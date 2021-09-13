https://ria.ru/20210913/oborona-1749884683.html

Европарламент представил проект доклада о "сдерживании России"

Европарламент представил проект доклада о "сдерживании России" - РИА Новости, 13.09.2021

Европарламент представил проект доклада о "сдерживании России"

Депутаты Европейского парламента предварительно согласовали проект доклада, который призывает укреплять военный потенциал для сдерживания России. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T16:26

2021-09-13T16:26

2021-09-13T18:11

россия

в мире

украина

сша

республика крым

нато

еврокомиссия

госдума рф

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СТРАСБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Депутаты Европейского парламента предварительно согласовали проект доклада, который призывает укреплять военный потенциал для сдерживания России.Документ подготовил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Ожидается, что 14 сентября евродепутаты обсудят проект, на следующий день проголосуют, а результаты станут известны 16-го. Вне зависимости от исхода голосования документ не станет законодательным актом, обязательным к исполнению. Доклады считаются рекомендацией для Еврокомиссии и Совета ЕС.Так, по мнению авторов, ЕС должен оказывать давление на Россию, чтобы не допустить ее "вмешательства в дела восточных и южных соседей союза".Кроме того, ЕС призывают быть готовым не признавать новый состав Госдумы, если парламентские выборы в России признают "нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов и международного права". Также не исключается приостановка членства Москвы в международных организациях."ЕС должен повысить свою способность подготовки и утверждения санкций против российских властей, олигархов, членов их семей за нарушения прав человека или систематические репрессии в отношении демократических сил, религиозных и ЛГБТ-меньшинств. <…> С этой целью необходимо централизовать процесс принятия решений, сделав введение санкций автоматическим при серьезных нарушениях прав человека, рассмотреть возможность принятия санкций простым большинством голосов. <…> ЕС также необходимо немедленно согласовать режим за коррупционные преступления, чтобы дополнить действующий глобальный механизм санкций за серьезные нарушения прав человека. <…> В случае дальнейшей эскалации необходимо рассмотреть введение санкций, которые коснутся финансирования спецслужб, вооруженных сил, нефтяного и газового сектора", — указано в проекте документа.Также депутаты Европарламента призвали ЕС сделать Брюссель единым центром принятия решений по отношениям с Москвой.Кроме того, проект призывает европейские институты разработать стратегию снижения зависимости от импорта российских полезных ископаемых и технологий в ядерной энергетике.Как указали авторы, в этом контексте газопровод "Северный поток — 2" увеличивает "риски доминирования России", поэтому его не следует вводить в эксплуатацию, даже если труба уже достроена.В МИД заявляли, что усиливается линия ЕС на сдерживание России, продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела. В ведомстве подчеркивали, что "игры в одни ворота" не будет и реакция последует на любые провокации и недружественные шаги.

https://ria.ru/20210831/vyzov-1747978050.html

https://ria.ru/20210911/ustalost-1749675868.html

https://ria.ru/20210825/lavrov-1747186246.html

россия

украина

сша

республика крым

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россия, в мире, украина, сша, республика крым, нато, еврокомиссия, госдума рф, совет ес