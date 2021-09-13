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Наука
https://ria.ru/20210913/nvidia-1749826341.html
Видеокартам Nvidia нового поколения предсказано подорожание
Видеокартам Nvidia нового поколения предсказано подорожание - РИА Новости, 13.09.2021
Видеокартам Nvidia нового поколения предсказано подорожание
Новые видеокарты GeForce RTX линейки Nvidia Ada Lovelace окажутся значительно дороже предшественников. Об этом сообщает MyDrivers со ссылкой на источник в... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:33
2021-09-13T11:33
наука
технологии
nvidia corporation
компьютерные технологии
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Новые видеокарты GeForce RTX линейки Nvidia Ada Lovelace окажутся значительно дороже предшественников. Об этом сообщает MyDrivers со ссылкой на источник в отрасли.Флагманская RTX 4090 на старте продаж получит рекомендованный ценник в 3000 долларов (220 тысяч рублей по текущему курсу). Для сравнения, RTX 3090 предлагался за 1500 долларов (110 тысяч рублей), но найти ускоритель по такой цене невозможно.В Nvidia считают, что дефицит видеокарт может продлиться и весь следующий год. Новые же цены могут отбить желание у многих майнеров скупать и без того дефицитное "железо".Ожидается, что видеокарты серии RTX 40 будут представлены в 2022 году. Производительность топовых конфигураций может резко вырасти.
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технологии, nvidia corporation, компьютерные технологии
11:33 13.09.2021
 

Видеокартам Nvidia нового поколения предсказано подорожание

© Фото : NvidiaИгровая видеокарта "GeForce RTX 3070"
Игровая видеокарта GeForce RTX 3070 - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Фото : Nvidia
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Новые видеокарты GeForce RTX линейки Nvidia Ada Lovelace окажутся значительно дороже предшественников. Об этом сообщает MyDrivers со ссылкой на источник в отрасли.
Флагманская RTX 4090 на старте продаж получит рекомендованный ценник в 3000 долларов (220 тысяч рублей по текущему курсу). Для сравнения, RTX 3090 предлагался за 1500 долларов (110 тысяч рублей), но найти ускоритель по такой цене невозможно.
В Nvidia считают, что дефицит видеокарт может продлиться и весь следующий год. Новые же цены могут отбить желание у многих майнеров скупать и без того дефицитное "железо".
Ожидается, что видеокарты серии RTX 40 будут представлены в 2022 году. Производительность топовых конфигураций может резко вырасти.
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