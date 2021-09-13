https://ria.ru/20210913/l-410-1749797728.html

После инцидента с L-410 четыре человека находятся в тяжелом состоянии

После инцидента с L-410 четыре человека находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 13.09.2021

После инцидента с L-410 четыре человека находятся в тяжелом состоянии

Число пострадавших в тяжелом состоянии после авиакатастрофы в Иркутской области выросло до четырех, сообщил глава региона Игорь Кобзев в Instagram. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T04:04

2021-09-13T04:04

2021-09-13T04:18

происшествия

иркутск

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

l-410

игорь кобзев

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Число пострадавших в тяжелом состоянии после авиакатастрофы в Иркутской области выросло до четырех, сообщил глава региона Игорь Кобзев в Instagram.Самолет L-410, летевший по маршруту Иркутск – поселок Казачинское (Иркутская область), 12 сентября в 18.15 мск совершил жесткую посадку в четырех километрах от пункта назначения. На борту находились 16 человек: два члена экипажа и 14 пассажиров. МЧС сообщало, что четыре человека погибли, 12 госпитализированы. Позже власти региона сообщили, что в больнице остаются 11 человек, три из них в реанимации, их бортом санавиации перевезут в Иркутск."В больницу были доставлены 12 человек. Четверо – в тяжёлом состоянии. Трое пострадавших, в том числе один из пилотов, будут перевезены санавиацией в Иркутск. У них сложные переломы", - написал Кобзев.Он добавил, что одну пострадавшую в тяжёлом состоянии будут оперировать на месте. Остальные - под наблюдением врачей.В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России.

https://ria.ru/20210913/l-410-1749797122.html

иркутск

иркутская область

россия

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происшествия, иркутск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), l-410, игорь кобзев, россия, жесткая посадка l-410 в иркутской области