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В США объяснили, почему не хотят войны с Россией
В США объяснили, почему не хотят войны с Россией - РИА Новости, 13.09.2021
В США объяснили, почему не хотят войны с Россией
В Пентагоне считают, что Россия и Китай представляют растущие угрозы для США. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T23:03
2021-09-13T23:31
в мире
сша
министерство обороны сша
вооруженные силы сша
россия
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ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. В Пентагоне считают, что Россия и Китай представляют растущие угрозы для США.Об этом в подкасте института Брукингса заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.Хайтен призвал Штаты ускорить бюрократические процедуры для модернизации оружия."Вы должны двигаться быстрее, когда у вас такие соперники как Россия и Китай, а мы до сих пор двигаемся слишком медленно", — пояснил он.По словам генерала, основным стратегическим достижением США является исключение возможности войны с Китаем и Россией, поскольку такой конфликт может перерасти в ядерный, что станет катастрофой для участников и всей планеты.
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в мире, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы сша, россия
23:03 13.09.2021 (обновлено: 23:31 13.09.2021)
 
В США объяснили, почему не хотят войны с Россией

Пентагон: США не хотят войны с обладающей модернизированным ядерным оружием Россией

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
CC BY 2.0 / gregwest98 /
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ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. В Пентагоне считают, что Россия и Китай представляют растущие угрозы для США.
Об этом в подкасте института Брукингса заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.
"Ядерные силы России сейчас полностью модернизированы, а наши нет", — добавил военачальник.
Хайтен призвал Штаты ускорить бюрократические процедуры для модернизации оружия.
"Вы должны двигаться быстрее, когда у вас такие соперники как Россия и Китай, а мы до сих пор двигаемся слишком медленно", — пояснил он.
По словам генерала, основным стратегическим достижением США является исключение возможности войны с Китаем и Россией, поскольку такой конфликт может перерасти в ядерный, что станет катастрофой для участников и всей планеты.
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В миреСШАМинистерство обороны СШАВооруженные силы СШАРоссия
 
 
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