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"Зажмут в клещи". Генерал СБУ раскрыл сценарий войны с Россией
"Зажмут в клещи". Генерал СБУ раскрыл сценарий войны с Россией - РИА Новости, 13.09.2021
"Зажмут в клещи". Генерал СБУ раскрыл сценарий войны с Россией
Экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как Киев будет "обороняться" в случае военного конфликта с Москвой. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:10
2021-09-13T15:10
2021-09-13T16:08
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служба безопасности украины
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игорь смешко
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как Киев будет "обороняться" в случае военного конфликта с Москвой.По словам военного, украинские власти не исключают, что на страну якобы нападут одновременно с трех направлений и "зажмут в клещи".Смешко отметил, что у украинской армии нет союзников, поэтому тактика Киева, по его мнению, должна быть "глубоко эшелонированной"."Не нужно говорить мантры, что у нас мощная противовоздушная оборона и мы сможем против ВКС Российской Федерации быть на равных, это неправда", — добавил он.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. В Кремле не раз заявляли, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210912/ukraina-1749716179.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, воздушно-космические силы россии, игорь смешко, россия
15:10 13.09.2021 (обновлено: 16:08 13.09.2021)
"Зажмут в клещи". Генерал СБУ раскрыл сценарий войны с Россией
Экс-глава СБУ Смешко: Украина будет обороняться от России по трем направлениям