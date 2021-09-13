Власти Кубани направят 500 млн рублей на развитие отстающих муниципалитетов
Власти Кубани направят около 500 млн рублей на развитие отстающих муниципалитетов края
КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят около 500 миллионов рублей на развитие отстающих муниципалитетов региона, сообщает краевая администрация.
Уточняется, что для Мостовского, Апшеронского и Отрадненского районов Краснодарского края разработали индивидуальные планы по поручению главы региона Вениамина Кондратьева.
"В индивидуальные планы включили приоритетные проекты в социальной и транспортной сферах, в том числе строительство объектов инженерной инфраструктуры. На эти цели направят 455,4 миллиона рублей из краевого бюджета, еще 11,7 миллиона рублей – из местных. В результате в 2021 году в Апшеронском районе приступят к реализации пяти проектов, в Мостовском – семи, Отрадненском – девяти", - говорится в сообщении.
В Апшеронском районе запланировано строительство молочно-товарной фермы, капремонт поликлиники в Хадыженске и строительство детсада в станице Кубанской, в Мостовском районе проведут капремонт хирургического корпуса Мостовской ЦРБ и строительство ВОПа в станице Махошевской, а в Отрадненском районе проведут капремонт Спокойненской и Попутненской участковых больниц и лечебного корпуса ЦРБ, капремонт автодорог местного значения, а также строительство газопровода в станице Удобной.
"Губернатор поставил задачу повысить инвестиционную привлекательность трех муниципальных образований с устойчиво низким уровнем социально-экономического развития. На этот год мы предусмотрели мероприятия в рамках бюджетного финансирования. В последующий период рассчитываем реализовывать крупные инфраструктурные и социальные проекты дополнительно и на основе государственно-частного партнерства", – приводится комментарий вице-губернатора Игоря Галася. По его словам, уже сегодня эти мероприятия находятся в проработке муниципальных проектных офисов и краевых властей.
Как пояснили в ведомстве, в министерстве экономики региона разработали специальную систему мониторинга реализации планов развития, в муниципалитетах открыли проектные офисы: они инициируют проект и создают дорожные карты. Профильные ведомства региона оценивают документацию, включают в госпрограммы и обеспечивают финансирование.