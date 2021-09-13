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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210913/nablyudenie-1749928239.html
Число заявок на онлайн-голосование в Москве превысило два миллиона
Число заявок на онлайн-голосование в Москве превысило два миллиона - РИА Новости, 13.09.2021
Число заявок на онлайн-голосование в Москве превысило два миллиона
Жители Москвы подали уже два миллиона сто четыре тысячи заявлений на электронное голосование, сообщил РИА Новости глава столичного общественного штаба по... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T22:24
2021-09-13T22:46
выборы в государственную думу
москва
россия
алексей венедиктов (журналист)
госдума рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Жители Москвы подали уже два миллиона сто четыре тысячи заявлений на электронное голосование, сообщил РИА Новости глава столичного общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.Заявки будут приниматься до 23:59 мск 13 сентября.Проверка данных избирателей продлится до 16 сентября.Возможность отдать свой голос дистанционно в этом году получили жители семи российских регионов: Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.Проголосовать в электронном формате на выборах депутатов Госдумы VIII созыва можно будет с 8:00 мск 17 сентября до 20:00 мск 19 сентября на портале vybory.gov.ru.Для этого нужно будет иметь под рукой компьютер или мобильный телефон с доступом в интернет. Приходить на участок не нужно.
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москва, россия, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, выборы в государственную думу
22:24 13.09.2021 (обновлено: 22:46 13.09.2021)
 
Число заявок на онлайн-голосование в Москве превысило два миллиона

Венедиктов: число заявок на онлайн-голосование в Москве превысило два миллиона

© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Жители Москвы подали уже два миллиона сто четыре тысячи заявлений на электронное голосование, сообщил РИА Новости глава столичного общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
Заявки будут приниматься до 23:59 мск 13 сентября.
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Проверка данных избирателей продлится до 16 сентября.
Возможность отдать свой голос дистанционно в этом году получили жители семи российских регионов: Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.
Проголосовать в электронном формате на выборах депутатов Госдумы VIII созыва можно будет с 8:00 мск 17 сентября до 20:00 мск 19 сентября на портале vybory.gov.ru.
Для этого нужно будет иметь под рукой компьютер или мобильный телефон с доступом в интернет. Приходить на участок не нужно.
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Выборы в Государственную думуМоскваРоссияАлексей Венедиктов (журналист)Госдума РФВыборы в Государственную думу
 
 
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