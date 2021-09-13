https://ria.ru/20210913/l-410-1749797505.html
Власти уточнили информацию о погибших в авиакатастрофе в Приангарье
Власти уточнили информацию о погибших в авиакатастрофе в Приангарье - РИА Новости, 13.09.2021
Власти уточнили информацию о погибших в авиакатастрофе в Приангарье
Среди погибших при аварийной посадке самолета в Иркутской области один член экипажа и три пассажира, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T04:01
2021-09-13T04:01
2021-09-13T04:05
происшествия
иркутск
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
l-410
россия
жесткая посадка l-410 в иркутской области
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ИРКУТСК, 13 сен — РИА Новости. Среди погибших при аварийной посадке самолета в Иркутской области один член экипажа и три пассажира, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.Ранее сообщалось, что среди погибших два члена экипажа и два пассажира.L-410 авиакомпании "Сила", летевший из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге. Машина приземлилась в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения.Всех пострадавших доставили в медучреждение поселка Казачинское. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, в ближайшее время их доставят бортом санавиации в Иркутск. Семьям погибших и пострадавших выплатят по одному миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии — 500 тысяч рублей, пострадавшим в состоянии средней тяжести — по 250 тысяч рублей, в легкой — по 100 тысяч рублей.СК открыл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.
https://ria.ru/20210913/l-410-1749797258.html
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происшествия, иркутск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), l-410, россия, жесткая посадка l-410 в иркутской области
04:01 13.09.2021 (обновлено: 04:05 13.09.2021)
Власти уточнили информацию о погибших в авиакатастрофе в Приангарье
Среди погибших при жесткой посадке L-410 в Приангарье есть член экипажа и три пассажира
ИРКУТСК, 13 сен — РИА Новости. Среди погибших при аварийной посадке самолета в Иркутской области один член экипажа и три пассажира, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что среди погибших два члена экипажа и два пассажира.
"По уточненным данным, погиб один член экипажа и три пассажира, из них трое мужчин и одна женщина", — сообщил собеседник агентства.
L-410 авиакомпании "Сила", летевший из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге. Машина приземлилась в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения.
Всех пострадавших доставили в медучреждение поселка Казачинское. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, в ближайшее время их доставят бортом санавиации в Иркутск. Семьям погибших и пострадавших выплатят по одному миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии — 500 тысяч рублей, пострадавшим в состоянии средней тяжести — по 250 тысяч рублей, в легкой — по 100 тысяч рублей.
СК
открыл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.