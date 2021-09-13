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https://ria.ru/20210913/mh17-1749894507.html
Прокурор по делу MH17 оценила репортаж CNN о задержанных в Минске россиянах
Прокурор по делу MH17 оценила репортаж CNN о задержанных в Минске россиянах - РИА Новости, 13.09.2021
Прокурор по делу MH17 оценила репортаж CNN о задержанных в Минске россиянах
Россияне из числа задержанных в Минске в 2020 году, о которых сообщал CNN, не имеют отношения к расследованию прокуратуры Нидерландов по MH17, заявила прокурор... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T17:23
2021-09-13T17:23
крушение малайзийского boeing под донецком
авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)
mh17. расследование
россия
задержание россиян под минском
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ПАРИЖ, 13 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Россияне из числа задержанных в Минске в 2020 году, о которых сообщал CNN, не имеют отношения к расследованию прокуратуры Нидерландов по MH17, заявила прокурор Манон Риддербекс.В Нидерландах в понедельник возобновились слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, в суде на этой неделе продолжатся выступления родственников погибших. Слушания проходят в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом, трансляция ведется на сайте суда.Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники утверждает, что США финансово и консультационно поддерживали прошлогоднюю операцию украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. По данным телеканала, среди них были двое, которые якобы присутствовали в момент запуска ракеты по MH17.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 - граждане Нидерландов, 44 - Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один - Новой Зеландии. Все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств ПВО, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Для расследования трагедии была сформирована Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии и Украины. Малайзию изначально не включили в эту группу, хотя на борту было много граждан этой страны, она присоединилась к расследованию позднее. Россия в работе группы не участвовала.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20210908/fsb-1749166188.html
https://ria.ru/20210722/mh17-1742332276.html
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крушение малайзийского boeing под донецком, авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), mh17. расследование, россия, задержание россиян под минском
17:23 13.09.2021
 
Прокурор по делу MH17 оценила репортаж CNN о задержанных в Минске россиянах

Прокурор: задержанные в Минске россияне не имеют отношения к расследованию по MH17

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОполченец на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Ополченец на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ПАРИЖ, 13 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Россияне из числа задержанных в Минске в 2020 году, о которых сообщал CNN, не имеют отношения к расследованию прокуратуры Нидерландов по MH17, заявила прокурор Манон Риддербекс.
В Нидерландах в понедельник возобновились слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, в суде на этой неделе продолжатся выступления родственников погибших. Слушания проходят в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом, трансляция ведется на сайте суда.
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ФСБ подтвердила информацию об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске
Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники утверждает, что США финансово и консультационно поддерживали прошлогоднюю операцию украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. По данным телеканала, среди них были двое, которые якобы присутствовали в момент запуска ракеты по MH17.
"Мы хотим подчеркнуть, что эта информация не была предоставлена ни прокуратурой Нидерландов, ни полицией страны, ни Совместной следственной группой (ССГ). Поэтому мы не можем сказать, насколько точна информация, переданная в СМИ... То, что мы можем сказать: наше расследование не имеет отношение к людям, названным в СМИ", - заявила прокурор на слушаниях в понедельник.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 - граждане Нидерландов, 44 - Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один - Новой Зеландии. Все они погибли.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 10:47
Россия обвинила Украину в крушении MH17
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств ПВО, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Для расследования трагедии была сформирована Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии и Украины. Малайзию изначально не включили в эту группу, хотя на борту было много граждан этой страны, она присоединилась к расследованию позднее. Россия в работе группы не участвовала.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
9 марта 2020, 00:44
Дело о крушении Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
 
Крушение малайзийского Boeing под ДонецкомАвиакатастрофа Boeing 777 под Донецком (2014)MH17. РасследованиеРоссияЗадержание россиян под Минском
 
 
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