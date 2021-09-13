https://ria.ru/20210913/kuban-1749905241.html

Власти Кубани направят 500 млн рублей на развитие отстающих муниципалитетов

Власти Кубани направят 500 млн рублей на развитие отстающих муниципалитетов - РИА Новости, 13.09.2021

Власти Кубани направят 500 млн рублей на развитие отстающих муниципалитетов

Власти Краснодарского края направят около 500 миллионов рублей на развитие отстающих муниципалитетов региона, сообщает краевая администрация. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T18:30

2021-09-13T18:30

2021-09-13T18:30

краснодарский край

общество

краснодарский край

отрадненский район

апшеронский район

вениамин кондратьев

россия

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КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят около 500 миллионов рублей на развитие отстающих муниципалитетов региона, сообщает краевая администрация.Уточняется, что для Мостовского, Апшеронского и Отрадненского районов Краснодарского края разработали индивидуальные планы по поручению главы региона Вениамина Кондратьева."В индивидуальные планы включили приоритетные проекты в социальной и транспортной сферах, в том числе строительство объектов инженерной инфраструктуры. На эти цели направят 455,4 миллиона рублей из краевого бюджета, еще 11,7 миллиона рублей – из местных. В результате в 2021 году в Апшеронском районе приступят к реализации пяти проектов, в Мостовском – семи, Отрадненском – девяти", - говорится в сообщении.В Апшеронском районе запланировано строительство молочно-товарной фермы, капремонт поликлиники в Хадыженске и строительство детсада в станице Кубанской, в Мостовском районе проведут капремонт хирургического корпуса Мостовской ЦРБ и строительство ВОПа в станице Махошевской, а в Отрадненском районе проведут капремонт Спокойненской и Попутненской участковых больниц и лечебного корпуса ЦРБ, капремонт автодорог местного значения, а также строительство газопровода в станице Удобной."Губернатор поставил задачу повысить инвестиционную привлекательность трех муниципальных образований с устойчиво низким уровнем социально-экономического развития. На этот год мы предусмотрели мероприятия в рамках бюджетного финансирования. В последующий период рассчитываем реализовывать крупные инфраструктурные и социальные проекты дополнительно и на основе государственно-частного партнерства", – приводится комментарий вице-губернатора Игоря Галася. По его словам, уже сегодня эти мероприятия находятся в проработке муниципальных проектных офисов и краевых властей.Как пояснили в ведомстве, в министерстве экономики региона разработали специальную систему мониторинга реализации планов развития, в муниципалитетах открыли проектные офисы: они инициируют проект и создают дорожные карты. Профильные ведомства региона оценивают документацию, включают в госпрограммы и обеспечивают финансирование.

https://ria.ru/20210823/shkoly-1746947898.html

https://ria.ru/20210528/ekonomika-1734533915.html

краснодарский край

отрадненский район

апшеронский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, краснодарский край, отрадненский район, апшеронский район, вениамин кондратьев, россия