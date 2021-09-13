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Вернувшихся из Украины хасидов заподозрили в подделке ПЦР-тестов
Вернувшихся из Украины хасидов заподозрили в подделке ПЦР-тестов - РИА Новости, 13.09.2021
Вернувшихся из Украины хасидов заподозрили в подделке ПЦР-тестов
Полиция Израиля заподозрила более 200 вернувшихся из украинской Умани паломников в подделке справок об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сообщает... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T17:54
2021-09-13T17:54
2021-09-13T17:55
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Полиция Израиля заподозрила более 200 вернувшихся из украинской Умани паломников в подделке справок об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сообщает израильское издание Haaretz.Как заявили в Управлении по вопросам населения и миграции Израиля, паломники получили тесты до вылета из Украины. Сейчас полиция ведет разбирательство. В случае доказательства вины, нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы. Кроме того, как выяснили израильские власти, из 17 тысяч граждан, вернувшихся из Умани, более 1400 заражены коронавирусом. При этом, в Израиле уже несколько дней наблюдается спад числа новых случаев заболевания после резкого всплеска в начале сентября. Хасиды ежегодно приезжают в Умань отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII–XIX веках. Ранее полиция Украины сообщила, что в Умани празднуют Рош ха-Шана более 29 тысяч паломников-хасидов.Еврейский Новый год Рош ха-Шана отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей. На этот раз он пришелся на 6-8 сентября по григорианскому календарю.
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