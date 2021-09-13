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Последнего участника побега из изолятора в Истре задержали
Последнего участника побега из изолятора в Истре задержали - РИА Новости, 14.09.2021
Последнего участника побега из изолятора в Истре задержали
Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД задержали Александра Мавриди, который в августе сбежал из истринского изолятора временного содержания,... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-13T22:47
2021-09-14T01:08
москва
происшествия
истра
следственный комитет россии (ск рф)
побег подсудимых из ивс в истре
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД задержали Александра Мавриди, который в августе сбежал из истринского изолятора временного содержания, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.Она уточнила, что операция прошла совместно с коллегами из Московской области и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии. Полиция нашла мужчину в московском районе Митино на улице Дубравной. Он попытался оказать сопротивление, но силовики обезвредили подозреваемого и доставили в территориальный отдел СК.После того, как специалисты снимут отпечатки пальцев и подтвердят личность Мавриди, его доставят к следователю и допросят.Резонансный побег пяти человек из изолятора в Истре состоялся 6 августа. Четверо проходили по делу о краже, Мавриди же обвиняют в убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката.Троих беглецов в разное время удалось задержать, еще один сдался сам.По версии следствия, врио начальника ИВС распорядился поместить обвиняемых по одному делу в общую камеру. Таким образом, они смогли вырабатывать единую позицию, чтобы усложнить ход расследования, а также составить план побега. Кроме того, в эту камеру незаконно переместили и Мавриди.Сотруднику учреждения предъявили обвинения по статье "Превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями". По ней может грозить до десяти лет заключения. Фигурант дела полностью признал вину.
https://ria.ru/20210812/izolyator-1745442265.html
https://ria.ru/20210806/pobeg-1744766558.html
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москва, происшествия, истра, следственный комитет россии (ск рф), побег подсудимых из ивс в истре
22:47 13.09.2021 (обновлено: 01:08 14.09.2021)
 
Последнего участника побега из изолятора в Истре задержали

Последнего участника побега из ИВС в Истре Мавриди задержали в Москве

© Фото : СК РФСбежавший из истринского ИВС Александр Мавриди
Сбежавший из истринского ИВС Александр Мавриди - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД задержали Александра Мавриди, который в августе сбежал из истринского изолятора временного содержания, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
Она уточнила, что операция прошла совместно с коллегами из Московской области и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии.
Полиция нашла мужчину в московском районе Митино на улице Дубравной. Он попытался оказать сопротивление, но силовики обезвредили подозреваемого и доставили в территориальный отдел СК.
После того, как специалисты снимут отпечатки пальцев и подтвердят личность Мавриди, его доставят к следователю и допросят.
Изолятор временного содержания ОМВД России по городскому округу Истра - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 10:44
СК рассказал, как сотрудники изолятора в Истре помогли сбежать заключенным
Резонансный побег пяти человек из изолятора в Истре состоялся 6 августа. Четверо проходили по делу о краже, Мавриди же обвиняют в убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката.
Троих беглецов в разное время удалось задержать, еще один сдался сам.
По версии следствия, врио начальника ИВС распорядился поместить обвиняемых по одному делу в общую камеру. Таким образом, они смогли вырабатывать единую позицию, чтобы усложнить ход расследования, а также составить план побега. Кроме того, в эту камеру незаконно переместили и Мавриди.
Сотруднику учреждения предъявили обвинения по статье "Превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями". По ней может грозить до десяти лет заключения. Фигурант дела полностью признал вину.
Колючая проволока на стене изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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МоскваПроисшествияИстраСледственный комитет России (СК РФ)Побег подсудимых из ИВС в Истре
 
 
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