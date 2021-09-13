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МВД Латвии обвинило Минск в миграционном кризисе на границах стран Балтии

МВД Латвии обвинило Минск в миграционном кризисе на границах стран Балтии - РИА Новости, 13.09.2021

МВД Латвии обвинило Минск в миграционном кризисе на границах стран Балтии

Глава МВД Латвии Мария Голубева не сомневается в том, что кризис с мигрантами на границах прибалтийских стран был создан при участии властей Белоруссии. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T17:52

2021-09-13T17:52

2021-09-13T17:57

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РИГА, 13 сен – РИА Новости. Глава МВД Латвии Мария Голубева не сомневается в том, что кризис с мигрантами на границах прибалтийских стран был создан при участии властей Белоруссии.Правительство Латвии решило ввести режим ЧС на границе с Белоруссией из-за возросшего числа мигрантов из третьих стран, которые пытаются нелегально пробраться в республику со стороны Белоруссии."На мой взгляд, это совершенно очевидно (участие властей Белоруссии – ред.). Во-первых, на это указывает то, что были организованы рейсы в Минск из Ирака. Во вторых, то, что вооруженные люди в разных униформах, не только пограничной службы (Белоруссии – ред.), но и других провожали людей до наших границ. Точно также было в Литве и Польше, там фактически давили на людей и пытались их протолкнуть через границу. У нас может быть до такого фронтального давления не дошло, но то, что к границам провожали - совершенно точно", - сказала Голубева.Она также сообщила, что всех мигрантов, попавших в страну с территории Белоруссии, допрашивают."Я могу сказать, что наши службы, которые занимаются безопасностью, очень внимательно следят за ситуацией. Все данные анализируются, со всеми мигрантами, которые попадают к нам, конечно, проводятся подробные интервью – чтобы не было никаких сюрпризов ни у нас, ни у ЕС", - сказала Голубева журналистам в понедельник.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. По последним данным польской стороны, с начала августа пограничники Польши зафиксировали более 4 тысяч попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены ограничительные меры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20210827/bezhentsy-1747511855.html

https://ria.ru/20210802/lukashenko-1743636849.html

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в мире, белоруссия, латвия, мвд латвии, мигранты