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Европарламент представил проект доклада о "сдерживании России"
Европарламент представил проект доклада о "сдерживании России" - РИА Новости, 13.09.2021
Европарламент представил проект доклада о "сдерживании России"
Депутаты Европейского парламента предварительно согласовали проект доклада, который призывает укреплять военный потенциал для сдерживания России. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T16:26
2021-09-13T18:11
россия
в мире
украина
сша
республика крым
нато
еврокомиссия
госдума рф
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СТРАСБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Депутаты Европейского парламента предварительно согласовали проект доклада, который призывает укреплять военный потенциал для сдерживания России.Документ подготовил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Ожидается, что 14 сентября евродепутаты обсудят проект, на следующий день проголосуют, а результаты станут известны 16-го. Вне зависимости от исхода голосования документ не станет законодательным актом, обязательным к исполнению. Доклады считаются рекомендацией для Еврокомиссии и Совета ЕС.Так, по мнению авторов, ЕС должен оказывать давление на Россию, чтобы не допустить ее "вмешательства в дела восточных и южных соседей союза".Кроме того, ЕС призывают быть готовым не признавать новый состав Госдумы, если парламентские выборы в России признают "нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов и международного права". Также не исключается приостановка членства Москвы в международных организациях."ЕС должен повысить свою способность подготовки и утверждения санкций против российских властей, олигархов, членов их семей за нарушения прав человека или систематические репрессии в отношении демократических сил, религиозных и ЛГБТ-меньшинств. &lt;…&gt; С этой целью необходимо централизовать процесс принятия решений, сделав введение санкций автоматическим при серьезных нарушениях прав человека, рассмотреть возможность принятия санкций простым большинством голосов. &lt;…&gt; ЕС также необходимо немедленно согласовать режим за коррупционные преступления, чтобы дополнить действующий глобальный механизм санкций за серьезные нарушения прав человека. &lt;…&gt; В случае дальнейшей эскалации необходимо рассмотреть введение санкций, которые коснутся финансирования спецслужб, вооруженных сил, нефтяного и газового сектора", — указано в проекте документа.Также депутаты Европарламента призвали ЕС сделать Брюссель единым центром принятия решений по отношениям с Москвой.Кроме того, проект призывает европейские институты разработать стратегию снижения зависимости от импорта российских полезных ископаемых и технологий в ядерной энергетике.Как указали авторы, в этом контексте газопровод "Северный поток — 2" увеличивает "риски доминирования России", поэтому его не следует вводить в эксплуатацию, даже если труба уже достроена.В МИД заявляли, что усиливается линия ЕС на сдерживание России, продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела. В ведомстве подчеркивали, что "игры в одни ворота" не будет и реакция последует на любые провокации и недружественные шаги.
https://ria.ru/20210831/vyzov-1747978050.html
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россия
украина
сша
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россия, в мире, украина, сша, республика крым, нато, еврокомиссия, госдума рф, совет ес
16:26 13.09.2021 (обновлено: 18:11 13.09.2021)
 
Европарламент представил проект доклада о "сдерживании России"

Депутаты Европарламента призвали укреплять военный потенциал ЕС для сдерживания России

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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СТРАСБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Депутаты Европейского парламента предварительно согласовали проект доклада, который призывает укреплять военный потенциал для сдерживания России.
Документ подготовил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Ожидается, что 14 сентября евродепутаты обсудят проект, на следующий день проголосуют, а результаты станут известны 16-го. Вне зависимости от исхода голосования документ не станет законодательным актом, обязательным к исполнению. Доклады считаются рекомендацией для Еврокомиссии и Совета ЕС.
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"ЕС должен расширить санкции, чтобы они охватывали "паспортизацию" и организацию незаконных выборов в Крыму, а также увеличить ответственность России за блокирование выполнения минских соглашений и переговоров в нормандском формате. ЕС должен координировать эти меры с США, чтобы расширить их масштабы и повысить их эффективность", — указано в документе.
Кроме того, ЕС призывают быть готовым не признавать новый состав Госдумы, если парламентские выборы в России признают "нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов и международного права". Также не исключается приостановка членства Москвы в международных организациях.
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"ЕС должен повысить свою способность подготовки и утверждения санкций против российских властей, олигархов, членов их семей за нарушения прав человека или систематические репрессии в отношении демократических сил, религиозных и ЛГБТ-меньшинств. <…> С этой целью необходимо централизовать процесс принятия решений, сделав введение санкций автоматическим при серьезных нарушениях прав человека, рассмотреть возможность принятия санкций простым большинством голосов. <…> ЕС также необходимо немедленно согласовать режим за коррупционные преступления, чтобы дополнить действующий глобальный механизм санкций за серьезные нарушения прав человека. <…> В случае дальнейшей эскалации необходимо рассмотреть введение санкций, которые коснутся финансирования спецслужб, вооруженных сил, нефтяного и газового сектора", — указано в проекте документа.
Также депутаты Европарламента призвали ЕС сделать Брюссель единым центром принятия решений по отношениям с Москвой.
Кроме того, проект призывает европейские институты разработать стратегию снижения зависимости от импорта российских полезных ископаемых и технологий в ядерной энергетике.
Как указали авторы, в этом контексте газопровод "Северный поток — 2" увеличивает "риски доминирования России", поэтому его не следует вводить в эксплуатацию, даже если труба уже достроена.
В МИД заявляли, что усиливается линия ЕС на сдерживание России, продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела. В ведомстве подчеркивали, что "игры в одни ворота" не будет и реакция последует на любые провокации и недружественные шаги.
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