https://ria.ru/20210913/migranty-1749505029.html
"Защищал родных": бизнесмен отбился от толпы мигрантов и угодил в тюрьму
"Защищал родных": бизнесмен отбился от толпы мигрантов и угодил в тюрьму - РИА Новости, 13.09.2021
"Защищал родных": бизнесмен отбился от толпы мигрантов и угодил в тюрьму
В Ивановской области 44-летнего предпринимателя Александра Краснова обвиняют в умышленном убийстве. Родные бизнесмена утверждают: он лишь защищал семью от толпы РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T08:00
2021-09-13T08:00
2021-09-13T08:02
происшествия
общество
убийство
ивановская область
жилье
мигранты
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. В Ивановской области 44-летнего предпринимателя Александра Краснова обвиняют в умышленном убийстве. Родные бизнесмена утверждают: он лишь защищал семью от толпы разъяренных мигрантов. Причем сам получил пулю в живот. РИА Новости разбиралось в ситуации.Проводы в армиюВечером 25 июня жители Кохмы заметили на улице несколько десятков мигрантов. Прибыли два экипажа полиции, но после непродолжительной беседы уехали. Толпа двинулась в сторону дома Красновых, которые в тот день провожали сына в армию, пригласили в гости близких друзей."Около полуночи во двор полетели камни, потом начали стрелять по воротам, — рассказывает РИА Новости супруга Александра Елена. — Выглянув в окно, я увидела около 30 бородатых мужчин с арматурой и палками в руках. Муж спрятал женщин и детей в бане и с другом пошел на улицу поговорить с нападавшими. Я позвонила в полицию и скорую".По словам очевидцев, мигранты били стекла в припаркованных автомобилях, бросали камни в дом. Разговора с ними не получилось. Александру выстрелили из травматического пистолета в живот, а его приятеля ударили арматурой по голове — тот потерял сознание. Тогда хозяин забежал обратно и взял карабин "Сайга" (оружием владел законно). Открыл ответный огонь.Полиция, отмечает Елена, приехала только через 20 минут. К тому времени один погромщик погиб, другой получил ранение, остальные разбежалась. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Краснова отправили в СИЗО.Квартирный вопросВосемнадцатилетний сын Краснова Артем встречается с Алиной Маслиевой, а ее старшая сестра Елена — замужем за 30-летним Давудом Астанакуловым. Яблоком раздора стала квартира Маслиевых.По словам Красновых, Давуд уговаривал жену мошенническим путем лишить Алину ее доли. Тот, в свою очередь, уверяет, что на чужую недвижимость никогда не претендовал. Артем встал на сторону подруги, поссорившись с Астанакуловым.Двадцать пятого июня они решили побеседовать с глазу на глаз. "Видимо, Давуд знал, что сын уходит в армию, поэтому названивал ему весь день и предлагал встретиться, — вспоминает Елена. — Около девяти вечера Артем уехал — они подрались один на один, и на этом, казалось, все закончилось".У Астанакулова другая версия: "Оба Красновых с друзьями заявились ко мне домой. Во дворе я сразу получил от Артема кулаком по лицу. Меня повалили на землю, избили. Я позвонил брату и близкому другу, они предложили поговорить с Красновыми. Больше никого не звал. Откуда взялась толпа — не в курсе. Вероятно, кто-то из земляков кинул клич среди знакомых".Астанакулов уверяет, что разборок не хотел. "У нас не было оружия, поэтому стрелять в Краснова мы не могли, — утверждает он. — Да и камни стали кидать лишь после того, как он открыл огонь на поражение".МВД возбудило уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Астанакулова продержали в ИВС пять суток. По данным РИА Новости, следователи ходатайствовали об аресте, однако суд отказал, не найдя веских оснований.В областном главке МВД отказались сообщить, на какой стадии находится расследование дела и кому предъявили обвинение. Но известно, что семью Красновых потерпевшими так и не признали.Комплексная экспертизаАлександру на днях в очередной раз продлили задержание — до 25 декабря. "Мы просили суд о домашнем аресте, — говорит адвокат Виталий Напольский. — Ведь он не был судим, у него есть постоянное место жительство, работа. Однако в СК заявили, что Краснов знает некоторых нападавших, поэтому может оказать на них давление. Да и преступление относится к категории особо тяжких".Не исключено, что обвинение переквалифицируют. Специалисты проводят экспертизы, в том числе комплексную психолого-психиатрическую, которая определит, находился ли Краснов в состоянии аффекта.Александр и его защита с обвинением не согласны. "Это была необходимая самооборона, максимум — ее превышение, — объясняет адвокат. — Во-первых, на дом напала вооруженная толпа. Во-вторых, он первый получил ранение в живот, а другу пробили голову арматурой. Налицо самооборона, ведь неизвестно, чем бы все закончилось для других членов семьи".Сейчас же Краснову грозит до 15 лет колонии строгого режима, а напавшим на его дом мигрантам — до семи лет лишения свободы.
