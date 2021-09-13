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Семьям погибших в авиакатастрофе в Приангарье выплатят по миллиону рублей
Семьям погибших в авиакатастрофе в Приангарье выплатят по миллиону рублей - РИА Новости, 13.09.2021
Семьям погибших в авиакатастрофе в Приангарье выплатят по миллиону рублей
Власти Иркутской области выплатят семьям погибших в авиакатастрофе по 1 миллиону рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T03:49
2021-09-13T03:49
происшествия
иркутск
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
l-410
игорь кобзев
россия
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ИРКУТСК, 13 сен – РИА Новости. Власти Иркутской области выплатят семьям погибших в авиакатастрофе по 1 миллиону рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Самолет L-410, летевший по маршруту Иркутск – поселок Казачинское (Иркутская область), 12 сентября в 18.15 мск совершил жесткую посадку в четырех километрах от пункта назначения. На борту находились 16 человек: два члена экипажа и 14 пассажиров. МЧС сообщало, что четыре человека погибли, 12 госпитализированы. Позже власти региона сообщили, что в больнице остаются 11 человек, три из них в реанимации, их бортом санавиации перевезут в Иркутск.Глава региона Игорь Кобзев сообщил в своем Instagram, что в связи с трагедией он вынужден прервать поездку по территориям и вылететь к месту происшествия для координации работы. На понедельник он запланировал провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России.
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происшествия, иркутск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), l-410, игорь кобзев, россия
03:49 13.09.2021
 
Семьям погибших в авиакатастрофе в Приангарье выплатят по миллиону рублей

Власти Иркутской области выплатят по миллиону рублей семьям погибших в авиакатастрофе

© МЧС РФ / Перейти в фотобанкЖёсткая посадка самолёта L-410 в Иркутской области
Жёсткая посадка самолёта L-410 в Иркутской области
© МЧС РФ
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ИРКУТСК, 13 сен – РИА Новости. Власти Иркутской области выплатят семьям погибших в авиакатастрофе по 1 миллиону рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Самолет L-410, летевший по маршруту Иркутск – поселок Казачинское (Иркутская область), 12 сентября в 18.15 мск совершил жесткую посадку в четырех километрах от пункта назначения. На борту находились 16 человек: два члена экипажа и 14 пассажиров. МЧС сообщало, что четыре человека погибли, 12 госпитализированы. Позже власти региона сообщили, что в больнице остаются 11 человек, три из них в реанимации, их бортом санавиации перевезут в Иркутск.
"Семьям погибших и пострадавшим в обязательном порядке будет оказана материальная помощь. Родным погибших – по 1 млн рублей, пострадавших в тяжёлом состоянии - по 500 тыс рублей, в среднем - по 250 тыс рублей, в легкой - по 100 тыс рублей", - сообщил собеседник агентства.
Глава региона Игорь Кобзев сообщил в своем Instagram, что в связи с трагедией он вынужден прервать поездку по территориям и вылететь к месту происшествия для координации работы. На понедельник он запланировал провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России.
Жёсткая посадка самолёта L-410 в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
03:46
В Иркутской области объявили 15 сентября днем траура после авиакатастрофы
 
ПроисшествияИркутскИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)L-410Игорь КобзевРоссия
 
 
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