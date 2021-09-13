https://ria.ru/20210913/paranoyya-1749876407.html

В Госдуме назвали идею перевести украинский язык на латиницу паранойей

В Госдуме назвали идею перевести украинский язык на латиницу паранойей - РИА Новости, 13.09.2021

В Госдуме назвали идею перевести украинский язык на латиницу паранойей

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия") назвал предложившего переход Украины с кириллицы на латиницу секретаря Совета... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T15:43

2021-09-13T15:43

2021-09-13T15:46

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия") назвал предложившего переход Украины с кириллицы на латиницу секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова оголтелым украинским русофобом, а саму идею бредовой: дикое желание оевропеиться у украинских чиновников приобрело форму паранойи.Ранее Данилов заявил, что Украина должна перейти с кириллицы на латиницу."Предложение отказаться от кириллицы и перейти на латиницу – очередная бредовая идея, возникшая в больной голове оголтелого украинского русофоба", - сообщил Железняк журналистам.Украинские власти разными способами пытаются стереть не только культурные и исторические связи с Россией, но и исковеркать сознание собственных граждан, отметил он."Дикое желание оевропеиться у украинских чиновников приобрело форму паранойи. Очевидно, что добровольно украинские граждане не перейдут на латиницу. Идея перехода на латиницу направлена в первую очередь против русскоязычного населения Украины, которых власти страны постоянно притесняют и ущемляют в правах", - подчеркнул политик.Курс на вступление Украины в НАТО и в ЕС превратился в единственный смысл существования украинского государства, также сообщил Железняк."Распродажа украинскими чиновниками национального суверенитета толкает Украину в пропасть, из которой нет возврата. Но у тех, кто готов ликвидировать национальную идентичность украинцев, в том числе, путем отказа от языка, нет задачи заботиться о будущем Украины и благополучии украинцев. Идеи, подобные той, что выдвинул секретарь Совбеза Украины, могут выдвигать только национальные предатели, которых украинские граждане сами должны поставить на место", - добавил депутат.

https://ria.ru/20210912/pushkov-1749746404.html

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в мире, украина, сергей железняк, госдума рф, совет национальной безопасности и обороны украины, россия