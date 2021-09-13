https://ria.ru/20210913/otoplenie-1749874594.html

Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве

Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве - РИА Новости, 13.09.2021

Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин, посещая городскую ТЭЦ-20, объявил о начале отопительного сезона в столице. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T15:35

2021-09-13T15:35

2021-09-13T17:08

общество

москва

сергей собянин

петр бирюков

жкх

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, посещая городскую ТЭЦ-20, объявил о начале отопительного сезона в столице.Глава города подчеркнул, что городские службы подготовили к зимнему сезону системы теплогенерации, внутридомовые системы, магистральные сети, водо- и газоснабжение.Собянин также поручил дать тепло на все объекты в течение пяти дней.Заммэра Петр Бирюков подтвердил, что теплоснабжение запустят в этот срок. Информацию о начале отопительного сезона можно получить, позвонив на специальную горячую линию +7 (800) 100-23-29.

https://ria.ru/20210909/polyarnyy-1749414417.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, петр бирюков, жкх