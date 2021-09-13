https://ria.ru/20210913/mitropolit-1749902274.html

В РПЦ посоветовали российским футболистам взять пример с паралимпийцев

В РПЦ посоветовали российским футболистам взять пример с паралимпийцев - РИА Новости, 13.09.2021

В РПЦ посоветовали российским футболистам взять пример с паралимпийцев

Российские паралимпийцы достигли выдающихся побед благодаря вере, к которой они пришли через страдание, футболистам же сложнее – они неверно мотивированы и... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T18:30

2021-09-13T18:30

2021-09-13T18:30

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские паралимпийцы достигли выдающихся побед благодаря вере, к которой они пришли через страдание, футболистам же сложнее – они неверно мотивированы и поэтому не могут добиться больших результатов, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.В понедельник в столичном храме Христа Спасителя прошел благодарственный молебен после успешного выступления в Токио паралимпийской сборной России. Российские спортсмены заняли четвертое место в итоговом общекомандном медальном зачете. В копилке российских спортсменов 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград."Наши паралимпийцы с детства испытывают боль и страдание в своих болезнях. Они избранники Божии – их сердце расположено к Богу. И это видно по ним, как они реагируют, как благословляются, тянутся к священнику. У них громадный духовный потенциал. Гораздо сложнее прийти к Богу веселым и здоровым – нашим футболистам, например, которые гуляют на свои миллионы", - сказал митрополит Митрофан.Он отметил, что среди футболистов тоже есть верующие люди, однако "в тепле, добре и шоколаде Бога обрести трудно – он там лишний, а когда человек страдает, нуждается в помощи, Бог появляется в его жизни"."Футболисты должны быть мотивированы не безумными долларами и не матом на стадионе, как мы можем видеть по губам тренеров. Господь с такими людьми не пойдет, поэтому и нет результатов – громадная страна, а футбола нет", - подчеркнул архиерей.В целом, уверен владыка, в российском спорте "еще не раскрыли громадный духовный потенциал людей"."Мы упираем на мышцы, голы, очки секунды – это больше советский подход. У нас громадный потенциал, потому что у нас есть истинная вера, заветы отцов, традиции – это в нашей генетике. Если мы включим этот духовный потенциал, если спортсмены пробудят в себе эту силу, которая вела Дмитрия Донского, Александра Невского, Пересвета и Ослябю, которая делала непобедимыми воинов Суворова, тогда и наши спортсмены всех победят", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210702/dukhovnik-1739460542.html

https://rsport.ria.ru/20210913/paralimpiada-1749861183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, олимпийские игры, токио, русская православная церковь, александр невский, дмитрий донсков, россия