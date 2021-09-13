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Омская область
https://ria.ru/20210913/omsk-1749870008.html
Экспорт товаров из Омской области в Южную Корею вырос в 2020 году в 12 раз
Экспорт товаров из Омской области в Южную Корею вырос в 2020 году в 12 раз - РИА Новости, 13.09.2021
Экспорт товаров из Омской области в Южную Корею вырос в 2020 году в 12 раз
Экспорт Омской области на южнокорейский рынок по итогам прошлого года увеличился более чем в 12 раз, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:11
2021-09-13T15:32
омская область
экономика
омск
южная корея
александр бурков
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ОМСК, 13 сен - РИА Новости. Экспорт Омской области на южнокорейский рынок по итогам прошлого года увеличился более чем в 12 раз, сообщили в пресс-службе правительства региона.В понедельник состоялась встреча губернатора Александра Буркова и мэра Оксаны Фадиной с генеральным консулом Республики Корея Ким Се Уном. Стороны обсудили вопросы долгосрочного сотрудничества и увеличения взаимного товарооборота. Визит приурочен к празднованию 305-й годовщины Омска. Ким Се Ун поблагодарил губернатора и мэра города за радушный прием. Делегация пробудет в Омской области два дня, генконсул побывает в Омском государственном университете имени Достоевского, осмотрит достопримечательности Омска, ознакомится с экспозицией областного музея изобразительных искусство имени Врубеля."Экспорт Омской области в Южную Корею по итогам прошлого года увеличился более чем в 12 раз за счет поставок пшеницы, но регион заинтересован в налаживании долгосрочных контактов на экспорт сельскохозяйственных культур и продуктов их переработки в Республику Корея", - говорится в сообщении правительства Омской области.Бурков отметил на встрече, что рассчитывает на содействие генерального консула Ким Се Уна в поисках партнеров по спектру направлений сотрудничества - по поставкам на южнокорейский рынок пшеницы, ячменя, гороха, масличных культур и продуктов их переработки."Омская область производит ежегодно три миллиона тонн зерна, треть из этого объема реализуется за пределы региона и представляет собой экспортный потенциал. Плюс к этому порядка 340-350 тысяч тонн будет собрано в этом году масличных культур – рапс, лен. Это основная экспортная составляющая региона, которую мы поставляем в страны Центральной и Восточной Азии. Будем признательны за содействие в поиске партнеров и налаживании постоянных контактов", - обратился к консулу Бурков.Регион экспортирует на южнокорейский рынок растительные масла, мебельные щиты, деревянные балки, электрические машины и аппаратуру, технический углерод, добавили в облправительстве. Стороны также обсудили успешное сотрудничество в сферах образования, науки и культуры. Сегодня ведется подготовка корейских специалистов в вузах Омска, по мнению губернатора Омской области, в этом направлении есть большой потенциал для работы. Взаимный интерес может представлять сотрудничество в инновационной сфере, реализация совместных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и деревообработке.Ким Се Ун заверил, что предложения по развитию взаимодействия представит в южнокорейское посольство, а более предметно вопросы налаживания контактов обсудит с руководством Омской торгово-промышленной палаты, которую также посетит в понедельник.
https://radiosputnik.ria.ru/20210912/avariya-1749769161.html
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экономика, омск, южная корея, александр бурков
15:11 13.09.2021 (обновлено: 15:32 13.09.2021)
 
Экспорт товаров из Омской области в Южную Корею вырос в 2020 году в 12 раз

Экспорт товаров из Омской области на южнокорейский рынок вырос в 2020 году в 12 раз

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиВстреча губернатора Александра Буркова и мэра Оксаны Фадиной с генеральным консулом Республики Корея Ким Се Уном
Встреча губернатора Александра Буркова и мэра Оксаны Фадиной с генеральным консулом Республики Корея Ким Се Уном
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
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ОМСК, 13 сен - РИА Новости. Экспорт Омской области на южнокорейский рынок по итогам прошлого года увеличился более чем в 12 раз, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В понедельник состоялась встреча губернатора Александра Буркова и мэра Оксаны Фадиной с генеральным консулом Республики Корея Ким Се Уном. Стороны обсудили вопросы долгосрочного сотрудничества и увеличения взаимного товарооборота. Визит приурочен к празднованию 305-й годовщины Омска. Ким Се Ун поблагодарил губернатора и мэра города за радушный прием. Делегация пробудет в Омской области два дня, генконсул побывает в Омском государственном университете имени Достоевского, осмотрит достопримечательности Омска, ознакомится с экспозицией областного музея изобразительных искусство имени Врубеля.
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"Экспорт Омской области в Южную Корею по итогам прошлого года увеличился более чем в 12 раз за счет поставок пшеницы, но регион заинтересован в налаживании долгосрочных контактов на экспорт сельскохозяйственных культур и продуктов их переработки в Республику Корея", - говорится в сообщении правительства Омской области.
Бурков отметил на встрече, что рассчитывает на содействие генерального консула Ким Се Уна в поисках партнеров по спектру направлений сотрудничества - по поставкам на южнокорейский рынок пшеницы, ячменя, гороха, масличных культур и продуктов их переработки.
"Омская область производит ежегодно три миллиона тонн зерна, треть из этого объема реализуется за пределы региона и представляет собой экспортный потенциал. Плюс к этому порядка 340-350 тысяч тонн будет собрано в этом году масличных культур – рапс, лен. Это основная экспортная составляющая региона, которую мы поставляем в страны Центральной и Восточной Азии. Будем признательны за содействие в поиске партнеров и налаживании постоянных контактов", - обратился к консулу Бурков.
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Регион экспортирует на южнокорейский рынок растительные масла, мебельные щиты, деревянные балки, электрические машины и аппаратуру, технический углерод, добавили в облправительстве. Стороны также обсудили успешное сотрудничество в сферах образования, науки и культуры. Сегодня ведется подготовка корейских специалистов в вузах Омска, по мнению губернатора Омской области, в этом направлении есть большой потенциал для работы. Взаимный интерес может представлять сотрудничество в инновационной сфере, реализация совместных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и деревообработке.
Ким Се Ун заверил, что предложения по развитию взаимодействия представит в южнокорейское посольство, а более предметно вопросы налаживания контактов обсудит с руководством Омской торгово-промышленной палаты, которую также посетит в понедельник.
 
Омская областьЭкономикаОмскЮжная КореяАлександр Бурков
 
 
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