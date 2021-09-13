https://ria.ru/20210913/paranoyya-1749876407.html
В Госдуме назвали идею перевести украинский язык на латиницу паранойей
В Госдуме назвали идею перевести украинский язык на латиницу паранойей - РИА Новости, 13.09.2021
В Госдуме назвали идею перевести украинский язык на латиницу паранойей
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия") назвал предложившего переход Украины с кириллицы на латиницу секретаря Совета... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:43
2021-09-13T15:43
2021-09-13T15:46
в мире
украина
сергей железняк
госдума рф
совет национальной безопасности и обороны украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150042/15/1500421542_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_e7ab3b2a399b7ab6490a84f562f358ce.jpg
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия") назвал предложившего переход Украины с кириллицы на латиницу секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова оголтелым украинским русофобом, а саму идею бредовой: дикое желание оевропеиться у украинских чиновников приобрело форму паранойи.Ранее Данилов заявил, что Украина должна перейти с кириллицы на латиницу."Предложение отказаться от кириллицы и перейти на латиницу – очередная бредовая идея, возникшая в больной голове оголтелого украинского русофоба", - сообщил Железняк журналистам.Украинские власти разными способами пытаются стереть не только культурные и исторические связи с Россией, но и исковеркать сознание собственных граждан, отметил он."Дикое желание оевропеиться у украинских чиновников приобрело форму паранойи. Очевидно, что добровольно украинские граждане не перейдут на латиницу. Идея перехода на латиницу направлена в первую очередь против русскоязычного населения Украины, которых власти страны постоянно притесняют и ущемляют в правах", - подчеркнул политик.Курс на вступление Украины в НАТО и в ЕС превратился в единственный смысл существования украинского государства, также сообщил Железняк."Распродажа украинскими чиновниками национального суверенитета толкает Украину в пропасть, из которой нет возврата. Но у тех, кто готов ликвидировать национальную идентичность украинцев, в том числе, путем отказа от языка, нет задачи заботиться о будущем Украины и благополучии украинцев. Идеи, подобные той, что выдвинул секретарь Совбеза Украины, могут выдвигать только национальные предатели, которых украинские граждане сами должны поставить на место", - добавил депутат.
https://ria.ru/20210912/pushkov-1749746404.html
https://ria.ru/20210729/yazyk-1743450967.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150042/15/1500421542_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_1d8575e6b810a1bd700937364e75c384.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей железняк, госдума рф, совет национальной безопасности и обороны украины, россия
15:43 13.09.2021 (обновлено: 15:46 13.09.2021)
В Госдуме назвали идею перевести украинский язык на латиницу паранойей
Депутат Железняк: желание оевропеиться у украинских чиновников приобрело форму паранойи
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости.
Член комитета Госдумы
по международным делам Сергей Железняк
("Единая Россия
") назвал предложившего переход Украины
с кириллицы на латиницу секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова оголтелым украинским русофобом, а саму идею бредовой: дикое желание оевропеиться у украинских чиновников приобрело форму паранойи.
Ранее Данилов заявил, что Украина должна перейти с кириллицы на латиницу.
"Предложение отказаться от кириллицы и перейти на латиницу – очередная бредовая идея, возникшая в больной голове оголтелого украинского русофоба", - сообщил Железняк журналистам.
Украинские власти разными способами пытаются стереть не только культурные и исторические связи с Россией
, но и исковеркать сознание собственных граждан, отметил он.
"Дикое желание оевропеиться у украинских чиновников приобрело форму паранойи. Очевидно, что добровольно украинские граждане не перейдут на латиницу. Идея перехода на латиницу направлена в первую очередь против русскоязычного населения Украины, которых власти страны постоянно притесняют и ущемляют в правах", - подчеркнул политик.
Курс на вступление Украины в НАТО
и в ЕС превратился в единственный смысл существования украинского государства, также сообщил Железняк.
"Распродажа украинскими чиновниками национального суверенитета толкает Украину в пропасть, из которой нет возврата. Но у тех, кто готов ликвидировать национальную идентичность украинцев, в том числе, путем отказа от языка, нет задачи заботиться о будущем Украины и благополучии украинцев. Идеи, подобные той, что выдвинул секретарь Совбеза Украины, могут выдвигать только национальные предатели, которых украинские граждане сами должны поставить на место", - добавил депутат.