Кратное увеличение финансирования госпрограммы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" позволит ставропольским предприятиям своевременно проводить техническое перевооружение и модернизацию производства, повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции, наращивать объемы производства и выполнять поручение Президента России о развитии глубокой переработки продукции агропромышленного комплекса", - отметил председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.Ранее Ставропольский край при поддержке губернатора впервые получил субсидию на возмещение затрат производителям муки, хлеба, сахарного песка и растительного масла. Сумма, доведенная региону, была увеличена и составила на сегодняшний день 338,2 миллионов рублей. Данная мера позволила сдерживать цены на эти социально значимые продукты.
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экономика, ставропольский край, владимир владимиров
13:46 13.09.2021
 

Власти Ставрополья в разы увеличат поддержку пищевиков

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СТАВРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил в шесть раз увеличить поддержку пищевой и перерабатывающей отрасли региона, сообщает краевой комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
Речь идет о финансировании региональной программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка", позволяющей возмещать затраты на приобретение технологического оборудования.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
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Так, в 2022 году на эти цели из краевого бюджета будут направлены 36,6 миллиона рублей.
"Это беспрецедентное решение. Кратное увеличение финансирования госпрограммы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" позволит ставропольским предприятиям своевременно проводить техническое перевооружение и модернизацию производства, повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции, наращивать объемы производства и выполнять поручение Президента России о развитии глубокой переработки продукции агропромышленного комплекса", - отметил председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.
Ранее Ставропольский край при поддержке губернатора впервые получил субсидию на возмещение затрат производителям муки, хлеба, сахарного песка и растительного масла. Сумма, доведенная региону, была увеличена и составила на сегодняшний день 338,2 миллионов рублей. Данная мера позволила сдерживать цены на эти социально значимые продукты.
 
Ставропольский крайЭкономикаСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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