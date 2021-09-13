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Посольство России направило в МИД Чехии ноту из-за задержания россиянина
Посольство России направило в МИД Чехии ноту из-за задержания россиянина - РИА Новости, 13.09.2021
Посольство России направило в МИД Чехии ноту из-за задержания россиянина
Посольство России в Праге направило в МИД Чехии ноту в связи с задержанием россиянина, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T17:45
2021-09-13T19:04
в мире
прага
мид чехии
россия
чехия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
александр франчетти
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Посольство России в Праге направило в МИД Чехии ноту в связи с задержанием россиянина, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.Она подчеркнула, что на Смоленской площади на встрече с чешским послом Витезславом Пивонькой потребовали предоставить детальную информацию об инкриминируемых задержанному правонарушениях.Накануне представитель полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги на основании ордера на арест, выданного Украиной, задержали гражданина России. Речь идет об Александре Франчетти, которого называют одним из участников событий "Крымской весны".Как заявил представитель пражской прокуратуры Алеш Цимбала, Киев уже запросил выдачу Франчетти. Решение будет принимать городской суд Праги, но перед этим следствие выяснит, нет ли препятствий для передачи россиянина Украине.В свою очередь, пресс-секретарь чешского минюста Владимир Ржепка уточнил, что сейчас прокуроры изучают запрос о предварительном заключении задержанного и проводят необходимые следственные действия.
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в мире, прага, мид чехии, россия, чехия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, александр франчетти
17:45 13.09.2021 (обновлено: 19:04 13.09.2021)
 
Посольство России направило в МИД Чехии ноту из-за задержания россиянина

Захарова: Москва запросила у Праги данные о задержании в Чехии россиянина

© AP Photo / Petr David JosekАвтомобиль посольства России у здания МИД Чехии в Праге
Автомобиль посольства России у здания МИД Чехии в Праге - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / Petr David Josek
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Посольство России в Праге направило в МИД Чехии ноту в связи с задержанием россиянина, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.
Она подчеркнула, что на Смоленской площади на встрече с чешским послом Витезславом Пивонькой потребовали предоставить детальную информацию об инкриминируемых задержанному правонарушениях.
"Предупредили посла, что продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны. <...> Ожидаем от чешской стороны оперативной реакции на наши обращения и ответов на поставленные вопросы", — заключила Захарова.
Накануне представитель полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги на основании ордера на арест, выданного Украиной, задержали гражданина России. Речь идет об Александре Франчетти, которого называют одним из участников событий "Крымской весны".
Как заявил представитель пражской прокуратуры Алеш Цимбала, Киев уже запросил выдачу Франчетти. Решение будет принимать городской суд Праги, но перед этим следствие выяснит, нет ли препятствий для передачи россиянина Украине.
В свою очередь, пресс-секретарь чешского минюста Владимир Ржепка уточнил, что сейчас прокуроры изучают запрос о предварительном заключении задержанного и проводят необходимые следственные действия.
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В миреПрагаМИД ЧехииРоссияЧехияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваАлександр Франчетти
 
 
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