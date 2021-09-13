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https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749892058.html
В Москве задержали подозреваемого по делу об отравлении людей арбузом
В Москве задержали подозреваемого по делу об отравлении людей арбузом - РИА Новости, 13.09.2021
В Москве задержали подозреваемого по делу об отравлении людей арбузом
В Москве задержали подозреваемого по делу о гибели женщины и девочки из-за отравления арбузом, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T17:11
2021-09-13T21:10
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Москве задержали подозреваемого по делу о гибели женщины и девочки из-за отравления арбузом, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По словам Ивановой, по предварительным выводам судмедэкспертизы, причина смерти — острое отравление химикатами.Следователи изъяли финансово-хозяйственную документацию, взяли биологические пробы продукции, смывы с поверхностей, пробы воздуха и воды в магазинах. Они осмотрели квартиру с участием специалистов, взяли пробы воды, воздуха, изъяли посуду, бытовую химию, лекарственные препараты, продукты питания, в том числе остатки арбуза. По делу проведут более 40 химических экспертиз.Как следует из 20-секундного видео, опубликованного СК, во время обработки помещения магазина химикатами продукты на прилавках, фрукты и овощи ничем не накрыли.Как заявили РИА Новости в пресс-службе торговой сети "Магнит", у ретейлера пока нет официального заключения Роспотребнадзора, в компании о нем узнали из СМИ. Там призвали воздерживаться от выводов до опубликования официальной информации о причинах смерти пострадавших. В торговой сети также пообещали провести внеплановую проверку всех подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции.В минувший четверг 61-летняя женщина, ее 15-летняя внучка и 38-летняя мать девочки попали в больницу с интоксикацией. Все они ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной улице в столице. Пожилая женщина и девочка скончались.Эксперты столичного управления Роспотребнадзора исследовали плоды из магазина и из квартиры и нашли в них следы вещества для уничтожения насекомых.СК открыл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшим к смерти человека.В торговой сети начали внутреннее расследование, с продажи сняли всю партию арбузов.
https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749874912.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Кадры дезинсекции в магазине, где был продан отравленный арбуз
Задержан подозреваемый по уголовному делу о смерти женщины и несовершеннолетней девочки в результате отравления на юго-востоке Москвы.
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60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
17:11 13.09.2021 (обновлено: 21:10 13.09.2021)
 
В Москве задержали подозреваемого по делу об отравлении людей арбузом

В Москве по делу об отравлении задержали сотрудника, проводившего дезинсекцию в "Магните"

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Москве задержали подозреваемого по делу о гибели женщины и девочки из-за отравления арбузом, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

"Приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. <...> Тридцатидевятилетний сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия", — добавила она.

По словам Ивановой, по предварительным выводам судмедэкспертизы, причина смерти — острое отравление химикатами.
Следователи изъяли финансово-хозяйственную документацию, взяли биологические пробы продукции, смывы с поверхностей, пробы воздуха и воды в магазинах. Они осмотрели квартиру с участием специалистов, взяли пробы воды, воздуха, изъяли посуду, бытовую химию, лекарственные препараты, продукты питания, в том числе остатки арбуза. По делу проведут более 40 химических экспертиз.
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Вчера, 15:38
Эксперт назвал версию об отравлении семьи в Москве этиленгликолем странной
Как следует из 20-секундного видео, опубликованного СК, во время обработки помещения магазина химикатами продукты на прилавках, фрукты и овощи ничем не накрыли.
Как заявили РИА Новости в пресс-службе торговой сети "Магнит", у ретейлера пока нет официального заключения Роспотребнадзора, в компании о нем узнали из СМИ. Там призвали воздерживаться от выводов до опубликования официальной информации о причинах смерти пострадавших. В торговой сети также пообещали провести внеплановую проверку всех подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции.
В минувший четверг 61-летняя женщина, ее 15-летняя внучка и 38-летняя мать девочки попали в больницу с интоксикацией. Все они ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной улице в столице. Пожилая женщина и девочка скончались.
Кадры дезинсекции в магазине, где был продан отравленный арбуз
Вчера, 15:50
Стали известны итоги экспертизы арбуза, которым отравилась семья в Москве
Эксперты столичного управления Роспотребнадзора исследовали плоды из магазина и из квартиры и нашли в них следы вещества для уничтожения насекомых.
СК открыл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшим к смерти человека.
В торговой сети начали внутреннее расследование, с продажи сняли всю партию арбузов.
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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