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Толпа людей вызвала подозрение у полицейских
Толпа людей вызвала подозрение у полицейских
2021-09-13T08:00
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происшествия, общество, убийство, ивановская область, жилье, мигранты
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. В Ивановской области 44-летнего предпринимателя Александра Краснова обвиняют в умышленном убийстве. Родные бизнесмена утверждают: он лишь защищал семью от толпы разъяренных мигрантов. Причем сам получил пулю в живот. РИА Новости разбиралось в ситуации.
Проводы в армию
Вечером 25 июня жители Кохмы заметили на улице несколько десятков мигрантов. Прибыли два экипажа полиции, но после непродолжительной беседы уехали. Толпа двинулась в сторону дома Красновых, которые в тот день провожали сына в армию, пригласили в гости близких друзей.
"Около полуночи во двор полетели камни, потом начали стрелять по воротам, — рассказывает РИА Новости супруга Александра Елена. — Выглянув в окно, я увидела около 30 бородатых мужчин с арматурой и палками в руках. Муж спрятал женщин и детей в бане и с другом пошел на улицу поговорить с нападавшими. Я позвонила в полицию и скорую".
По словам очевидцев, мигранты били стекла в припаркованных автомобилях, бросали камни в дом. Разговора с ними не получилось. Александру выстрелили из травматического пистолета в живот, а его приятеля ударили арматурой по голове — тот потерял сознание. Тогда хозяин забежал обратно и взял карабин "Сайга" (оружием владел законно). Открыл ответный огонь.
Полиция, отмечает Елена, приехала только через 20 минут. К тому времени один погромщик погиб, другой получил ранение, остальные разбежалась. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Краснова отправили в СИЗО.
Квартирный вопрос
Восемнадцатилетний сын Краснова Артем встречается с Алиной Маслиевой, а ее старшая сестра Елена — замужем за 30-летним Давудом Астанакуловым. Яблоком раздора стала квартира Маслиевых.
По словам Красновых, Давуд уговаривал жену мошенническим путем лишить Алину ее доли. Тот, в свою очередь, уверяет, что на чужую недвижимость никогда не претендовал. Артем встал на сторону подруги, поссорившись с Астанакуловым.
Двадцать пятого июня они решили побеседовать с глазу на глаз. "Видимо, Давуд знал, что сын уходит в армию, поэтому названивал ему весь день и предлагал встретиться, — вспоминает Елена. — Около девяти вечера Артем уехал — они подрались один на один, и на этом, казалось, все закончилось".
У Астанакулова другая версия: "Оба Красновых с друзьями заявились ко мне домой. Во дворе я сразу получил от Артема кулаком по лицу. Меня повалили на землю, избили. Я позвонил брату и близкому другу, они предложили поговорить с Красновыми. Больше никого не звал. Откуда взялась толпа — не в курсе. Вероятно, кто-то из земляков кинул клич среди знакомых".
Астанакулов уверяет, что разборок не хотел. "У нас не было оружия, поэтому стрелять в Краснова мы не могли, — утверждает он. — Да и камни стали кидать лишь после того, как он открыл огонь на поражение".
МВД возбудило уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Астанакулова продержали в ИВС пять суток. По данным РИА Новости, следователи ходатайствовали об аресте, однако суд отказал, не найдя веских оснований.
"Погибшего я видел до этого пару раз, лично не знал, — продолжает Давуд. — Теперь его семье, потерявшей единственного кормильца, я должен купить квартиру. Также оплатил лечение раненому".
В областном главке МВД отказались сообщить, на какой стадии находится расследование дела и кому предъявили обвинение. Но известно, что семью Красновых потерпевшими так и не признали.
Комплексная экспертиза
Александру на днях в очередной раз продлили задержание — до 25 декабря. "Мы просили суд о домашнем аресте, — говорит адвокат Виталий Напольский. — Ведь он не был судим, у него есть постоянное место жительство, работа. Однако в СК заявили, что Краснов знает некоторых нападавших, поэтому может оказать на них давление. Да и преступление относится к категории особо тяжких".
Не исключено, что обвинение переквалифицируют. Специалисты проводят экспертизы, в том числе комплексную психолого-психиатрическую, которая определит, находился ли Краснов в состоянии аффекта.
"Согласно результатам экспертиз, а также в совокупности с другими доказательствами по уголовному делу, следователи дадут окончательную оценку действий обвиняемого", — отметили в ведомстве.
Александр и его защита с обвинением не согласны. "Это была необходимая самооборона, максимум — ее превышение, — объясняет адвокат. — Во-первых, на дом напала вооруженная толпа. Во-вторых, он первый получил ранение в живот, а другу пробили голову арматурой. Налицо самооборона, ведь неизвестно, чем бы все закончилось для других членов семьи".
Сейчас же Краснову грозит до 15 лет колонии строгого режима, а напавшим на его дом мигрантам — до семи лет лишения свободы.