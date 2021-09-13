https://ria.ru/20210913/pasport-1749866322.html

Путин отказал паралимпийцу в необычной просьбе

Путин отказал паралимпийцу в необычной просьбе - РИА Новости, 13.09.2021

Путин отказал паралимпийцу в необычной просьбе

Президент России Владимир Путин отказался подписать паспорт двукратного чемпиона и серебряного призера Паралимпийских игр в Токио Андрея Николаева. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T14:51

2021-09-13T14:51

2021-09-13T16:45

спорт

токио

владимир путин

россия

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отказался подписать паспорт двукратного чемпиона и серебряного призера Паралимпийских игр в Токио Андрея Николаева."В паспорте — нет: паспорт же документ, ты чего, испортим его!" — ответил глава государства на просьбу пловца.Спортсмен в шутку заметил, что, если Путин распишется, в России будут два таких паспорта — его собственный и личный документ президента.Путин провел встречу с российскими медалистами Паралимпиады в Токио. Мероприятие прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

https://rsport.ria.ru/20210913/putin-1749852090.html

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"Ты чего? Испортим документ!" – Путина попросили расписаться в паспорте После подписанных Путиным медалей в ход чуть было не пошли паспорта. - Владимир Владимирович, а можете еще в паспорте расписаться?- В паспорте нет, паспорт же документ, ты чего, испортим документ! 2021-09-13T14:51 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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спорт, токио, владимир путин, россия