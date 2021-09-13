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Путин поручил расширить список услуг "Почты России"
Путин поручил расширить список услуг "Почты России" - РИА Новости, 13.09.2021
Путин поручил расширить список услуг "Почты России"
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 ноября расширить перечень услуг в отделениях "Почты России", включая обеспечение граждан лекарствами и получение... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T10:06
2021-09-13T10:39
общество
владимир путин
почта россии
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 ноября расширить перечень услуг в отделениях "Почты России", включая обеспечение граждан лекарствами и получение госуслуг, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с акционерным обществом "Почта России" обеспечить расширение перечня услуг, предоставляемых в отделениях почтовой связи акционерного общества "Почта России", в том числе предусмотреть возможность обеспечения граждан лекарственными препаратами и получения гражданами в электронной форме юридически значимых сообщений, а также государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 1 ноября 2021 года.Президент России также поручил предусмотреть в проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы средства на модернизацию отделений "Почты России"."Правительству Российской Федерации... при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть... бюджетные ассигнования на докапитализацию акционерного общества "Почта России" в целях модернизации и приведения в нормативное состояние до 2025 года отделений и иных объектов почтовой связи этого акционерного общества, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях", - говорится в перечне.
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общество, владимир путин, почта россии, россия
10:06 13.09.2021 (обновлено: 10:39 13.09.2021)
 
Путин поручил расширить список услуг "Почты России"

Путин поручил расширить список услуг "Почты России", включая обеспечение лекарствами

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудница отделения "Почты России" в Москве
Сотрудница отделения Почты России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 ноября расширить перечень услуг в отделениях "Почты России", включая обеспечение граждан лекарствами и получение госуслуг, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с акционерным обществом "Почта России" обеспечить расширение перечня услуг, предоставляемых в отделениях почтовой связи акционерного общества "Почта России", в том числе предусмотреть возможность обеспечения граждан лекарственными препаратами и получения гражданами в электронной форме юридически значимых сообщений, а также государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 1 ноября 2021 года.
Президент России также поручил предусмотреть в проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы средства на модернизацию отделений "Почты России".
"Правительству Российской Федерации... при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть... бюджетные ассигнования на докапитализацию акционерного общества "Почта России" в целях модернизации и приведения в нормативное состояние до 2025 года отделений и иных объектов почтовой связи этого акционерного общества, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях", - говорится в перечне.
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