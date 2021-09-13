Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210913/migranty-1749849337.html
В Литве мигранты заявили об угрозах во время интервью для получения убежища
В Литве мигранты заявили об угрозах во время интервью для получения убежища - РИА Новости, 13.09.2021
В Литве мигранты заявили об угрозах во время интервью для получения убежища
Мигранты в Литве пожаловались на запугивания во время интервью по поводу получения убежища, сообщило LRT. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:20
2021-09-13T14:00
в мире
литва
белоруссия
минск
латвия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747892236_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_b2bcea83aade9e0b63bab8d2ade979c4.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Мигранты в Литве пожаловались на запугивания во время интервью по поводу получения убежища, сообщило LRT.По информации СМИ, литовские офицеры, набранные из различных учреждений, прибывают в центры для беженцев, где проводят собеседования на месте. Проживающие там люди утверждают, что либо не понимают цели этих переговоров, либо их запугивают для того, чтобы они согласились на депортацию."Сотрудники миграционного департамента сказали во время интервью, что Литва похожа на Беларусь, многие здесь расисты", — приводит LRT слова Эдги из Камеруна, которая живет в одном из таких центров.По ее словам, ей предложили либо уехать добровольно, либо быть депортированной.Мужчина из Камеруна, который предпочел остаться неизвестным, рассказал, что "человек во время собеседования дал нам бумагу, где мы должны написать (наши данные. — Прим. ред.) и подписать депортацию". "Они запугивают нас каждый день, если вы хотите вернуться домой, вы берете 300 евро, или вас депортируют силой", — рассказал мигрант. То же самое повторили более дюжины просителей убежища из разных стран по меньшей мере в двух разных центрах.Один из работников литовского ведомства, который, как пишет портал, проводил интервью у мигрантов, но уволился, рассказал анонимно, что результат собеседований зависел от "собственной морали" интервьюера. Разговор длится менее 20 минут, и за это время нужно решить, регистрировать его как "нелегала" или "просителя убежища", поместив их имена в один из двух ящиков, которые определят будущее их ходатайства о предоставлении убежища."Мы обманывали их во время этого процесса, потому что &lt;…&gt; главная цель — избавиться от них", — приводит портал слова мужчины.Как добавляет LRT, интервьюерам нужно было реагировать на очень конкретные ключевые слова, чтобы определить, следует ли регистрировать мигранта в качестве лица, ищущего убежища. "Люди принимают участие в собеседованиях, как в игре, где они не знают правил", — рассказал бывший сотрудник миграционной службы. В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток беженцев в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210903/migranty-1748476617.html
https://ria.ru/20210825/espch-1747270154.html
https://ria.ru/20210817/belorussiya-1746154510.html
литва
белоруссия
минск
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747892236_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_5476f454c7a21f06d2af722b9ac685b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, литва, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко
13:20 13.09.2021 (обновлено: 14:00 13.09.2021)
 
В Литве мигранты заявили об угрозах во время интервью для получения убежища

В Литве мигранты заявили об угрозах офицеров во время интервью для получения убежища

© Sputnik / Алексей СтефановНелегальные мигранты в лагере на границе Литвы и Белоруссии
Нелегальные мигранты в лагере на границе Литвы и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Алексей Стефанов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Мигранты в Литве пожаловались на запугивания во время интервью по поводу получения убежища, сообщило LRT.
По информации СМИ, литовские офицеры, набранные из различных учреждений, прибывают в центры для беженцев, где проводят собеседования на месте. Проживающие там люди утверждают, что либо не понимают цели этих переговоров, либо их запугивают для того, чтобы они согласились на депортацию.
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 08:48
В Минске оценили ситуацию с нелегальными мигрантами на границе
"Сотрудники миграционного департамента сказали во время интервью, что Литва похожа на Беларусь, многие здесь расисты", — приводит LRT слова Эдги из Камеруна, которая живет в одном из таких центров.
По ее словам, ей предложили либо уехать добровольно, либо быть депортированной.
Мужчина из Камеруна, который предпочел остаться неизвестным, рассказал, что "человек во время собеседования дал нам бумагу, где мы должны написать (наши данные. — Прим. ред.) и подписать депортацию".
"Они запугивают нас каждый день, если вы хотите вернуться домой, вы берете 300 евро, или вас депортируют силой", — рассказал мигрант. То же самое повторили более дюжины просителей убежища из разных стран по меньшей мере в двух разных центрах.
Польские пограничники возле группы мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 22:26
ЕСПЧ обязал Польшу и Латвию помочь мигрантам на белорусской границе
Один из работников литовского ведомства, который, как пишет портал, проводил интервью у мигрантов, но уволился, рассказал анонимно, что результат собеседований зависел от "собственной морали" интервьюера. Разговор длится менее 20 минут, и за это время нужно решить, регистрировать его как "нелегала" или "просителя убежища", поместив их имена в один из двух ящиков, которые определят будущее их ходатайства о предоставлении убежища.
"Мы обманывали их во время этого процесса, потому что <…> главная цель — избавиться от них", — приводит портал слова мужчины.
Как добавляет LRT, интервьюерам нужно было реагировать на очень конкретные ключевые слова, чтобы определить, следует ли регистрировать мигранта в качестве лица, ищущего убежища.
"Люди принимают участие в собеседованиях, как в игре, где они не знают правил", — рассказал бывший сотрудник миграционной службы.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток беженцев в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 23:55
Минск заявил, что страны ЕС нарушают договоры в ситуации с мигрантами
 
В миреЛитваБелоруссияМинскЛатвияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:01Ученые доказали, что переедание — не причина, а следствие ожирения
14:00В Грузии из тюрьмы освободили соучастника убийства российского следователя
13:54Источник: "Единая Россия" отменила сбор сторонников
13:54Песков прокомментировал ситуацию с коллекцией скифского золота
13:47МИД обратился к властям Чехии из-за задержания россиянина в Праге
13:45Мурашко назвал способ избежать политизации в вопросе вакцинации
13:39Песков назвал приоритеты в политике Путина
13:39Аналитик предрек цену в 800 долларов за тысячу кубометров газа в Европе
13:38Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму
13:38В Кремле не стали раскрывать детали предстоящего голосования Путина
13:35Песков ответил на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле
13:35Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии
13:34В Кремле прокомментировали возможность поставки С-400 для Белоруссии
13:34В Кремле заявили о невозможности обсуждения Крыма Путиным и Зеленским
13:30Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год
13:28Иностранные журналисты прибыли в Кабул
13:27В ЦИК назвали число заявок на дистанционное голосование
13:20В Литве мигранты заявили об угрозах во время интервью для получения убежища
13:19Талибы опубликовали видео с богатствами, найденными в доме Салеха
13:18Полиция возбудила дело после видео со стрельбой в Самаре
Лента новостейМолния