https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749795132.html

СМИ сообщило о выявлении этиленгликоля в крови погибших на Совхозной

СМИ сообщило о выявлении этиленгликоля в крови погибших на Совхозной - РИА Новости, 13.09.2021

СМИ сообщило о выявлении этиленгликоля в крови погибших на Совхозной

В крови погибших жительниц Совхозной улицы в Москве, которые, предварительно, отравились арбузом, нашли следы этиленгликоля, рассказал "Известиям" источник. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T02:26

2021-09-13T02:26

2021-09-13T11:47

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

смертельное отравление семьи в москве

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749674694_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_e6836ee16fe7e52ae7e4e866b8bf0ff8.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В крови погибших жительниц Совхозной улицы в Москве, которые, предварительно, отравились арбузом, нашли следы этиленгликоля, рассказал "Известиям" источник.Ранее сообщалось, что столичная прокуратура проверяет сведения о гибели пожилой женщины и ее внучки. В четверг бабушку, 15-летнюю девочку и ее мать доставили в больницу с отравлением. По предварительным данным, накануне они, за исключением главы семьи, ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной улице.В торговой сети сообщили о начале внутреннего расследования. До выяснения причин случившегося с продажи сняли всю партию арбузов, которая была представлена в том магазине.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшим к смерти человека.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, предположительно, отравление могло произойти из-за другого продукта. В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что точную причину смерти установят после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.Как позднее сообщила "КП" со ссылкой на источник в следствии, 15-летняя девочка скончалась из-за полиорганной недостаточности. Это тяжелое патологическое состояние, которое характеризуется отсутствием функционирования двух и более систем организма.Этиленгликоль — один из наиболее популярных видов нефтехимического сырья и компонент для многих промышленных продуктов.

https://ria.ru/20210910/prichina-1749607015.html

https://ria.ru/20210910/arbuz-1749581788.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, смертельное отравление семьи в москве