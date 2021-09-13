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Появилось видео с пилотом L-410, совершившего жесткую посадку в Приангарье
Появилось видео с пилотом L-410, совершившего жесткую посадку в Приангарье - РИА Новости, 13.09.2021
Появилось видео с пилотом L-410, совершившего жесткую посадку в Приангарье
В Сети появилось видео с пилотом, выжившим после жесткой посадки самолета в Иркутской области. Его публикует телеканал "Звезда". РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:52
2021-09-13T11:53
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
жесткая посадка l-410 в иркутской области
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В Сети появилось видео с пилотом, выжившим после жесткой посадки самолета в Иркутской области. Его публикует телеканал "Звезда".В воскресенье самолет L-410 совершил жесткую посадку недалеко от поселка Казачинское в Иркутской области. Всего на борту находились 16 человек: четверо погибли, 12 пострадали.Как рассказал капитан воздушного судна Николай Махнутин, причиной произошедшего стал сбой навигационной системы.СК России рассматривает в качестве основных версий трагедии отказ техники или ошибку пилотирования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.
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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), жесткая посадка l-410 в иркутской области
11:52 13.09.2021 (обновлено: 11:53 13.09.2021)
 
Появилось видео с пилотом L-410, совершившего жесткую посадку в Приангарье

"Звезда" публикует видео с пилотом L-410, совершившего жесткую посадку в Иркутской области

© СК РоссииНа месте жесткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области. Кадр видео
На месте жесткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области. Кадр видео
© СК России
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В Сети появилось видео с пилотом, выжившим после жесткой посадки самолета в Иркутской области. Его публикует телеканал "Звезда".
В воскресенье самолет L-410 совершил жесткую посадку недалеко от поселка Казачинское в Иркутской области. Всего на борту находились 16 человек: четверо погибли, 12 пострадали.
Как рассказал капитан воздушного судна Николай Махнутин, причиной произошедшего стал сбой навигационной системы.
СК России рассматривает в качестве основных версий трагедии отказ техники или ошибку пилотирования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.
 
ПроисшествияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)Жесткая посадка L-410 в Иркутской области
 
 
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