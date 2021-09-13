https://ria.ru/20210913/monreal-1749796824.html

В Монреале неизвестный ранил ножом трех человек, сообщило СМИ

В Монреале неизвестный ранил ножом трех человек, сообщило СМИ - РИА Новости, 13.09.2021

В Монреале неизвестный ранил ножом трех человек, сообщило СМИ

Неизвестный, вооруженный ножом, ранил трех человек в канадском городе Монреаль, сообщает местное издание Montreal Gazette. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T03:34

2021-09-13T03:34

2021-09-13T03:34

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монреаль

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Неизвестный, вооруженный ножом, ранил трех человек в канадском городе Монреаль, сообщает местное издание Montreal Gazette.По данным газеты, нападение произошло в воскресенье днем по местному времени. Пострадали две женщины и мужчина, всех троих доставили в больницу. Официальной представитель полиции Вероник Комтуа заявила, что ей неизвестно, какие ранения они получили.По ее словам, подозреваемого также доставили в больницу с ранениями. По словам Комтуа, полиция оцепила место происшествия, туда уже отправили детективы.Причины нападения неизвестны.

https://ria.ru/20210911/napadenie-1749710696.html

канада

монреаль

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в мире, канада, монреаль