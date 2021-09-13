https://ria.ru/20210913/otoplenie-1749874594.html
Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве
Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве - РИА Новости, 13.09.2021
Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин, посещая городскую ТЭЦ-20, объявил о начале отопительного сезона в столице. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:35
2021-09-13T15:35
2021-09-13T17:08
общество
москва
сергей собянин
петр бирюков
жкх
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, посещая городскую ТЭЦ-20, объявил о начале отопительного сезона в столице.Глава города подчеркнул, что городские службы подготовили к зимнему сезону системы теплогенерации, внутридомовые системы, магистральные сети, водо- и газоснабжение.Собянин также поручил дать тепло на все объекты в течение пяти дней.Заммэра Петр Бирюков подтвердил, что теплоснабжение запустят в этот срок. Информацию о начале отопительного сезона можно получить, позвонив на специальную горячую линию +7 (800) 100-23-29.
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общество, москва, сергей собянин, петр бирюков, жкх
15:35 13.09.2021 (обновлено: 17:08 13.09.2021)
Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве
Мэр Москвы Собянин объявил о начале отопительного сезона