https://ria.ru/20210913/obrazovanie-1749909889.html

Глава СПЧ озвучил предложения по реформе образования

Глава СПЧ озвучил предложения по реформе образования - РИА Новости, 13.09.2021

Глава СПЧ озвучил предложения по реформе образования

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что российскому образованию нужны радикальные перемены, а вдохновляться нужно в равной степени античностью, Средними веками и... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T19:01

2021-09-13T19:01

2021-09-13T19:02

общество

образование - общество

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валерий фадеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576882611_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_55c925128d81401e55a160db47b75d16.jpg

ТОБОЛЬСК, 13 сен – РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что российскому образованию нужны радикальные перемены, а вдохновляться нужно в равной степени античностью, Средними веками и Новым временем, добавив религиозную составляющую, сообщает пресс-служба Совета."Я считаю, что надо радикально менять дух образования, образовательные программы. Взять лучшее из античности, Средних веков, Нового времени, добавить религиозную составляющую. Брать пример с того же Вильгельма фон Гумбольдта – реформатора немецкого образования. Давайте опираться на великих, а не на бюрократов. Это должны говорить вы, а мы, чиновники, должны вас поддержать", - сказал Фадеев во время общения со студентами Тобольского педагогического института имени Менделеева.Он подчеркнул, что образованию сейчас не хватает воспитательной составляющей."Президент говорил, что образование это не услуга, и что сводить все к дистанционному формату нельзя. Это только дополнительная форма. Конечно, воспитание в школы надо вернуть. У меня возникает вопрос: где та сила, которая будет за это бороться?" - добавил глава СПЧ.Фадеев рассказал, что во время работы секретарем Общественной палаты он хотел организовать общественную экспертизу реформы образования, чтобы проанализировать, какие цели ставились, какие были достигнуты, а какие – отвергнуты."Мне не удалось добиться желаемого результата. Я пригласил выдающихся педагогов с одной стороны, а чиновников - с другой. Противники реформы сразу переходили на жесткую критику, а так называемые реформаторы просто молчали", – признался глава СПЧ.

https://ria.ru/20200525/1571978978.html

https://ria.ru/20210516/obrazovanie-1732526039.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев