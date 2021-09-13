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Меркель выступила за расширение Евросоюза
Меркель выступила за расширение Евросоюза - РИА Новости, 13.09.2021
Меркель выступила за расширение Евросоюза
Вступление в Европейский союз стран Западных Балкан является большим геостратегическим интересом ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе визита в Белград. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T22:11
2021-09-13T22:14
в мире
германия
ангела меркель
евросоюз
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БЕЛГРАД, 13 сен – РИА Новости. Вступление в Европейский союз стран Западных Балкан является большим геостратегическим интересом ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе визита в Белград.Меркель в понедельник прибыла с рабочим визитом в Сербию. После торжественной встречи в аэропорту сербский президент Александр Вучич принял германского канцлера в правительственном комплексе "Палата Сербия". Там они провели разговор за закрытыми дверями и сделали заявления для СМИ."Знаю, что есть представление о том, что процесс (евроинтеграции - ред.) идет медленно и европейская сторона придумывает новые требования. Но мы видим ряд результатов и прогресс... Но все страны-члены ЕС должны иметь в виду, что есть большой геостратегический интерес, чтобы все эти страны были приняты в ЕС", - заявила канцлер Германии.Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фитц информировала ранее, что Меркель 13-14 сентября посетит Сербию и Албанию, где встретится как с лидерами двух стран, так и с руководителями Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и самопровозглашенной республики Косово.
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в мире, германия, ангела меркель, евросоюз
22:11 13.09.2021 (обновлено: 22:14 13.09.2021)
 
Меркель выступила за расширение Евросоюза

Меркель назвала прием стран Западных Балкан в Евросоюз большим геостратегическим интересом

© AP Photo / Susan WalshКанцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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БЕЛГРАД, 13 сен – РИА Новости. Вступление в Европейский союз стран Западных Балкан является большим геостратегическим интересом ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе визита в Белград.
Меркель в понедельник прибыла с рабочим визитом в Сербию. После торжественной встречи в аэропорту сербский президент Александр Вучич принял германского канцлера в правительственном комплексе "Палата Сербия". Там они провели разговор за закрытыми дверями и сделали заявления для СМИ.
"Знаю, что есть представление о том, что процесс (евроинтеграции - ред.) идет медленно и европейская сторона придумывает новые требования. Но мы видим ряд результатов и прогресс... Но все страны-члены ЕС должны иметь в виду, что есть большой геостратегический интерес, чтобы все эти страны были приняты в ЕС", - заявила канцлер Германии.
Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фитц информировала ранее, что Меркель 13-14 сентября посетит Сербию и Албанию, где встретится как с лидерами двух стран, так и с руководителями Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и самопровозглашенной республики Косово.
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
Вчера, 20:38
Вучич рассказал, почему Сербия не вступит в Евросоюз
 
В миреГерманияАнгела МеркельЕвросоюз
 
 
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