https://ria.ru/20210913/obman-1749796943.html

В Минприроды обвинили компании "с мировым именем" в обмане властей

В Минприроды обвинили компании "с мировым именем" в обмане властей - РИА Новости, 13.09.2021

В Минприроды обвинили компании "с мировым именем" в обмане властей

Отдельные иностранные компании предоставляют российскому правительству недостоверные данные об утилизации товаров и упаковки, заявил в интервью РБК глава... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T03:46

2021-09-13T03:46

2021-09-13T09:31

экономика

владимир путин

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Отдельные иностранные компании предоставляют российскому правительству недостоверные данные об утилизации товаров и упаковки, заявил в интервью РБК глава Минприроды Александр Козлов.Он напомнил о поручении Владимира Путина снизить к 2030 году захоронение отходов на 50 процентов и увеличить их сортировку до 100 процентов. Собеседник издания отметил, что важно отслеживать всю производственную цепочку.В 2017 году в России приняли концепцию РОП (Расширенная ответственность производителя). Производитель и импортер товаров обязаны утилизировать ввезенную в страну продукцию после утраты потребительских свойств или заплатить экологический сбор.С 1 января 2022-го должен заработать механизм стопроцентной утилизации упаковки, тогда как норматив утилизации товаров либо уплата экосбора будет постепенно увеличиваться на десять процентов ежегодно.Согласно поправкам Минприроды, в России также собираются создать реестр товаров и продукции в упаковке, в итоге все вне перечня запретят к продаже.

https://ria.ru/20210830/perenos-1747795402.html

россия

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2021

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экономика, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия