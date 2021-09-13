https://ria.ru/20210913/mh17-1749894507.html

Прокурор по делу MH17 оценила репортаж CNN о задержанных в Минске россиянах

Прокурор по делу MH17 оценила репортаж CNN о задержанных в Минске россиянах - РИА Новости, 13.09.2021

Прокурор по делу MH17 оценила репортаж CNN о задержанных в Минске россиянах

Россияне из числа задержанных в Минске в 2020 году, о которых сообщал CNN, не имеют отношения к расследованию прокуратуры Нидерландов по MH17, заявила прокурор... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T17:23

2021-09-13T17:23

2021-09-13T17:23

крушение малайзийского boeing под донецком

авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)

mh17. расследование

россия

задержание россиян под минском

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ПАРИЖ, 13 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Россияне из числа задержанных в Минске в 2020 году, о которых сообщал CNN, не имеют отношения к расследованию прокуратуры Нидерландов по MH17, заявила прокурор Манон Риддербекс.В Нидерландах в понедельник возобновились слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, в суде на этой неделе продолжатся выступления родственников погибших. Слушания проходят в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом, трансляция ведется на сайте суда.Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники утверждает, что США финансово и консультационно поддерживали прошлогоднюю операцию украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. По данным телеканала, среди них были двое, которые якобы присутствовали в момент запуска ракеты по MH17.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 - граждане Нидерландов, 44 - Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один - Новой Зеландии. Все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств ПВО, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Для расследования трагедии была сформирована Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии и Украины. Малайзию изначально не включили в эту группу, хотя на борту было много граждан этой страны, она присоединилась к расследованию позднее. Россия в работе группы не участвовала.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20210908/fsb-1749166188.html

https://ria.ru/20210722/mh17-1742332276.html

https://ria.ru/20200309/1568240104.html

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крушение малайзийского boeing под донецком, авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), mh17. расследование, россия, задержание россиян под минском