https://ria.ru/20210913/moshenniki-1749792793.html

Эксперт рассказал, как с номеров ваших родных могут звонить мошенники

Эксперт рассказал, как с номеров ваших родных могут звонить мошенники - РИА Новости, 13.09.2021

Эксперт рассказал, как с номеров ваших родных могут звонить мошенники

Преступники постоянно стремятся совершенствовать свой инструментарий: так, они научились подменять номер практически на любой во время входящего звонка,... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T03:15

2021-09-13T03:15

2021-09-13T03:15

общество

технологии

мошенничество

россия

павел мясоедов

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Преступники постоянно стремятся совершенствовать свой инструментарий: так, они научились подменять номер практически на любой во время входящего звонка, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Все привыкли к звонкам мошенников с официальных телефонов банков, однако сейчас звонок мошенника может быть осуществлен даже с вашего личного номера, более того, вполне возможно с использованием вашего голоса, встроенного в складную речь посредством технологии deep fake, заявил эксперт. В таком случае злоумышленникам становится проще попросить ваших близких о срочной материальной помощи или ввести их в заблуждение для иных противоправных действий.Так, заменяется особый идентификатор звонка по сотовой связи, который называется Caller ID, поскольку провайдеры IP-телефонии и иные сторонние сервисы имеют возможность за небольшую плату предоставить возможность его редактирования, объяснил он.

https://ria.ru/20210913/scheta-1749790467.html

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2021

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общество, технологии, мошенничество, россия, павел мясоедов