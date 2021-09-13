https://ria.ru/20210913/mishustin-1749895440.html

Мишустин подписал постановление о досрочной пенсии для ряда работников

Мишустин подписал постановление о досрочной пенсии для ряда работников - РИА Новости, 13.09.2021

Мишустин подписал постановление о досрочной пенсии для ряда работников

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профобучения и дополнительного... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T17:29

2021-09-13T17:29

2021-09-13T17:29

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профобучения и дополнительного профобразования, если за сотрудником сохранялось место и зарплата, следует из документа, размещенного на официальном интернет портале правовой информации.Ранее сообщалось, что Минтруд РФ направил в правительство проект о досрочной пенсии для ряда работников. Проектом предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования работников, в том числе нахождения на курсах повышения квалификации, во время которых за сотрудниками сохраняются их рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование."Утвердить прилагаемые правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 2,6 и 7 части 1 статьи 32 Федерального закона "О страховых пенсиях"", - говорится в документе.Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.

https://ria.ru/20210913/gosduma-1749889520.html

россия

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общество, михаил мишустин, россия