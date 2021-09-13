https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749795132.html
СМИ сообщило о выявлении этиленгликоля в крови погибших на Совхозной
СМИ сообщило о выявлении этиленгликоля в крови погибших на Совхозной - РИА Новости, 13.09.2021
СМИ сообщило о выявлении этиленгликоля в крови погибших на Совхозной
В крови погибших жительниц Совхозной улицы в Москве, которые, предварительно, отравились арбузом, нашли следы этиленгликоля, рассказал "Известиям" источник. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T02:26
2021-09-13T02:26
2021-09-13T11:47
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
смертельное отравление семьи в москве
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749674694_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_e6836ee16fe7e52ae7e4e866b8bf0ff8.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В крови погибших жительниц Совхозной улицы в Москве, которые, предварительно, отравились арбузом, нашли следы этиленгликоля, рассказал "Известиям" источник.Ранее сообщалось, что столичная прокуратура проверяет сведения о гибели пожилой женщины и ее внучки. В четверг бабушку, 15-летнюю девочку и ее мать доставили в больницу с отравлением. По предварительным данным, накануне они, за исключением главы семьи, ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной улице.В торговой сети сообщили о начале внутреннего расследования. До выяснения причин случившегося с продажи сняли всю партию арбузов, которая была представлена в том магазине.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшим к смерти человека.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, предположительно, отравление могло произойти из-за другого продукта. В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что точную причину смерти установят после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.Как позднее сообщила "КП" со ссылкой на источник в следствии, 15-летняя девочка скончалась из-за полиорганной недостаточности. Это тяжелое патологическое состояние, которое характеризуется отсутствием функционирования двух и более систем организма.Этиленгликоль — один из наиболее популярных видов нефтехимического сырья и компонент для многих промышленных продуктов.
https://ria.ru/20210910/prichina-1749607015.html
https://ria.ru/20210910/arbuz-1749581788.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749674694_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8e99f4e95fa2514d7daf5390708ff375.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, смертельное отравление семьи в москве
02:26 13.09.2021 (обновлено: 11:47 13.09.2021)
СМИ сообщило о выявлении этиленгликоля в крови погибших на Совхозной
"Известия": в крови погибших после отравления в Москве нашли следы этиленгликоля