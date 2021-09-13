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Эксперт назвал версию об отравлении семьи в Москве этиленгликолем странной
Эксперт назвал версию об отравлении семьи в Москве этиленгликолем странной - РИА Новости, 13.09.2021
Эксперт назвал версию об отравлении семьи в Москве этиленгликолем странной
Версия об отравлении москвичек на Совхозной улице этиленгликолем выглядит странно, чтобы умереть от этого вещества, его надо выпить, заявила РИА Новости старший РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:38
2021-09-13T15:38
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
смертельное отравление семьи в москве
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Версия об отравлении москвичек на Совхозной улице этиленгликолем выглядит странно, чтобы умереть от этого вещества, его надо выпить, заявила РИА Новости старший советник Международной сети по ликвидации загрязняющих веществ (IPEN) Ольга Сперанская.Ранее "Известия" сообщили, что в крови скончавшихся жительниц Совхозной улицы в Москве, которые, предварительно, отравились арбузом, нашли следы этиленгликоля. Этиленгликоль — один из наиболее популярных видов нефтехимического сырья и компонент для многих промышленных продуктов."На самом деле, это очень странная история. Этиленгликоль используется только для технических нужд. например, входит в состав тосола. Очень маловероятно, что его использовали для дезинфекции дома, квартиры или магазина. Но даже если так, то, чтобы отравиться насмерть, его нужно выпить", - сказала Сперанская.Она отметила, что этиленгликоль применяется в том числе как растворитель для красок.Ранее прокуратура в Москве начала проверку сведений об отравлении арбузом семьи, в которой скончались пожилая женщина с внучкой. По предварительной информации, в четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. В прокуратуре пояснили, что, по информации СМИ, накануне они, кроме главы семьи, ели арбуз, купленный в магазине.СК завел уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). По данным ведомства, семья купила арбуз в магазине на Совхозной улице на юго-востоке Москвы. Торговая сеть "Магнит" сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине на Совхозной.В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что точную причину смерти установят после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.
https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749822342.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, смертельное отравление семьи в москве
15:38 13.09.2021
 
Эксперт назвал версию об отравлении семьи в Москве этиленгликолем странной

Эксперт о версии отравления москвичек этиленгликолем: чтобы умереть, его надо выпить

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Версия об отравлении москвичек на Совхозной улице этиленгликолем выглядит странно, чтобы умереть от этого вещества, его надо выпить, заявила РИА Новости старший советник Международной сети по ликвидации загрязняющих веществ (IPEN) Ольга Сперанская.
Ранее "Известия" сообщили, что в крови скончавшихся жительниц Совхозной улицы в Москве, которые, предварительно, отравились арбузом, нашли следы этиленгликоля. Этиленгликоль — один из наиболее популярных видов нефтехимического сырья и компонент для многих промышленных продуктов.
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"На самом деле, это очень странная история. Этиленгликоль используется только для технических нужд. например, входит в состав тосола. Очень маловероятно, что его использовали для дезинфекции дома, квартиры или магазина. Но даже если так, то, чтобы отравиться насмерть, его нужно выпить", - сказала Сперанская.
Она отметила, что этиленгликоль применяется в том числе как растворитель для красок.
Ранее прокуратура в Москве начала проверку сведений об отравлении арбузом семьи, в которой скончались пожилая женщина с внучкой. По предварительной информации, в четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. В прокуратуре пояснили, что, по информации СМИ, накануне они, кроме главы семьи, ели арбуз, купленный в магазине.
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СК завел уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). По данным ведомства, семья купила арбуз в магазине на Совхозной улице на юго-востоке Москвы. Торговая сеть "Магнит" сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине на Совхозной.
В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что точную причину смерти установят после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСмертельное отравление семьи в Москве
 
 
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