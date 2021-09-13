https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749892058.html

В Москве задержали подозреваемого по делу об отравлении людей арбузом

В Москве задержали подозреваемого по делу об отравлении людей арбузом - РИА Новости, 13.09.2021

В Москве задержали подозреваемого по делу об отравлении людей арбузом

В Москве задержали подозреваемого по делу о гибели женщины и девочки из-за отравления арбузом, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T17:11

2021-09-13T17:11

2021-09-13T21:10

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Москве задержали подозреваемого по делу о гибели женщины и девочки из-за отравления арбузом, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По словам Ивановой, по предварительным выводам судмедэкспертизы, причина смерти — острое отравление химикатами.Следователи изъяли финансово-хозяйственную документацию, взяли биологические пробы продукции, смывы с поверхностей, пробы воздуха и воды в магазинах. Они осмотрели квартиру с участием специалистов, взяли пробы воды, воздуха, изъяли посуду, бытовую химию, лекарственные препараты, продукты питания, в том числе остатки арбуза. По делу проведут более 40 химических экспертиз.Как следует из 20-секундного видео, опубликованного СК, во время обработки помещения магазина химикатами продукты на прилавках, фрукты и овощи ничем не накрыли.Как заявили РИА Новости в пресс-службе торговой сети "Магнит", у ретейлера пока нет официального заключения Роспотребнадзора, в компании о нем узнали из СМИ. Там призвали воздерживаться от выводов до опубликования официальной информации о причинах смерти пострадавших. В торговой сети также пообещали провести внеплановую проверку всех подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции.В минувший четверг 61-летняя женщина, ее 15-летняя внучка и 38-летняя мать девочки попали в больницу с интоксикацией. Все они ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной улице в столице. Пожилая женщина и девочка скончались.Эксперты столичного управления Роспотребнадзора исследовали плоды из магазина и из квартиры и нашли в них следы вещества для уничтожения насекомых.СК открыл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшим к смерти человека.В торговой сети начали внутреннее расследование, с продажи сняли всю партию арбузов.

https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749874912.html

https://ria.ru/20210913/arbuz-1749877304.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры дезинсекции в магазине, где был продан отравленный арбуз Задержан подозреваемый по уголовному делу о смерти женщины и несовершеннолетней девочки в результате отравления на юго-востоке Москвы. 2021-09-13T17:11 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)