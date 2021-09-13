https://ria.ru/20210913/l-410-1749797122.html

В Иркутской области объявили 15 сентября днем траура после авиакатастрофы

В Иркутской области объявили 15 сентября днем траура после авиакатастрофы - РИА Новости, 13.09.2021

В Иркутской области объявили 15 сентября днем траура после авиакатастрофы

День траура объявят в среду, 15 сентября, в Приангарье, где при аварийной посадке самолета погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T03:46

2021-09-13T03:46

2021-09-13T03:46

происшествия

иркутск

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

l-410

россия

жесткая посадка l-410 в иркутской области

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ИРКУТСК, 13 сен – РИА Новости. День траура объявят в среду, 15 сентября, в Приангарье, где при аварийной посадке самолета погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Иркутской области.Самолет L-410, летевший по маршруту Иркутск – поселок Казачинское (Иркутская область), 12 сентября в 18.15 мск совершил жесткую посадку в четырех километрах от пункта назначения. На борту находились 16 человек: два члена экипажа и 14 пассажиров. МЧС сообщало, что четыре человека погибли, 12 госпитализированы. Позже власти региона сообщили, что в больнице остаются 11 человек, три из них в реанимации, их бортом санавиации перевезут в Иркутск."В среду 15 сентября в Иркутской области будет объявлен день траура", - сообщил собеседник агентства.В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России.

https://ria.ru/20210912/passazhirka-1749774809.html

иркутск

иркутская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), l-410, россия, жесткая посадка l-410 в иркутской области