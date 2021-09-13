Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210913/mishustin-1749895440.html
Мишустин подписал постановление о досрочной пенсии для ряда работников
Мишустин подписал постановление о досрочной пенсии для ряда работников - РИА Новости, 13.09.2021
Мишустин подписал постановление о досрочной пенсии для ряда работников
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профобучения и дополнительного... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T17:29
2021-09-13T17:29
общество
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749837402_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_f85d564a79bbd43b64a7c58d65913032.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профобучения и дополнительного профобразования, если за сотрудником сохранялось место и зарплата, следует из документа, размещенного на официальном интернет портале правовой информации.Ранее сообщалось, что Минтруд РФ направил в правительство проект о досрочной пенсии для ряда работников. Проектом предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования работников, в том числе нахождения на курсах повышения квалификации, во время которых за сотрудниками сохраняются их рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование."Утвердить прилагаемые правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 2,6 и 7 части 1 статьи 32 Федерального закона "О страховых пенсиях"", - говорится в документе.Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.
https://ria.ru/20210913/gosduma-1749889520.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749837402_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_8f315d4f0b82e92c3254678dbc61ef8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, михаил мишустин, россия
17:29 13.09.2021
 
Мишустин подписал постановление о досрочной пенсии для ряда работников

Премьер-министр Мишустин подписал постановление о досрочной пенсии для ряда работников

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профобучения и дополнительного профобразования, если за сотрудником сохранялось место и зарплата, следует из документа, размещенного на официальном интернет портале правовой информации.
Ранее сообщалось, что Минтруд РФ направил в правительство проект о досрочной пенсии для ряда работников. Проектом предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования работников, в том числе нахождения на курсах повышения квалификации, во время которых за сотрудниками сохраняются их рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование.
"Утвердить прилагаемые правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 2,6 и 7 части 1 статьи 32 Федерального закона "О страховых пенсиях"", - говорится в документе.
Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
Вчера, 16:56Выборы в Государственную думу
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
 
ОбществоМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36В МВД рассказали, какое наказание ждет операторов связи за подмену номеров
05:27Суд в Приамурье ужесточил приговор одному из убивших амурского тигра
05:09Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса
04:26В Японии выявили масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1"
04:15Синоптик рассказал, ждет ли Москву настоящее бабье лето
03:43Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность
03:26Эксперт оценил возможность перехода украинского языка на иероглифы
03:24Рубль вошел в список 20 самых популярных валют в мире
03:20Российские ученые нашли "эликсир молодости" в сибирской пихте
03:17В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации
03:15Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам
03:09Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком
02:52Политолог рассказал, как Зеленский оскорбил Макрона и Меркель
02:46США осудили власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе
02:21Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
02:17В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
02:15Эксперт предупредил, как можно потерять деньги, скупая акции
02:15Врач назвала признаки испорченного варенья
02:06В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией
01:56В Раде раскрыли условие Москвы для встречи Путина и Зеленского
Лента новостейМолния