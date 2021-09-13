https://ria.ru/20210913/pilot-1749831639.html

Появилось видео с пилотом L-410, совершившего жесткую посадку в Приангарье

Появилось видео с пилотом L-410, совершившего жесткую посадку в Приангарье - РИА Новости, 13.09.2021

Появилось видео с пилотом L-410, совершившего жесткую посадку в Приангарье

В Сети появилось видео с пилотом, выжившим после жесткой посадки самолета в Иркутской области. Его публикует телеканал "Звезда". РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:52

2021-09-13T11:52

2021-09-13T11:53

происшествия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

жесткая посадка l-410 в иркутской области

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В Сети появилось видео с пилотом, выжившим после жесткой посадки самолета в Иркутской области. Его публикует телеканал "Звезда".В воскресенье самолет L-410 совершил жесткую посадку недалеко от поселка Казачинское в Иркутской области. Всего на борту находились 16 человек: четверо погибли, 12 пострадали.Как рассказал капитан воздушного судна Николай Махнутин, причиной произошедшего стал сбой навигационной системы.СК России рассматривает в качестве основных версий трагедии отказ техники или ошибку пилотирования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.

иркутская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), жесткая посадка l-410 в иркутской области