https://ria.ru/20210913/nota-1749898623.html

Посольство России направило в МИД Чехии ноту из-за задержания россиянина

Посольство России направило в МИД Чехии ноту из-за задержания россиянина - РИА Новости, 13.09.2021

Посольство России направило в МИД Чехии ноту из-за задержания россиянина

Посольство России в Праге направило в МИД Чехии ноту в связи с задержанием россиянина, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T17:45

2021-09-13T17:45

2021-09-13T19:04

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мид чехии

россия

чехия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

александр франчетти

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Посольство России в Праге направило в МИД Чехии ноту в связи с задержанием россиянина, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.Она подчеркнула, что на Смоленской площади на встрече с чешским послом Витезславом Пивонькой потребовали предоставить детальную информацию об инкриминируемых задержанному правонарушениях.Накануне представитель полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги на основании ордера на арест, выданного Украиной, задержали гражданина России. Речь идет об Александре Франчетти, которого называют одним из участников событий "Крымской весны".Как заявил представитель пражской прокуратуры Алеш Цимбала, Киев уже запросил выдачу Франчетти. Решение будет принимать городской суд Праги, но перед этим следствие выяснит, нет ли препятствий для передачи россиянина Украине.В свою очередь, пресс-секретарь чешского минюста Владимир Ржепка уточнил, что сейчас прокуроры изучают запрос о предварительном заключении задержанного и проводят необходимые следственные действия.

https://ria.ru/20210913/franchetti-1749861834.html

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в мире, прага, мид чехии, россия, чехия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, александр франчетти