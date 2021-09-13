https://ria.ru/20210913/obrazovanie-1749909889.html
Глава СПЧ озвучил предложения по реформе образования
Глава СПЧ озвучил предложения по реформе образования - РИА Новости, 13.09.2021
Глава СПЧ озвучил предложения по реформе образования
Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что российскому образованию нужны радикальные перемены, а вдохновляться нужно в равной степени античностью, Средними веками и... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T19:01
2021-09-13T19:01
2021-09-13T19:02
общество
образование - общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
валерий фадеев
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ТОБОЛЬСК, 13 сен – РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что российскому образованию нужны радикальные перемены, а вдохновляться нужно в равной степени античностью, Средними веками и Новым временем, добавив религиозную составляющую, сообщает пресс-служба Совета."Я считаю, что надо радикально менять дух образования, образовательные программы. Взять лучшее из античности, Средних веков, Нового времени, добавить религиозную составляющую. Брать пример с того же Вильгельма фон Гумбольдта – реформатора немецкого образования. Давайте опираться на великих, а не на бюрократов. Это должны говорить вы, а мы, чиновники, должны вас поддержать", - сказал Фадеев во время общения со студентами Тобольского педагогического института имени Менделеева.Он подчеркнул, что образованию сейчас не хватает воспитательной составляющей."Президент говорил, что образование это не услуга, и что сводить все к дистанционному формату нельзя. Это только дополнительная форма. Конечно, воспитание в школы надо вернуть. У меня возникает вопрос: где та сила, которая будет за это бороться?" - добавил глава СПЧ.Фадеев рассказал, что во время работы секретарем Общественной палаты он хотел организовать общественную экспертизу реформы образования, чтобы проанализировать, какие цели ставились, какие были достигнуты, а какие – отвергнуты."Мне не удалось добиться желаемого результата. Я пригласил выдающихся педагогов с одной стороны, а чиновников - с другой. Противники реформы сразу переходили на жесткую критику, а так называемые реформаторы просто молчали", – признался глава СПЧ.
https://ria.ru/20200525/1571978978.html
https://ria.ru/20210516/obrazovanie-1732526039.html
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общество, образование - общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев
19:01 13.09.2021 (обновлено: 19:02 13.09.2021)
Глава СПЧ озвучил предложения по реформе образования
Глава СПЧ Фадеев об образовании: нужно взять лучшее из различных эпох и добавить религию
ТОБОЛЬСК, 13 сен – РИА Новости.
Глава СПЧ Валерий Фадеев
заявил, что российскому образованию нужны радикальные перемены, а вдохновляться нужно в равной степени античностью, Средними веками и Новым временем, добавив религиозную составляющую, сообщает пресс-служба Совета.
"Я считаю, что надо радикально менять дух образования, образовательные программы. Взять лучшее из античности, Средних веков, Нового времени, добавить религиозную составляющую. Брать пример с того же Вильгельма фон Гумбольдта – реформатора немецкого образования. Давайте опираться на великих, а не на бюрократов. Это должны говорить вы, а мы, чиновники, должны вас поддержать", - сказал Фадеев во время общения со студентами Тобольского педагогического института имени Менделеева.
Он подчеркнул, что образованию сейчас не хватает воспитательной составляющей.
"Президент говорил, что образование это не услуга, и что сводить все к дистанционному формату нельзя. Это только дополнительная форма. Конечно, воспитание в школы надо вернуть. У меня возникает вопрос: где та сила, которая будет за это бороться?" - добавил глава СПЧ.
Фадеев рассказал, что во время работы секретарем Общественной палаты он хотел организовать общественную экспертизу реформы образования, чтобы проанализировать, какие цели ставились, какие были достигнуты, а какие – отвергнуты.
"Мне не удалось добиться желаемого результата. Я пригласил выдающихся педагогов с одной стороны, а чиновников - с другой. Противники реформы сразу переходили на жесткую критику, а так называемые реформаторы просто молчали", – признался глава СПЧ.