Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210913/otoplenie-1749874594.html
Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве
Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве - РИА Новости, 13.09.2021
Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин, посещая городскую ТЭЦ-20, объявил о начале отопительного сезона в столице. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:35
2021-09-13T17:08
общество
москва
сергей собянин
петр бирюков
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580157268_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_2982e8fd1df7fa517d62016931183cf2.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, посещая городскую ТЭЦ-20, объявил о начале отопительного сезона в столице.Глава города подчеркнул, что городские службы подготовили к зимнему сезону системы теплогенерации, внутридомовые системы, магистральные сети, водо- и газоснабжение.Собянин также поручил дать тепло на все объекты в течение пяти дней.Заммэра Петр Бирюков подтвердил, что теплоснабжение запустят в этот срок. Информацию о начале отопительного сезона можно получить, позвонив на специальную горячую линию +7 (800) 100-23-29.
https://ria.ru/20210909/polyarnyy-1749414417.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580157268_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4bf2f19760d0615db8d1d8f843ead3ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, сергей собянин, петр бирюков, жкх
15:35 13.09.2021 (обновлено: 17:08 13.09.2021)
 
Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве

Мэр Москвы Собянин объявил о начале отопительного сезона

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗапуск отопления в тепловом узле подвала жилого дома
Запуск отопления в тепловом узле подвала жилого дома - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, посещая городскую ТЭЦ-20, объявил о начале отопительного сезона в столице.

"В Москве бабье лето, тепло, хорошо, хорошая комфортная погода, но все быстро меняется. С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе".

Сергей Собянин
Сергей Собянин
мэр Москвы
Глава города подчеркнул, что городские службы подготовили к зимнему сезону системы теплогенерации, внутридомовые системы, магистральные сети, водо- и газоснабжение.
Собянин также поручил дать тепло на все объекты в течение пяти дней.
Заммэра Петр Бирюков подтвердил, что теплоснабжение запустят в этот срок.
Информацию о начале отопительного сезона можно получить, позвонив на специальную горячую линию +7 (800) 100-23-29.
Дым из труб ТЭЦ возле международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 18:55
Синоптики предупредили москвичей об "обвале полярного холода"
 
ОбществоМоскваСергей СобянинПетр БирюковЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36В МВД рассказали, какое наказание ждет операторов связи за подмену номеров
05:27Суд в Приамурье ужесточил приговор одному из убивших амурского тигра
05:09Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса
04:26В Японии выявили масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1"
04:15Синоптик рассказал, ждет ли Москву настоящее бабье лето
03:43Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность
03:26Эксперт оценил возможность перехода украинского языка на иероглифы
03:24Рубль вошел в список 20 самых популярных валют в мире
03:20Российские ученые нашли "эликсир молодости" в сибирской пихте
03:17В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации
03:15Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам
03:09Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком
02:52Политолог рассказал, как Зеленский оскорбил Макрона и Меркель
02:46США осудили власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе
02:21Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
02:17В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
02:15Эксперт предупредил, как можно потерять деньги, скупая акции
02:15Врач назвала признаки испорченного варенья
02:06В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией
01:56В Раде раскрыли условие Москвы для встречи Путина и Зеленского
Лента новостейМолния