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Отцам с 2022 года начнут выдавать маткапитал
Отцам с 2022 года начнут выдавать маткапитал - РИА Новости, 13.09.2021
Отцам с 2022 года начнут выдавать маткапитал
Семьи, где отец является родителем, а супруга - усыновителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, смогут получать маткапитал с 2022 года, об этом сообщила... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T01:42
2021-09-13T11:55
общество
москва
госдума рф
татьяна голикова
материнский капитал
россия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Семьи, где отец является родителем, а супруга - усыновителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, смогут получать маткапитал с 2022 года, об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.В материале отметили, что нововведение предусмотрено поправками ведомства в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Так, на данный момент, если ребенок от суррогатной матери и родителем для него является только отец, а его супруга усыновляет ребенка, получить маткапитал нельзя.Также отмечается, что законопроект был разработан в связи с поручением вице-премьера России Татьяны Голиковой. В правительство он поступит 29 сентября, а в Госдуму будет внесен до конца 2021 года."Реализация законопроекта будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, предусмотренных в проекте Федерального закона "О бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов", — приводятся в статье слова представителей пресс-службы Минтруда.Добавляется, что общий объем обязательств федерального бюджета с принятием законопроекта составит более 10,4 миллиарда рублей.
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общество, москва, госдума рф, татьяна голикова, материнский капитал, россия
01:42 13.09.2021 (обновлено: 11:55 13.09.2021)
 
Отцам с 2022 года начнут выдавать маткапитал

Минтруд: отцам детей от суррогатных матерей с 2022 года начнут выдавать маткапитал

© Depositphotos / GeorgeRudyМужчина с ребенком
Мужчина с ребенком - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Depositphotos / GeorgeRudy
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Семьи, где отец является родителем, а супруга - усыновителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, смогут получать маткапитал с 2022 года, об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
В материале отметили, что нововведение предусмотрено поправками ведомства в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Так, на данный момент, если ребенок от суррогатной матери и родителем для него является только отец, а его супруга усыновляет ребенка, получить маткапитал нельзя.

"По решению Конституционного суда и в таком случае семьи должны иметь право на материнский капитал. С учетом этой позиции Минтрудом России были разработаны изменения в законодательство, которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, а супруга — усыновителем ребенка, получать материнский капитал", — написано в статье со ссылкой на пресс-службу министерства.

Также отмечается, что законопроект был разработан в связи с поручением вице-премьера России Татьяны Голиковой. В правительство он поступит 29 сентября, а в Госдуму будет внесен до конца 2021 года.
"Реализация законопроекта будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, предусмотренных в проекте Федерального закона "О бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов", — приводятся в статье слова представителей пресс-службы Минтруда.
Добавляется, что общий объем обязательств федерального бюджета с принятием законопроекта составит более 10,4 миллиарда рублей.
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ОбществоМоскваГосдума РФТатьяна ГоликоваМатеринский капиталРоссия
 
 
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