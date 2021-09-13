https://ria.ru/20210913/matkapital-1749793952.html

Отцам с 2022 года начнут выдавать маткапитал

Отцам с 2022 года начнут выдавать маткапитал - РИА Новости, 13.09.2021

Отцам с 2022 года начнут выдавать маткапитал

Семьи, где отец является родителем, а супруга - усыновителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, смогут получать маткапитал с 2022 года, об этом сообщила... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T01:42

2021-09-13T01:42

2021-09-13T11:55

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татьяна голикова

материнский капитал

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Семьи, где отец является родителем, а супруга - усыновителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, смогут получать маткапитал с 2022 года, об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.В материале отметили, что нововведение предусмотрено поправками ведомства в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Так, на данный момент, если ребенок от суррогатной матери и родителем для него является только отец, а его супруга усыновляет ребенка, получить маткапитал нельзя.Также отмечается, что законопроект был разработан в связи с поручением вице-премьера России Татьяны Голиковой. В правительство он поступит 29 сентября, а в Госдуму будет внесен до конца 2021 года."Реализация законопроекта будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, предусмотренных в проекте Федерального закона "О бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов", — приводятся в статье слова представителей пресс-службы Минтруда.Добавляется, что общий объем обязательств федерального бюджета с принятием законопроекта составит более 10,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210902/matkapital-1748274254.html

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общество, москва, госдума рф, татьяна голикова, материнский капитал, россия