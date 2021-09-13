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Краснодарский край
https://ria.ru/20210913/kuban-1749905241.html
Власти Кубани направят 500 млн рублей на развитие отстающих муниципалитетов
Власти Кубани направят 500 млн рублей на развитие отстающих муниципалитетов - РИА Новости, 13.09.2021
Власти Кубани направят 500 млн рублей на развитие отстающих муниципалитетов
Власти Краснодарского края направят около 500 миллионов рублей на развитие отстающих муниципалитетов региона, сообщает краевая администрация. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T18:30
2021-09-13T18:30
краснодарский край
общество
краснодарский край
отрадненский район
апшеронский район
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят около 500 миллионов рублей на развитие отстающих муниципалитетов региона, сообщает краевая администрация.Уточняется, что для Мостовского, Апшеронского и Отрадненского районов Краснодарского края разработали индивидуальные планы по поручению главы региона Вениамина Кондратьева."В индивидуальные планы включили приоритетные проекты в социальной и транспортной сферах, в том числе строительство объектов инженерной инфраструктуры. На эти цели направят 455,4 миллиона рублей из краевого бюджета, еще 11,7 миллиона рублей – из местных. В результате в 2021 году в Апшеронском районе приступят к реализации пяти проектов, в Мостовском – семи, Отрадненском – девяти", - говорится в сообщении.В Апшеронском районе запланировано строительство молочно-товарной фермы, капремонт поликлиники в Хадыженске и строительство детсада в станице Кубанской, в Мостовском районе проведут капремонт хирургического корпуса Мостовской ЦРБ и строительство ВОПа в станице Махошевской, а в Отрадненском районе проведут капремонт Спокойненской и Попутненской участковых больниц и лечебного корпуса ЦРБ, капремонт автодорог местного значения, а также строительство газопровода в станице Удобной."Губернатор поставил задачу повысить инвестиционную привлекательность трех муниципальных образований с устойчиво низким уровнем социально-экономического развития. На этот год мы предусмотрели мероприятия в рамках бюджетного финансирования. В последующий период рассчитываем реализовывать крупные инфраструктурные и социальные проекты дополнительно и на основе государственно-частного партнерства", – приводится комментарий вице-губернатора Игоря Галася. По его словам, уже сегодня эти мероприятия находятся в проработке муниципальных проектных офисов и краевых властей.Как пояснили в ведомстве, в министерстве экономики региона разработали специальную систему мониторинга реализации планов развития, в муниципалитетах открыли проектные офисы: они инициируют проект и создают дорожные карты. Профильные ведомства региона оценивают документацию, включают в госпрограммы и обеспечивают финансирование.
https://ria.ru/20210823/shkoly-1746947898.html
https://ria.ru/20210528/ekonomika-1734533915.html
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общество, краснодарский край, отрадненский район, апшеронский район, вениамин кондратьев, россия
18:30 13.09.2021
 
Власти Кубани направят 500 млн рублей на развитие отстающих муниципалитетов

Власти Кубани направят около 500 млн рублей на развитие отстающих муниципалитетов края

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГорода России. Краснодар
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят около 500 миллионов рублей на развитие отстающих муниципалитетов региона, сообщает краевая администрация.
Уточняется, что для Мостовского, Апшеронского и Отрадненского районов Краснодарского края разработали индивидуальные планы по поручению главы региона Вениамина Кондратьева.
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"В индивидуальные планы включили приоритетные проекты в социальной и транспортной сферах, в том числе строительство объектов инженерной инфраструктуры. На эти цели направят 455,4 миллиона рублей из краевого бюджета, еще 11,7 миллиона рублей – из местных. В результате в 2021 году в Апшеронском районе приступят к реализации пяти проектов, в Мостовском – семи, Отрадненском – девяти", - говорится в сообщении.
В Апшеронском районе запланировано строительство молочно-товарной фермы, капремонт поликлиники в Хадыженске и строительство детсада в станице Кубанской, в Мостовском районе проведут капремонт хирургического корпуса Мостовской ЦРБ и строительство ВОПа в станице Махошевской, а в Отрадненском районе проведут капремонт Спокойненской и Попутненской участковых больниц и лечебного корпуса ЦРБ, капремонт автодорог местного значения, а также строительство газопровода в станице Удобной.
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"Губернатор поставил задачу повысить инвестиционную привлекательность трех муниципальных образований с устойчиво низким уровнем социально-экономического развития. На этот год мы предусмотрели мероприятия в рамках бюджетного финансирования. В последующий период рассчитываем реализовывать крупные инфраструктурные и социальные проекты дополнительно и на основе государственно-частного партнерства", – приводится комментарий вице-губернатора Игоря Галася. По его словам, уже сегодня эти мероприятия находятся в проработке муниципальных проектных офисов и краевых властей.
Как пояснили в ведомстве, в министерстве экономики региона разработали специальную систему мониторинга реализации планов развития, в муниципалитетах открыли проектные офисы: они инициируют проект и создают дорожные карты. Профильные ведомства региона оценивают документацию, включают в госпрограммы и обеспечивают финансирование.
 
Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайОтрадненский районАпшеронский районВениамин КондратьевРоссия
 
 
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