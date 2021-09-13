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Религия
https://ria.ru/20210913/mitropolit-1749902274.html
В РПЦ посоветовали российским футболистам взять пример с паралимпийцев
В РПЦ посоветовали российским футболистам взять пример с паралимпийцев - РИА Новости, 13.09.2021
В РПЦ посоветовали российским футболистам взять пример с паралимпийцев
Российские паралимпийцы достигли выдающихся побед благодаря вере, к которой они пришли через страдание, футболистам же сложнее – они неверно мотивированы и... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T18:30
2021-09-13T18:30
религия
спорт
олимпийские игры
токио
русская православная церковь
александр невский
дмитрий донсков
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские паралимпийцы достигли выдающихся побед благодаря вере, к которой они пришли через страдание, футболистам же сложнее – они неверно мотивированы и поэтому не могут добиться больших результатов, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.В понедельник в столичном храме Христа Спасителя прошел благодарственный молебен после успешного выступления в Токио паралимпийской сборной России. Российские спортсмены заняли четвертое место в итоговом общекомандном медальном зачете. В копилке российских спортсменов 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград."Наши паралимпийцы с детства испытывают боль и страдание в своих болезнях. Они избранники Божии – их сердце расположено к Богу. И это видно по ним, как они реагируют, как благословляются, тянутся к священнику. У них громадный духовный потенциал. Гораздо сложнее прийти к Богу веселым и здоровым – нашим футболистам, например, которые гуляют на свои миллионы", - сказал митрополит Митрофан.Он отметил, что среди футболистов тоже есть верующие люди, однако "в тепле, добре и шоколаде Бога обрести трудно – он там лишний, а когда человек страдает, нуждается в помощи, Бог появляется в его жизни"."Футболисты должны быть мотивированы не безумными долларами и не матом на стадионе, как мы можем видеть по губам тренеров. Господь с такими людьми не пойдет, поэтому и нет результатов – громадная страна, а футбола нет", - подчеркнул архиерей.В целом, уверен владыка, в российском спорте "еще не раскрыли громадный духовный потенциал людей"."Мы упираем на мышцы, голы, очки секунды – это больше советский подход. У нас громадный потенциал, потому что у нас есть истинная вера, заветы отцов, традиции – это в нашей генетике. Если мы включим этот духовный потенциал, если спортсмены пробудят в себе эту силу, которая вела Дмитрия Донского, Александра Невского, Пересвета и Ослябю, которая делала непобедимыми воинов Суворова, тогда и наши спортсмены всех победят", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210702/dukhovnik-1739460542.html
https://rsport.ria.ru/20210913/paralimpiada-1749861183.html
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спорт, олимпийские игры, токио, русская православная церковь, александр невский, дмитрий донсков, россия
18:30 13.09.2021
 

В РПЦ посоветовали российским футболистам взять пример с паралимпийцев

© митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофанпредседатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан
председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан
© митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские паралимпийцы достигли выдающихся побед благодаря вере, к которой они пришли через страдание, футболистам же сложнее – они неверно мотивированы и поэтому не могут добиться больших результатов, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.
В понедельник в столичном храме Христа Спасителя прошел благодарственный молебен после успешного выступления в Токио паралимпийской сборной России. Российские спортсмены заняли четвертое место в итоговом общекомандном медальном зачете. В копилке российских спортсменов 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград.
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба на тренировке - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
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"Наши паралимпийцы с детства испытывают боль и страдание в своих болезнях. Они избранники Божии – их сердце расположено к Богу. И это видно по ним, как они реагируют, как благословляются, тянутся к священнику. У них громадный духовный потенциал. Гораздо сложнее прийти к Богу веселым и здоровым – нашим футболистам, например, которые гуляют на свои миллионы", - сказал митрополит Митрофан.
Он отметил, что среди футболистов тоже есть верующие люди, однако "в тепле, добре и шоколаде Бога обрести трудно – он там лишний, а когда человек страдает, нуждается в помощи, Бог появляется в его жизни".
"Футболисты должны быть мотивированы не безумными долларами и не матом на стадионе, как мы можем видеть по губам тренеров. Господь с такими людьми не пойдет, поэтому и нет результатов – громадная страна, а футбола нет", - подчеркнул архиерей.
В целом, уверен владыка, в российском спорте "еще не раскрыли громадный духовный потенциал людей".
"Мы упираем на мышцы, голы, очки секунды – это больше советский подход. У нас громадный потенциал, потому что у нас есть истинная вера, заветы отцов, традиции – это в нашей генетике. Если мы включим этот духовный потенциал, если спортсмены пробудят в себе эту силу, которая вела Дмитрия Донского, Александра Невского, Пересвета и Ослябю, которая делала непобедимыми воинов Суворова, тогда и наши спортсмены всех победят", - заключил собеседник агентства.
Владимир Свиридов - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
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РелигияСпортОлимпийские игрыТокиоРусская православная церковьАлександр НевскийДмитрий ДонсковРоссия
 
 
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