https://ria.ru/20210913/napadenie-1749818530.html

В Подмосковье предъявили обвинение мужчине, напавшему на девочку

В Подмосковье предъявили обвинение мужчине, напавшему на девочку - РИА Новости, 13.09.2021

В Подмосковье предъявили обвинение мужчине, напавшему на девочку

Следователи предъявили обвинение мужчине после нападения на девятилетнюю девочку в Солнечногорске, он дал признательные показания, сообщила старший помощник... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T10:53

2021-09-13T10:53

2021-09-13T10:56

происшествия

солнечногорск

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение мужчине после нападения на девятилетнюю девочку в Солнечногорске, он дал признательные показания, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.СК сообщал, что 11 сентября подозреваемый вблизи многоквартирного дома в микрорайоне Рекинцо Солнечногорского городского округа похитил у девятилетней девочки мобильный телефон, нанеся ей два удара ладонью по лицу. Позже его задержали."Предъявлено обвинение 38-летнему ранее судимому мужчине. Он обвиняется в совершении покушения на преступление против половой неприкосновенности ребенка, а также в совершении разбойного нападения (ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, ч.1 ст. 162 УК РФ)", - сказала Врадий.Она добавила, что СК ходатайствует об аресте обвиняемого."Мужчина дал следователю признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах. Установлено, что ранее мужчина неоднократно судим за имущественные преступления", - отметила Врадий.

https://ria.ru/20210912/smolensk-1749733948.html

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солнечногорск

россия

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происшествия, солнечногорск, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия