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СМИ сообщило о выявлении этиленгликоля в крови погибших на Совхозной
СМИ сообщило о выявлении этиленгликоля в крови погибших на Совхозной - РИА Новости, 13.09.2021
СМИ сообщило о выявлении этиленгликоля в крови погибших на Совхозной
В крови погибших жительниц Совхозной улицы в Москве, которые, предварительно, отравились арбузом, нашли следы этиленгликоля, рассказал "Известиям" источник. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T02:26
2021-09-13T11:47
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
смертельное отравление семьи в москве
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В крови погибших жительниц Совхозной улицы в Москве, которые, предварительно, отравились арбузом, нашли следы этиленгликоля, рассказал "Известиям" источник.Ранее сообщалось, что столичная прокуратура проверяет сведения о гибели пожилой женщины и ее внучки. В четверг бабушку, 15-летнюю девочку и ее мать доставили в больницу с отравлением. По предварительным данным, накануне они, за исключением главы семьи, ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной улице.В торговой сети сообщили о начале внутреннего расследования. До выяснения причин случившегося с продажи сняли всю партию арбузов, которая была представлена в том магазине.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшим к смерти человека.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, предположительно, отравление могло произойти из-за другого продукта. В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что точную причину смерти установят после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.Как позднее сообщила "КП" со ссылкой на источник в следствии, 15-летняя девочка скончалась из-за полиорганной недостаточности. Это тяжелое патологическое состояние, которое характеризуется отсутствием функционирования двух и более систем организма.Этиленгликоль — один из наиболее популярных видов нефтехимического сырья и компонент для многих промышленных продуктов.
https://ria.ru/20210910/prichina-1749607015.html
https://ria.ru/20210910/arbuz-1749581788.html
москва
россия
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, смертельное отравление семьи в москве
02:26 13.09.2021 (обновлено: 11:47 13.09.2021)
 
СМИ сообщило о выявлении этиленгликоля в крови погибших на Совхозной

"Известия": в крови погибших после отравления в Москве нашли следы этиленгликоля

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСитуация у дома на Совхозной улице в Москве
Ситуация у дома на Совхозной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В крови погибших жительниц Совхозной улицы в Москве, которые, предварительно, отравились арбузом, нашли следы этиленгликоля, рассказал "Известиям" источник.
Ранее сообщалось, что столичная прокуратура проверяет сведения о гибели пожилой женщины и ее внучки. В четверг бабушку, 15-летнюю девочку и ее мать доставили в больницу с отравлением. По предварительным данным, накануне они, за исключением главы семьи, ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной улице.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 21:38
Названа причина смерти отравившейся арбузом 15-летней москвички
В торговой сети сообщили о начале внутреннего расследования. До выяснения причин случившегося с продажи сняли всю партию арбузов, которая была представлена в том магазине.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшим к смерти человека.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, предположительно, отравление могло произойти из-за другого продукта. В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что точную причину смерти установят после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.
Как позднее сообщила "КП" со ссылкой на источник в следствии, 15-летняя девочка скончалась из-за полиорганной недостаточности. Это тяжелое патологическое состояние, которое характеризуется отсутствием функционирования двух и более систем организма.
Этиленгликоль — один из наиболее популярных видов нефтехимического сырья и компонент для многих промышленных продуктов.
Урожай арбузов и дынь - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 18:14
Врачи высказались о смертельном отравлении арбузом двух человек в Москве
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСмертельное отравление семьи в Москве
 
 
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