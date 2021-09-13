https://ria.ru/20210913/pochta-1749811129.html

Путин поручил расширить список услуг "Почты России"

Путин поручил расширить список услуг "Почты России" - РИА Новости, 13.09.2021

Путин поручил расширить список услуг "Почты России"

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 ноября расширить перечень услуг в отделениях "Почты России", включая обеспечение граждан лекарствами и получение... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T10:06

2021-09-13T10:06

2021-09-13T10:39

общество

владимир путин

почта россии

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 ноября расширить перечень услуг в отделениях "Почты России", включая обеспечение граждан лекарствами и получение госуслуг, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с акционерным обществом "Почта России" обеспечить расширение перечня услуг, предоставляемых в отделениях почтовой связи акционерного общества "Почта России", в том числе предусмотреть возможность обеспечения граждан лекарственными препаратами и получения гражданами в электронной форме юридически значимых сообщений, а также государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 1 ноября 2021 года.Президент России также поручил предусмотреть в проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы средства на модернизацию отделений "Почты России"."Правительству Российской Федерации... при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть... бюджетные ассигнования на докапитализацию акционерного общества "Почта России" в целях модернизации и приведения в нормативное состояние до 2025 года отделений и иных объектов почтовой связи этого акционерного общества, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях", - говорится в перечне.

https://ria.ru/20210907/skatin-1748895566.html

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общество, владимир путин, почта россии, россия