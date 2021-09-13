https://ria.ru/20210913/magnit-1749903644.html

"Магнит" инициирует внеплановую проверку своих подрядчиков по дезинсекции

"Магнит" инициирует внеплановую проверку своих подрядчиков по дезинсекции - РИА Новости, 13.09.2021

"Магнит" инициирует внеплановую проверку своих подрядчиков по дезинсекции

"Магнит" инициирует внеплановую проверку всех своих подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции, при этом усилит меры санитарного контроля в магазинах, вместе с... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T18:20

2021-09-13T18:20

2021-09-13T18:34

москва

россия

смертельное отравление семьи в москве

происшествия

магнит (компания-ритейлер)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. "Магнит" инициирует внеплановую проверку всех своих подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции, при этом усилит меры санитарного контроля в магазинах, вместе с тем компания призывает пока воздерживаться от выводов о причинах смерти пожилой женщины и внучки, которые покупали арбуз в московском магазине, заявили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.В понедельник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила журналистам, что московские следователи задержали подозреваемого по уголовному делу о смерти женщины и несовершеннолетней девочки в результате отравления на юго-востоке Москвы, которое произошло, по версии следствия, из-за нарушения правил дезинфекции магазина."Компания будет продолжать оказывать содействие компетентным органам в расследовании причин трагедии. "Магнит" также инициирует внеплановую проверку всех своих подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции и санитарной обработки, и усилит меры санитарного контроля в магазинах", - рассказали в компании.Кроме того, столичное управление Роспотребнадзора в понедельник сообщило, что специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции в арбузах из квартиры на Совхозной улице и магазина "Магнит". Это вещество, как отмечалось, использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина"Магнит" не располагает официальным заключением Роспотребнадзора и узнал об этом из СМИ. Компания обращает внимание, что в сообщениях со ссылкой на надзорное ведомство упоминаются следы средства дезинсекции, что говорит о потенциально низком уровне его концентрации", - указали в ритейлере."Хочется также отметить, что озвученная Роспотребнадзором информация не объясняет случаи госпитализации семи других жителей домов на Совхозной улице и не содержит выводов о наличии какой-либо связи с произошедшим в доме. "Магнит" призывает воздержаться от выводов о причинах вреда здоровью и летального исхода пострадавших на основании сообщения Роспотребнадзора ввиду отсутствия официальной информации о причинах смерти", - заключили в компании.

https://ria.ru/20210913/dezinsektsiya-1749899263.html

https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749874912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, россия, смертельное отравление семьи в москве, происшествия, магнит (компания-ритейлер), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)