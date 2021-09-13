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Дачникам объяснили, когда нужно платить налог при продаже своих овощей
Дачникам объяснили, когда нужно платить налог при продаже своих овощей - РИА Новости, 13.09.2021
Дачникам объяснили, когда нужно платить налог при продаже своих овощей
Если при выращивании овощей на своем огороде вы не привлекали наемных работников, и если площадь вашего участка не превышает 0,5 гектара, то при их продаже вам... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T01:15
2021-09-13T01:15
2021-09-13T01:15
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равиль ахмадеев
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Если при выращивании овощей на своем огороде вы не привлекали наемных работников, и если площадь вашего участка не превышает 0,5 гектара, то при их продаже вам не нужно платить НДФЛ, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.При этом, максимально установленная величина площади земельного участка может быть увеличена не более чем в пять раз по решению соответствующего субъекта федерации, отметил эксперт.Однако это возможно только если участок не предоставлен на безвозмездной основе или не находится на условиях аренды в государственной или муниципальной собственности по законодательству, добавил он.Таким образом, для освобождения от уплаты по НДФЛ необходимо иметь документ, выданный соответствующим органом местного самоуправления, правлением садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, указал Ахмадеев.
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экономика, еда, рэу имени г. в. плеханова, дача, налоги, продажа, россия, равиль ахмадеев
Дачникам объяснили, когда нужно платить налог при продаже своих овощей
Эксперт Ахмадеев: продажа овощей облагается НДФЛ при площади дачного участка более 0,5 га