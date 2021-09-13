https://ria.ru/20210913/moleben-1749893478.html

В храме Христа Спасителя совершили молебен для российских паралимпийцев

В храме Христа Спасителя совершили молебен для российских паралимпийцев - РИА Новости, 13.09.2021

В храме Христа Спасителя совершили молебен для российских паралимпийцев

Российские паралимпийцы после успешного выступления в Токио приняли участие в благодарственном молебне в московском храме Христа Спасителя, передает... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T17:19

2021-09-13T17:19

2021-09-13T23:19

религия

олимпийские игры

токио

европа

русская православная церковь

россия

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728201021_0:68:3180:1856_1920x0_80_0_0_a9bc5c994fdd97e10746fb60bd5fbcc3.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские паралимпийцы после успешного выступления в Токио приняли участие в благодарственном молебне в московском храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.Сборная России заняла четвертое место в итоговом общекомандном медальном зачете Паралимпийских игр в Токио, которые прошли с 24 августа по 5 сентября. В копилке российских спортсменов 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград.В молебне приняли участие более 100 человек: спортсмены, тренеры, сопровождающие, представители Паралимпийского комитета России и сотрудники Минспорта. Молебен провели председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, а также духовник паралимпийской сборной священник Георгий Дехтярев. После богослужения членам сборной подарили иконы с изображением Спаса Нерукотворного.Страдания и победы"Мы поблагодарили Бога за успешное выступление, за то, что Господь помогал. Многие, кто уезжал в Токио, воплотил свою мечту, с Божией помощью добился того, к чему так долго готовился. Если мы умеем благодарить своего Отца небесного, он может дать нам радости в жизни", - сказал РИА Новости митрополит Митрофан.По его мнению, все члены сборной – люди верующие. "Страдание приводит человека к Богу. Наши паралимпийцы с детства испытывают боль и страдание в своих болезнях. Они избранники Божии – их сердце расположено к Богу, они не могут без Бога. И это видно по ним, как они реагируют, как благословляются, тянутся к священнику. У них громадный духовный потенциал. Если люди его включают – это приводит к победам", - уверен архиерей.Участвовавшая в молебне Татьяна Новикова, тренер паралимпийской сборной России по плаванию – напомнила, что российские пловцы привезли из Токио золотые медали, установили новые рекорды Европы и мира."Мы ощущаем и Божию помощь – нет сомнений, и всю поддержку страны, потому было легче. Мы знали, что Бог нас не оставит, что нам поможет в самую трудную минуту. Когда моя воспитанница Валерия Шабалина (завоевала в Токио три "золота" и одно "серебро" - ред.) была на финише на дистанции 200 метров, там не непонятно было, кто выиграет. Я взмолилась – и она коснулась первая. Как тут не верить, у меня до сих пор и слезы, и мурашки от этого", - рассказала РИА Новости Новикова.Духовник для сборнойКак уточнил духовник сборной священник Георгий Дехтярев, молебен проходит по инициативе Паралимпийского комитета, после соответствующего опроса спортсменов."Традиционно принято служить молебен и перед Играми, но это сделать было нельзя: из-за пандемии спортсмены проходили карантин. А после возвращения из Токио они обратились с просьбой совершить благодарственный молебен", - сказал РИА Новости Дехтярев. Он также обратил внимание на то, что и.о. главы Паралимпийского комитета России Павел Рожков – "человек верующий" и тоже участвует в молебне."Я молюсь о паралимпийцах, они получат окормление, мы общаемся, но статус духовника сборной – неофициальный, пока не выстроены официальные отношения между Русской православной церковью и Паралимпийским комитетом. Духовник должен быть со спортсменами и на сборах, и во время выступлений, например, на ближайших зимних паралимпийских играх. Надеемся, что это станет возможным", - рассказал Дехтярев.По словам священника, спортсмены заинтересованы, чтобы у паралимпийской сборной был официальный духовник."Мне кажется, среди спортсменов неверующих нет. Не все, конечно, православные, но если у сборной будет свой духовник, это точно не помешает верующим других конфессий, ведь у нас много общего, всегда есть, о чем поговорить", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210810/dukhovnik-1745107947.html

https://rsport.ria.ru/20210810/olimpiada-1745135007.html

токио

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олимпийские игры, токио, европа, русская православная церковь, россия, спорт