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Наука
https://ria.ru/20210913/ozhirenie-1749857606.html
Ученые доказали, что переедание — не причина, а следствие ожирения
Ученые доказали, что переедание — не причина, а следствие ожирения - РИА Новости, 13.09.2021
Ученые доказали, что переедание — не причина, а следствие ожирения
В статье, опубликованной в журнале American Journal of Clinical Nutrition, 17 ученых из США, Дании и Канады — клинических исследователей и экспертов в области... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T14:01
2021-09-13T14:30
наука
питание
здоровье
биология
ожирение
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В статье, опубликованной в журнале American Journal of Clinical Nutrition, 17 ученых из США, Дании и Канады — клинических исследователей и экспертов в области питания и общественного здравоохранения — приводят доказательства в пользу углеводно-инсулиновой модели биологического механизма ожирения. Авторы утверждают, что коренные причины ожирения связаны не с количеством потребляемой пищи, а с ее составом.По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на сегодняшний день ожирение затрагивает более 40 процентов взрослых американцев, подвергая их более высокому риску развития сердечных заболеваний, инсульта, диабета второго типа и определенных видов рака. Руководства по похудению обычно рекомендуют уменьшить количество калорий, получаемых из продуктов и напитков, и увеличить их расход в результате физической активности.Такой подход к лечению ожирения основан на устоявшейся веками модели баланса энергии, которая утверждает, что человек набирает вес, когда потребляет энергии больше, чем тратит. Однако статистика показывает, что, несмотря на активные призывы меньше есть и больше заниматься спортом, показатели ожирения и заболеваний, связанных с избыточным весом, год от года неуклонно растут.Авторы предлагают альтернативную углеводно-инсулиновая модель, согласно которой главная причина ожирения — не переедание как таковое, а чрезмерное потребление пищи с высоким гликемическим индексом, в частности обработанных продуктов с большим количеством быстро усваиваемых углеводов. Согласно выводам исследователей, такие продукты, составляющие основу современного западного стиля питания, вызывают гормональные сдвиги, которые коренным образом меняют метаболизм, способствуя накоплению жира и увеличению веса."Когда мы едим сильно переработанные углеводы, организм увеличивает секрецию инсулина и подавляет секрецию глюкагона. Это, в свою очередь, дает сигнал жировым клеткам накапливать больше калорий, оставляя меньше энергии для питания мышц и других метаболически активных тканей, — приводятся в пресс-релизе Американского общества питания слова руководителя исследования доктора Дэвида Людвига (David Ludwig), эндокринолога из Бостонской детской больницы и профессора Гарвардской медицинской школы. — Мозг получает сигнал, что тело не получает достаточно энергии, что, в свою очередь, приводит к чувству голода. Кроме того, в попытках организма сэкономить топливо метаболизм замедляется. В результате мы можем оставаться голодными, даже если продолжаем набирать лишний жир".По словам авторов, углеводно-инсулиновая модель лучше объясняет ожирение и увеличение веса, чем традиционная модель баланса энергии, и открывает путь для разработки новых, более эффективных методов борьбы с ожирением."Чтобы понять эпидемию ожирения, нам нужно учитывать не только то, сколько мы едим, но и то, как еда, которую мы едим, влияет на наши гормоны и метаболизм. Утверждая, что все калории одинаковы для тела, модель энергетического баланса упускает из виду эту важную часть головоломки", — говорит Людвиг.Вместо того чтобы побуждать людей есть меньше — стратегия, которая обычно не работает в долгосрочной перспективе, — углеводно-инсулиновая модель предлагает другой путь, который больше ориентирован на понимание того, что мы едим. Сокращение потребления быстро усваиваемых углеводов, по мнению авторов, не только устраняет основную причину накопления жира в организме, но и снимает постоянное чувство голода. В результате люди могут похудеть, не прибегая к изнурительным ограничениям в пище.
https://ria.ru/20210831/fruktoza-1748003296.html
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питание, здоровье, биология, ожирение
14:01 13.09.2021 (обновлено: 14:30 13.09.2021)
 

Ученые доказали, что переедание — не причина, а следствие ожирения

© Fotolia / OllyМужчина с избыточным весом
Мужчина с избыточным весом - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Fotolia / Olly
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В статье, опубликованной в журнале American Journal of Clinical Nutrition, 17 ученых из США, Дании и Канады — клинических исследователей и экспертов в области питания и общественного здравоохранения — приводят доказательства в пользу углеводно-инсулиновой модели биологического механизма ожирения. Авторы утверждают, что коренные причины ожирения связаны не с количеством потребляемой пищи, а с ее составом.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на сегодняшний день ожирение затрагивает более 40 процентов взрослых американцев, подвергая их более высокому риску развития сердечных заболеваний, инсульта, диабета второго типа и определенных видов рака. Руководства по похудению обычно рекомендуют уменьшить количество калорий, получаемых из продуктов и напитков, и увеличить их расход в результате физической активности.
Такой подход к лечению ожирения основан на устоявшейся веками модели баланса энергии, которая утверждает, что человек набирает вес, когда потребляет энергии больше, чем тратит. Однако статистика показывает, что, несмотря на активные призывы меньше есть и больше заниматься спортом, показатели ожирения и заболеваний, связанных с избыточным весом, год от года неуклонно растут.
Авторы предлагают альтернативную углеводно-инсулиновая модель, согласно которой главная причина ожирения — не переедание как таковое, а чрезмерное потребление пищи с высоким гликемическим индексом, в частности обработанных продуктов с большим количеством быстро усваиваемых углеводов. Согласно выводам исследователей, такие продукты, составляющие основу современного западного стиля питания, вызывают гормональные сдвиги, которые коренным образом меняют метаболизм, способствуя накоплению жира и увеличению веса.
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"Когда мы едим сильно переработанные углеводы, организм увеличивает секрецию инсулина и подавляет секрецию глюкагона. Это, в свою очередь, дает сигнал жировым клеткам накапливать больше калорий, оставляя меньше энергии для питания мышц и других метаболически активных тканей, — приводятся в пресс-релизе Американского общества питания слова руководителя исследования доктора Дэвида Людвига (David Ludwig), эндокринолога из Бостонской детской больницы и профессора Гарвардской медицинской школы. — Мозг получает сигнал, что тело не получает достаточно энергии, что, в свою очередь, приводит к чувству голода. Кроме того, в попытках организма сэкономить топливо метаболизм замедляется. В результате мы можем оставаться голодными, даже если продолжаем набирать лишний жир".
По словам авторов, углеводно-инсулиновая модель лучше объясняет ожирение и увеличение веса, чем традиционная модель баланса энергии, и открывает путь для разработки новых, более эффективных методов борьбы с ожирением.
"Чтобы понять эпидемию ожирения, нам нужно учитывать не только то, сколько мы едим, но и то, как еда, которую мы едим, влияет на наши гормоны и метаболизм. Утверждая, что все калории одинаковы для тела, модель энергетического баланса упускает из виду эту важную часть головоломки", — говорит Людвиг.
Вместо того чтобы побуждать людей есть меньше — стратегия, которая обычно не работает в долгосрочной перспективе, — углеводно-инсулиновая модель предлагает другой путь, который больше ориентирован на понимание того, что мы едим. Сокращение потребления быстро усваиваемых углеводов, по мнению авторов, не только устраняет основную причину накопления жира в организме, но и снимает постоянное чувство голода. В результате люди могут похудеть, не прибегая к изнурительным ограничениям в пище.
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