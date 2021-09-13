https://ria.ru/20210913/l-410-1749797258.html

Семьям погибших в авиакатастрофе в Приангарье выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших в авиакатастрофе в Приангарье выплатят по миллиону рублей - РИА Новости, 13.09.2021

Семьям погибших в авиакатастрофе в Приангарье выплатят по миллиону рублей

Власти Иркутской области выплатят семьям погибших в авиакатастрофе по 1 миллиону рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T03:49

2021-09-13T03:49

2021-09-13T03:49

происшествия

иркутск

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

l-410

игорь кобзев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0c/1749789136_0:27:896:531_1920x0_80_0_0_d2d061baf88341eb7bcf8788facfc267.jpg

ИРКУТСК, 13 сен – РИА Новости. Власти Иркутской области выплатят семьям погибших в авиакатастрофе по 1 миллиону рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Самолет L-410, летевший по маршруту Иркутск – поселок Казачинское (Иркутская область), 12 сентября в 18.15 мск совершил жесткую посадку в четырех километрах от пункта назначения. На борту находились 16 человек: два члена экипажа и 14 пассажиров. МЧС сообщало, что четыре человека погибли, 12 госпитализированы. Позже власти региона сообщили, что в больнице остаются 11 человек, три из них в реанимации, их бортом санавиации перевезут в Иркутск.Глава региона Игорь Кобзев сообщил в своем Instagram, что в связи с трагедией он вынужден прервать поездку по территориям и вылететь к месту происшествия для координации работы. На понедельник он запланировал провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России.

https://ria.ru/20210913/l-410-1749797122.html

иркутск

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), l-410, игорь кобзев, россия