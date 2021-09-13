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В Подмосковье предъявили обвинение мужчине, напавшему на девочку
В Подмосковье предъявили обвинение мужчине, напавшему на девочку - РИА Новости, 13.09.2021
В Подмосковье предъявили обвинение мужчине, напавшему на девочку
Следователи предъявили обвинение мужчине после нападения на девятилетнюю девочку в Солнечногорске, он дал признательные показания, сообщила старший помощник... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T10:53
2021-09-13T10:56
происшествия
солнечногорск
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение мужчине после нападения на девятилетнюю девочку в Солнечногорске, он дал признательные показания, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.СК сообщал, что 11 сентября подозреваемый вблизи многоквартирного дома в микрорайоне Рекинцо Солнечногорского городского округа похитил у девятилетней девочки мобильный телефон, нанеся ей два удара ладонью по лицу. Позже его задержали."Предъявлено обвинение 38-летнему ранее судимому мужчине. Он обвиняется в совершении покушения на преступление против половой неприкосновенности ребенка, а также в совершении разбойного нападения (ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, ч.1 ст. 162 УК РФ)", - сказала Врадий.Она добавила, что СК ходатайствует об аресте обвиняемого."Мужчина дал следователю признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах. Установлено, что ранее мужчина неоднократно судим за имущественные преступления", - отметила Врадий.
https://ria.ru/20210912/smolensk-1749733948.html
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происшествия, солнечногорск, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
10:53 13.09.2021 (обновлено: 10:56 13.09.2021)
 
В Подмосковье предъявили обвинение мужчине, напавшему на девочку

СК предъявил обвинение мужчине, напавшему на девятилетнюю девочку в Солнечногорске

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение мужчине после нападения на девятилетнюю девочку в Солнечногорске, он дал признательные показания, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
СК сообщал, что 11 сентября подозреваемый вблизи многоквартирного дома в микрорайоне Рекинцо Солнечногорского городского округа похитил у девятилетней девочки мобильный телефон, нанеся ей два удара ладонью по лицу. Позже его задержали.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
Вчера, 11:56
В Смоленске проверят данные о нападении мужчины на школьниц
"Предъявлено обвинение 38-летнему ранее судимому мужчине. Он обвиняется в совершении покушения на преступление против половой неприкосновенности ребенка, а также в совершении разбойного нападения (ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, ч.1 ст. 162 УК РФ)", - сказала Врадий.
Она добавила, что СК ходатайствует об аресте обвиняемого.
"Мужчина дал следователю признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах. Установлено, что ранее мужчина неоднократно судим за имущественные преступления", - отметила Врадий.
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СК проверит данные о нападении мужчины на школьницу в Воронеже
 
ПроисшествияСолнечногорскСледственный комитет России (СК РФ)Ольга ВрадийРоссия
 
 
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