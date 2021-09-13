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Путин отказал паралимпийцу в необычной просьбе
Путин отказал паралимпийцу в необычной просьбе - РИА Новости, 13.09.2021
Путин отказал паралимпийцу в необычной просьбе
Президент России Владимир Путин отказался подписать паспорт двукратного чемпиона и серебряного призера Паралимпийских игр в Токио Андрея Николаева. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T14:51
2021-09-13T16:45
спорт
токио
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отказался подписать паспорт двукратного чемпиона и серебряного призера Паралимпийских игр в Токио Андрея Николаева."В паспорте — нет: паспорт же документ, ты чего, испортим его!" — ответил глава государства на просьбу пловца.Спортсмен в шутку заметил, что, если Путин распишется, в России будут два таких паспорта — его собственный и личный документ президента.Путин провел встречу с российскими медалистами Паралимпиады в Токио. Мероприятие прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
https://rsport.ria.ru/20210913/putin-1749852090.html
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"Ты чего? Испортим документ!" – Путина попросили расписаться в паспорте
После подписанных Путиным медалей в ход чуть было не пошли паспорта. - Владимир Владимирович, а можете еще в паспорте расписаться?- В паспорте нет, паспорт же документ, ты чего, испортим документ!
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спорт, токио, владимир путин, россия
14:51 13.09.2021 (обновлено: 16:45 13.09.2021)
 
Путин отказал паралимпийцу в необычной просьбе

Путин отказал паралимпийцу Николаеву, который попросил расписаться в его паспорте

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отказался подписать паспорт двукратного чемпиона и серебряного призера Паралимпийских игр в Токио Андрея Николаева.
"В паспорте — нет: паспорт же документ, ты чего, испортим его!" — ответил глава государства на просьбу пловца.
Спортсмен в шутку заметил, что, если Путин распишется, в России будут два таких паспорта — его собственный и личный документ президента.
Путин провел встречу с российскими медалистами Паралимпиады в Токио. Мероприятие прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
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