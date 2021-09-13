https://ria.ru/20210913/mavridi-1749929534.html

Последнего участника побега из изолятора в Истре задержали

Последнего участника побега из изолятора в Истре задержали - РИА Новости, 14.09.2021

Последнего участника побега из изолятора в Истре задержали

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД задержали Александра Мавриди, который в августе сбежал из истринского изолятора временного содержания,... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-13T22:47

2021-09-13T22:47

2021-09-14T01:08

москва

происшествия

истра

следственный комитет россии (ск рф)

побег подсудимых из ивс в истре

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД задержали Александра Мавриди, который в августе сбежал из истринского изолятора временного содержания, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.Она уточнила, что операция прошла совместно с коллегами из Московской области и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии. Полиция нашла мужчину в московском районе Митино на улице Дубравной. Он попытался оказать сопротивление, но силовики обезвредили подозреваемого и доставили в территориальный отдел СК.После того, как специалисты снимут отпечатки пальцев и подтвердят личность Мавриди, его доставят к следователю и допросят.Резонансный побег пяти человек из изолятора в Истре состоялся 6 августа. Четверо проходили по делу о краже, Мавриди же обвиняют в убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката.Троих беглецов в разное время удалось задержать, еще один сдался сам.По версии следствия, врио начальника ИВС распорядился поместить обвиняемых по одному делу в общую камеру. Таким образом, они смогли вырабатывать единую позицию, чтобы усложнить ход расследования, а также составить план побега. Кроме того, в эту камеру незаконно переместили и Мавриди.Сотруднику учреждения предъявили обвинения по статье "Превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями". По ней может грозить до десяти лет заключения. Фигурант дела полностью признал вину.

https://ria.ru/20210812/izolyator-1745442265.html

https://ria.ru/20210806/pobeg-1744766558.html

москва

истра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, истра, следственный комитет россии (ск рф), побег подсудимых из ивс в истре