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"Магнит" инициирует внеплановую проверку своих подрядчиков по дезинсекции
"Магнит" инициирует внеплановую проверку своих подрядчиков по дезинсекции - РИА Новости, 13.09.2021
"Магнит" инициирует внеплановую проверку своих подрядчиков по дезинсекции
"Магнит" инициирует внеплановую проверку всех своих подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции, при этом усилит меры санитарного контроля в магазинах, вместе с... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T18:20
2021-09-13T18:34
москва
россия
смертельное отравление семьи в москве
происшествия
магнит (компания-ритейлер)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. "Магнит" инициирует внеплановую проверку всех своих подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции, при этом усилит меры санитарного контроля в магазинах, вместе с тем компания призывает пока воздерживаться от выводов о причинах смерти пожилой женщины и внучки, которые покупали арбуз в московском магазине, заявили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.В понедельник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила журналистам, что московские следователи задержали подозреваемого по уголовному делу о смерти женщины и несовершеннолетней девочки в результате отравления на юго-востоке Москвы, которое произошло, по версии следствия, из-за нарушения правил дезинфекции магазина."Компания будет продолжать оказывать содействие компетентным органам в расследовании причин трагедии. "Магнит" также инициирует внеплановую проверку всех своих подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции и санитарной обработки, и усилит меры санитарного контроля в магазинах", - рассказали в компании.Кроме того, столичное управление Роспотребнадзора в понедельник сообщило, что специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции в арбузах из квартиры на Совхозной улице и магазина "Магнит". Это вещество, как отмечалось, использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина"Магнит" не располагает официальным заключением Роспотребнадзора и узнал об этом из СМИ. Компания обращает внимание, что в сообщениях со ссылкой на надзорное ведомство упоминаются следы средства дезинсекции, что говорит о потенциально низком уровне его концентрации", - указали в ритейлере."Хочется также отметить, что озвученная Роспотребнадзором информация не объясняет случаи госпитализации семи других жителей домов на Совхозной улице и не содержит выводов о наличии какой-либо связи с произошедшим в доме. "Магнит" призывает воздержаться от выводов о причинах вреда здоровью и летального исхода пострадавших на основании сообщения Роспотребнадзора ввиду отсутствия официальной информации о причинах смерти", - заключили в компании.
https://ria.ru/20210913/dezinsektsiya-1749899263.html
https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749874912.html
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москва, россия, смертельное отравление семьи в москве, происшествия, магнит (компания-ритейлер), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
18:20 13.09.2021 (обновлено: 18:34 13.09.2021)
 
"Магнит" инициирует внеплановую проверку своих подрядчиков по дезинсекции

"Магнит" инициирует внеплановую проверку всех своих подрядчиков по дезинсекции

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМагазин сети "Магнит" на Совхозной улице в Москве
Магазин сети Магнит на Совхозной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. "Магнит" инициирует внеплановую проверку всех своих подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции, при этом усилит меры санитарного контроля в магазинах, вместе с тем компания призывает пока воздерживаться от выводов о причинах смерти пожилой женщины и внучки, которые покупали арбуз в московском магазине, заявили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
В понедельник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила журналистам, что московские следователи задержали подозреваемого по уголовному делу о смерти женщины и несовершеннолетней девочки в результате отравления на юго-востоке Москвы, которое произошло, по версии следствия, из-за нарушения правил дезинфекции магазина.
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"Компания будет продолжать оказывать содействие компетентным органам в расследовании причин трагедии. "Магнит" также инициирует внеплановую проверку всех своих подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции и санитарной обработки, и усилит меры санитарного контроля в магазинах", - рассказали в компании.
Кроме того, столичное управление Роспотребнадзора в понедельник сообщило, что специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции в арбузах из квартиры на Совхозной улице и магазина "Магнит". Это вещество, как отмечалось, использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина
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"Магнит" не располагает официальным заключением Роспотребнадзора и узнал об этом из СМИ. Компания обращает внимание, что в сообщениях со ссылкой на надзорное ведомство упоминаются следы средства дезинсекции, что говорит о потенциально низком уровне его концентрации", - указали в ритейлере.
"Хочется также отметить, что озвученная Роспотребнадзором информация не объясняет случаи госпитализации семи других жителей домов на Совхозной улице и не содержит выводов о наличии какой-либо связи с произошедшим в доме. "Магнит" призывает воздержаться от выводов о причинах вреда здоровью и летального исхода пострадавших на основании сообщения Роспотребнадзора ввиду отсутствия официальной информации о причинах смерти", - заключили в компании.
 
МоскваРоссияСмертельное отравление семьи в МосквеПроисшествияМагнит (компания-ритейлер)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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