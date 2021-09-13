https://ria.ru/20210913/pentagon-1749930884.html
В США объяснили, почему не хотят войны с Россией
В США объяснили, почему не хотят войны с Россией - РИА Новости, 13.09.2021
В США объяснили, почему не хотят войны с Россией
В Пентагоне считают, что Россия и Китай представляют растущие угрозы для США. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T23:03
2021-09-13T23:03
2021-09-13T23:31
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вооруженные силы сша
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ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. В Пентагоне считают, что Россия и Китай представляют растущие угрозы для США.Об этом в подкасте института Брукингса заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.Хайтен призвал Штаты ускорить бюрократические процедуры для модернизации оружия."Вы должны двигаться быстрее, когда у вас такие соперники как Россия и Китай, а мы до сих пор двигаемся слишком медленно", — пояснил он.По словам генерала, основным стратегическим достижением США является исключение возможности войны с Китаем и Россией, поскольку такой конфликт может перерасти в ядерный, что станет катастрофой для участников и всей планеты.
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в мире, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы сша, россия
23:03 13.09.2021 (обновлено: 23:31 13.09.2021)
В США объяснили, почему не хотят войны с Россией
Пентагон: США не хотят войны с обладающей модернизированным ядерным оружием Россией