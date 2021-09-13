https://ria.ru/20210913/migranty-1749849337.html

В Литве мигранты заявили об угрозах во время интервью для получения убежища

В Литве мигранты заявили об угрозах во время интервью для получения убежища - РИА Новости, 13.09.2021

В Литве мигранты заявили об угрозах во время интервью для получения убежища

Мигранты в Литве пожаловались на запугивания во время интервью по поводу получения убежища, сообщило LRT. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T13:20

2021-09-13T13:20

2021-09-13T14:00

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Мигранты в Литве пожаловались на запугивания во время интервью по поводу получения убежища, сообщило LRT.По информации СМИ, литовские офицеры, набранные из различных учреждений, прибывают в центры для беженцев, где проводят собеседования на месте. Проживающие там люди утверждают, что либо не понимают цели этих переговоров, либо их запугивают для того, чтобы они согласились на депортацию."Сотрудники миграционного департамента сказали во время интервью, что Литва похожа на Беларусь, многие здесь расисты", — приводит LRT слова Эдги из Камеруна, которая живет в одном из таких центров.По ее словам, ей предложили либо уехать добровольно, либо быть депортированной.Мужчина из Камеруна, который предпочел остаться неизвестным, рассказал, что "человек во время собеседования дал нам бумагу, где мы должны написать (наши данные. — Прим. ред.) и подписать депортацию". "Они запугивают нас каждый день, если вы хотите вернуться домой, вы берете 300 евро, или вас депортируют силой", — рассказал мигрант. То же самое повторили более дюжины просителей убежища из разных стран по меньшей мере в двух разных центрах.Один из работников литовского ведомства, который, как пишет портал, проводил интервью у мигрантов, но уволился, рассказал анонимно, что результат собеседований зависел от "собственной морали" интервьюера. Разговор длится менее 20 минут, и за это время нужно решить, регистрировать его как "нелегала" или "просителя убежища", поместив их имена в один из двух ящиков, которые определят будущее их ходатайства о предоставлении убежища."Мы обманывали их во время этого процесса, потому что <…> главная цель — избавиться от них", — приводит портал слова мужчины.Как добавляет LRT, интервьюерам нужно было реагировать на очень конкретные ключевые слова, чтобы определить, следует ли регистрировать мигранта в качестве лица, ищущего убежища. "Люди принимают участие в собеседованиях, как в игре, где они не знают правил", — рассказал бывший сотрудник миграционной службы. В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток беженцев в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210903/migranty-1748476617.html

https://ria.ru/20210825/espch-1747270154.html

https://ria.ru/20210817/belorussiya-1746154510.html

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в мире, литва, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко