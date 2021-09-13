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В Минприроды обвинили компании "с мировым именем" в обмане властей
В Минприроды обвинили компании "с мировым именем" в обмане властей - РИА Новости, 13.09.2021
В Минприроды обвинили компании "с мировым именем" в обмане властей
Отдельные иностранные компании предоставляют российскому правительству недостоверные данные об утилизации товаров и упаковки, заявил в интервью РБК глава... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T03:46
2021-09-13T03:46
2021-09-13T09:31
экономика
владимир путин
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Отдельные иностранные компании предоставляют российскому правительству недостоверные данные об утилизации товаров и упаковки, заявил в интервью РБК глава Минприроды Александр Козлов.Он напомнил о поручении Владимира Путина снизить к 2030 году захоронение отходов на 50 процентов и увеличить их сортировку до 100 процентов. Собеседник издания отметил, что важно отслеживать всю производственную цепочку.В 2017 году в России приняли концепцию РОП (Расширенная ответственность производителя). Производитель и импортер товаров обязаны утилизировать ввезенную в страну продукцию после утраты потребительских свойств или заплатить экологический сбор.С 1 января 2022-го должен заработать механизм стопроцентной утилизации упаковки, тогда как норматив утилизации товаров либо уплата экосбора будет постепенно увеличиваться на десять процентов ежегодно.Согласно поправкам Минприроды, в России также собираются создать реестр товаров и продукции в упаковке, в итоге все вне перечня запретят к продаже.
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экономика, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия
03:46 13.09.2021 (обновлено: 09:31 13.09.2021)
В Минприроды обвинили компании "с мировым именем" в обмане властей
Глава Минприроды Козлов: компании "с мировым именем" обманывают с отчетами по утилизации