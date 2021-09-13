Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210913/poddelka-1749900008.html
Вернувшихся из Украины хасидов заподозрили в подделке ПЦР-тестов
Вернувшихся из Украины хасидов заподозрили в подделке ПЦР-тестов - РИА Новости, 13.09.2021
Вернувшихся из Украины хасидов заподозрили в подделке ПЦР-тестов
Полиция Израиля заподозрила более 200 вернувшихся из украинской Умани паломников в подделке справок об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сообщает... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T17:54
2021-09-13T17:55
религия
в мире
украина
израиль
умань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577388921_0:0:1265:712_1920x0_80_0_0_568208a950b0e0690a5152524ac344fd.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Полиция Израиля заподозрила более 200 вернувшихся из украинской Умани паломников в подделке справок об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сообщает израильское издание Haaretz.Как заявили в Управлении по вопросам населения и миграции Израиля, паломники получили тесты до вылета из Украины. Сейчас полиция ведет разбирательство. В случае доказательства вины, нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы. Кроме того, как выяснили израильские власти, из 17 тысяч граждан, вернувшихся из Умани, более 1400 заражены коронавирусом. При этом, в Израиле уже несколько дней наблюдается спад числа новых случаев заболевания после резкого всплеска в начале сентября. Хасиды ежегодно приезжают в Умань отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII–XIX веках. Ранее полиция Украины сообщила, что в Умани празднуют Рош ха-Шана более 29 тысяч паломников-хасидов.Еврейский Новый год Рош ха-Шана отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей. На этот раз он пришелся на 6-8 сентября по григорианскому календарю.
https://ria.ru/20210907/antisemitizm-1748894252.html
украина
израиль
умань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577388921_35:0:1079:783_1920x0_80_0_0_f7658fc2435eeec95fa7129dd54e79e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, израиль, умань
17:54 13.09.2021 (обновлено: 17:55 13.09.2021)
 

Вернувшихся из Украины хасидов заподозрили в подделке ПЦР-тестов

© Sputnik / Мария Амелина / Перейти в фотобанкПаломник-хасид на нейтральной полосе белорусско-украинской границы между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи"
Паломник-хасид на нейтральной полосе белорусско-украинской границы между пунктами пропуска Новая Гута и Новые Яриловичи - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Мария Амелина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Полиция Израиля заподозрила более 200 вернувшихся из украинской Умани паломников в подделке справок об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сообщает израильское издание Haaretz.
Как заявили в Управлении по вопросам населения и миграции Израиля, паломники получили тесты до вылета из Украины. Сейчас полиция ведет разбирательство. В случае доказательства вины, нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы.
Кроме того, как выяснили израильские власти, из 17 тысяч граждан, вернувшихся из Умани, более 1400 заражены коронавирусом. При этом, в Израиле уже несколько дней наблюдается спад числа новых случаев заболевания после резкого всплеска в начале сентября.
Хасиды ежегодно приезжают в Умань отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII–XIX веках. Ранее полиция Украины сообщила, что в Умани празднуют Рош ха-Шана более 29 тысяч паломников-хасидов.
Еврейский Новый год Рош ха-Шана отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей. На этот раз он пришелся на 6-8 сентября по григорианскому календарю.
Паломник сидит на берегу реки в канун еврейского нового года на Украине - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 08:00Религия
"Невозможно описать, что происходит". На Украине началось неизбежное
 
РелигияВ миреУкраинаИзраильУмань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36В МВД рассказали, какое наказание ждет операторов связи за подмену номеров
05:27Суд в Приамурье ужесточил приговор одному из убивших амурского тигра
05:09Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса
04:26В Японии выявили масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1"
04:15Синоптик рассказал, ждет ли Москву настоящее бабье лето
03:43Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность
03:26Эксперт оценил возможность перехода украинского языка на иероглифы
03:24Рубль вошел в список 20 самых популярных валют в мире
03:20Российские ученые нашли "эликсир молодости" в сибирской пихте
03:17В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации
03:15Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам
03:09Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком
02:52Политолог рассказал, как Зеленский оскорбил Макрона и Меркель
02:46США осудили власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе
02:21Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
02:17В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
02:15Эксперт предупредил, как можно потерять деньги, скупая акции
02:15Врач назвала признаки испорченного варенья
02:06В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией
01:56В Раде раскрыли условие Москвы для встречи Путина и Зеленского
Лента новостейМолния